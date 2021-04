Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyapjas István felmondott, de titoktartás miatt nem árulta el az okokat.","shortLead":"Gyapjas István felmondott, de titoktartás miatt nem árulta el az okokat.","id":"20210423_ottone_csalas_lelegezteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8259541a-0c5f-4279-a3d4-20a1032b7f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_ottone_csalas_lelegezteto","timestamp":"2021. április. 23. 09:11","title":"24.hu: Csalást gyanít a tavalyi lélegeztetőgép-beszerzés egyik nagy nyertesének könyvvizsgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03ada2c-26d5-41fd-bc14-84533a6e8674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó 2,5 tonnánál nehezebb luxus SUV-ja hatalmas akkumulátort kapott, ami közel 500 kilométeres hatótávot biztosít. ","shortLead":"Az amerikai gyártó 2,5 tonnánál nehezebb luxus SUV-ja hatalmas akkumulátort kapott, ami közel 500 kilométeres hatótávot...","id":"20210422_itt_az_elso_elektromos_cadillac_a_mellbevago_kulseju_lyriq_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03ada2c-26d5-41fd-bc14-84533a6e8674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa18070-b3c9-4e8d-99fd-5b72dc3dea0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_itt_az_elso_elektromos_cadillac_a_mellbevago_kulseju_lyriq_divatterepjaro","timestamp":"2021. április. 22. 11:21","title":"Itt az első elektromos Cadillac, a mellbevágó külsejű Lyriq divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédiáról a város polgármestere számolt be a közösségi oldalán.","shortLead":"A tragédiáról a város polgármestere számolt be a közösségi oldalán.","id":"20210423_szazhalombatta_csalad_koronavirus_fertozes_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7816f5-f56f-4195-a20f-64658dab8cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szazhalombatta_csalad_koronavirus_fertozes_gyasz","timestamp":"2021. április. 23. 12:55","title":"Egy százhalombattai család mind a négy tagja meghalt koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","shortLead":"Vannak eltérések az oltóanyagok között, de igazából csak az derült ki, mi működött legjobban.","id":"20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b6cf7-dbdf-4ef9-91c0-e7652879ed18","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Szerbiaban_megmertek_a_vakcinak_hatasossagat_a_nagy_vesztes_az_akit_nem_oltottak_be","timestamp":"2021. április. 22. 18:21","title":"Szerbiában megmérték a vakcinák hatásosságát: a nagy vesztes az, akit nem oltottak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újonnan megrendelt oltóanyag már a második generációból való.","shortLead":"Az újonnan megrendelt oltóanyag már a második generációból való.","id":"20210423_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df1d139-827e-44ec-9a6f-7e47a1687509","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. április. 23. 16:38","title":"1,8 milliárd Pfizer-vakcinát vásárol az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a héten döntés születik arról, milyen többletjogokat ad a védettségi igazolvány, de a 18 év alattiakra a szabályok valószínűleg nem vonatkoznak majd. Néhány napon belül Orbán Viktor fogja bejelenteni a részleteket. A magyar hatóságok vizsgálják a különböző vakcinák hatékonyságát, ez alapján a Szputnyik V a legjobb, és a Sinopharm megelőzi a Pfizert. A Fudan egyetemet szeretettel várjuk, a CEU viszont „diplomagyár” volt. Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra ismét kormányinfót tartott. ","shortLead":"Már a héten döntés születik arról, milyen többletjogokat ad a védettségi igazolvány, de a 18 év alattiakra a szabályok...","id":"20210422_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c584ce86-e68c-4c73-91b1-507749ab33c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_kormanyinfo","timestamp":"2021. április. 22. 10:53","title":"Gulyás: Szombattól este 11 órakor kezdődik a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem egészen azt a választ kapta, amire elsőre számított.","shortLead":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem...","id":"20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6ed689-56c7-4406-a2a3-30359d9af1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","timestamp":"2021. április. 23. 08:33","title":"Naponta 5 millió facebookozó e-mail címét lehetne ellopni, a Facebook szerint ez nem nagy dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f499308c-d1d5-424a-9cb6-a504d5366a89","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Időtlen zenéje és azon túli összefüggései miatt is újra és újra megkerülhetetlen a Rolling Stones fél évszázada megjelent albuma, a Sticky Fingers.","shortLead":"Időtlen zenéje és azon túli összefüggései miatt is újra és újra megkerülhetetlen a Rolling Stones fél évszázada...","id":"20210423_Rolling_Stones_Sticky_Fingers_50","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f499308c-d1d5-424a-9cb6-a504d5366a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d73da1-0e4b-4406-8746-01969e89299d","keywords":null,"link":"/360/20210423_Rolling_Stones_Sticky_Fingers_50","timestamp":"2021. április. 23. 17:00","title":"50 éves a Rolling Stones életművének koronaékszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]