[{"available":true,"c_guid":"5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti Moderna-szállítmány megérkezett, a Pfizeré kedden fog befutni.","shortLead":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti...","id":"20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8021985-31c8-4f98-b85f-72d8c21e8217","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","timestamp":"2021. április. 19. 13:11","title":"Müller Cecília: Kicsit csökkent a nyomás az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","shortLead":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","id":"20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd4dcf-03ee-4fd7-9610-f9dc455a6b0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","timestamp":"2021. április. 19. 18:01","title":"Felbukkant a Nürburgringen a Mercedes régen várt hiperautója, a One – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői bejelentették, hogy saját bajnokságot hoznak létre. De elmennek-e a szakadárok a falig, és hagyják, hogy az UEFA kizárja a részt vevő játékosokat a válogatottból, a klubokat pedig a saját hazájuk bajnokságából? Vagy csak minden eddiginél komolyabban szemléltetik, hogy nagyobb beleszólást akarnak a pénzügyekbe? Jönnének-e közvetítési bevételek, ha minden évben csak ugyanaz a pár elitcsapat játszana egymással, és mi várhatna egy kisebb liga, például a magyar bajnokság szurkolóira így?","shortLead":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői...","id":"20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf028d-a9ad-4ba1-8882-4f0d502f1ddf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","timestamp":"2021. április. 19. 14:30","title":"Minden idők egyik legnagyobb zsarolását látjuk, vagy a futball teljes reformját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem történt.","shortLead":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem...","id":"20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d305d0-4666-4ec2-8b90-5ef70346dbf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","timestamp":"2021. április. 19. 12:57","title":"Történelmet írt a NASA, felszállt a Marson a kis helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbefc304-ae85-41a7-907e-3b5b31bdd40d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Befejezéséhez közeledik az egyetemek kormánypárti magánosítása, azaz ezen a fronton is átveszi az uralmat a NER.","shortLead":"Befejezéséhez közeledik az egyetemek kormánypárti magánosítása, azaz ezen a fronton is átveszi az uralmat a NER.","id":"202115__egyetemi_modellvaltas__kormanyparti_kuratorok__valtolaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbefc304-ae85-41a7-907e-3b5b31bdd40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd51ed22-6d1e-4c1e-8928-55e499dc7f42","keywords":null,"link":"/360/202115__egyetemi_modellvaltas__kormanyparti_kuratorok__valtolaz","timestamp":"2021. április. 20. 13:00","title":"Hamarosan a teljes felsőoktatásban kiépül a pártállami rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója internetes ténykedését.","shortLead":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója...","id":"20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa5c780-3855-4b8b-9283-75a4444281ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","timestamp":"2021. április. 19. 09:33","title":"A sötét weben keresett bérgyilkost egy olasz férfi a barátnője ellen, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piaci elemzők szerint lesz bőven választék hajtható és nyújtható telefonokból ebben az évben, csak tudjuk majd megfizetni ezeket.","shortLead":"A piaci elemzők szerint lesz bőven választék hajtható és nyújtható telefonokból ebben az évben, csak tudjuk majd...","id":"20210420_dscc_elorejelzes_2021_osszehajthato_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dca1fbb-795e-431f-9292-4f06265c92b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_dscc_elorejelzes_2021_osszehajthato_telefonok","timestamp":"2021. április. 20. 17:03","title":"Összehajtható, kinyújtható telefonok? Készüljön, jön a dömping belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de003f53-fed8-4d0f-810a-8609d65ec39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett az április végén induló Friderikusz-podcast előzetese. \r

","shortLead":"Megérkezett az április végén induló Friderikusz-podcast előzetese. \r

","id":"20210420_Hogy_kerul_Friderikusz_Sandor_a_Baby_Shark_videojaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de003f53-fed8-4d0f-810a-8609d65ec39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5197e686-a06e-45ba-bd89-04c23c2d9f4e","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Hogy_kerul_Friderikusz_Sandor_a_Baby_Shark_videojaba","timestamp":"2021. április. 20. 10:39","title":"Hogy kerül Friderikusz Sándor a Baby Shark videójába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]