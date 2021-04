Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kepli Lajos úgy véli, jogszerűen járt el, de többet semmilyen jutalmat nem fogad el.","shortLead":"Kepli Lajos úgy véli, jogszerűen járt el, de többet semmilyen jutalmat nem fogad el.","id":"20210429_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc798d57-3f83-4a95-8329-ad47ff9cfbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12868447-0720-4665-a618-c18b46950ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_balatonalmadi_kepli_lajos_jutalom","timestamp":"2021. április. 29. 05:47","title":"Balatonalmádi polgármestere visszafizette a saját magának megszavazott jutalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi hajós feljegyzések szerint a területet szemétlerakóként használták az ipari vállalatok. Így kerülhettek a vízbe a rovarméreggel teli hordók.","shortLead":"A régi hajós feljegyzések szerint a területet szemétlerakóként használták az ipari vállalatok. Így kerülhettek a vízbe...","id":"20210427_csendes_ocean_rovarmereg_hordo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7e0766-99a0-464c-87af-d217d592afd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_csendes_ocean_rovarmereg_hordo","timestamp":"2021. április. 27. 21:15","title":"27 ezer, rovarméreggel teli hordó lehet a Csendes-óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos problémákhoz vezető kialvatlanságot is segíthet megelőzni. Egy új kutatás ellentmond ennek.","shortLead":"Az iOS operációs rendszernek már régóta része a Night Shift, vagyis az éjszakai mód, amely papíron a súlyos...","id":"20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5f7a8-da0c-41e0-af82-afdb620b260d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_iphone_night_shift_ejszakai_mod_kek_feny_szurese","timestamp":"2021. április. 29. 10:36","title":"Egy kutatás szerint az iPhone-ok kékfény-szűrője igazából nem segít hamarabb elaludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mint a nagymotorok, amelyeket vizsgáztatni kell. ","shortLead":"A robogók az előterjesztés szerint a mindennapi közlekedés részei, amelyek alapvetően még nagyobb igénybevételnek...","id":"20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6c45f0-01da-4e4f-a9a3-10fefb069e14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_A_robogokra_is_kotelezo_muszaki_vizsgat_szeretne_az_EU_kozlekedesi_bizottsaga","timestamp":"2021. április. 28. 09:27","title":"A robogókra is kötelező műszaki vizsgát szeretne az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple TV-k tulajdonosai is kihasználhatnak, ha javítani akarják készülékük színprofilját.","shortLead":"Az Apple áprilisi rendezvényén, az új Apple TV mellett egy olyan funkciót is bejelentettek, amelyet a régebbi Apple...","id":"20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea26a68-728b-4de1-afea-774cb4863502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca4983-47f5-471b-85ea-51937ad1c578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_tv_szinkalibralasa_iphonenal","timestamp":"2021. április. 28. 10:03","title":"Beállíthatja magának, hogy a régebbi Apple TV-jén jobbak legyenek a színek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre már 3 milliárd adagot terveznek legyártani. Az ehhez szükséges fejlesztéseket idén elkezdik, így már 2021-ben több adag vakcinát lesznek képesek leszállítani, mint korábban előrejelezték. A vakcina újabb formulái ráadásul tovább is eltarthatók lesznek.\r

","shortLead":"Jövőre már 3 milliárd adagot terveznek legyártani. Az ehhez szükséges fejlesztéseket idén elkezdik, így már 2021-ben...","id":"20210429_koronavirus_oltoanyag_moderna_kapacitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ad762-3405-4378-b27d-3bc187236903","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_koronavirus_oltoanyag_moderna_kapacitas","timestamp":"2021. április. 29. 14:43","title":"Jelentősen növeli oltóanyaggyártó kapacitását a Moderna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","shortLead":"A Brüsszel és a London közötti szembenállás messze nem ért véget.","id":"20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3ebc28-4269-406e-8abc-351412d923fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_Negy_evig_tarto_drama_ert_veget_az_EP_is_rabolintott_a_Brexitegyezmenyre","timestamp":"2021. április. 28. 13:47","title":"Négy évig tartó dráma ért véget: az EP is rábólintott a Brexit-egyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","shortLead":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","id":"20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5455b-adce-4e90-8e99-ab4df3bf6083","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","timestamp":"2021. április. 28. 19:36","title":"Meghalt Michael Collins, az Apollo-11 asztronautája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]