Elege lett az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozóknak abból, hogy a kommentekben állandóan az édesanyjukat szidják. Az időjárásjelentés mellé beszúrtak tiszteletteljes kérést is a moderálatlan hozzászólóknak.

Az OMSZ jelentése szerint vasárnap keleten, északkeleten felszakadozik, csökken, ugyanakkor nyugat, északnyugat felől egyre többfelé megnövekszik a felhőzet. Emellett az ország nagy részén hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Több helyen elered az eső, záporeső. Néhol zivatar is kialakulhat. Éjjel széles, vastagabb felhősáv vonul északnyugatról délkelet felé. A Dunántúlon szórványosan, a Dunától keletre helyenként fordul elő eső, zápor.

Hétfő reggel még nagyrészt erősen felhős idő lesz a jellemző, majd gomolyosodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap. A késő délutáni, esti óráktól egyre több helyen kiderülhet az ég. Elsősorban a kora délutáni órákig elszórtan számítani lehet esőre, záporra, nagyobb eséllyel a délnyugati és az északkeleti megyékben.

Vasárnap a nyugati, északnyugati szelet az ország nagy részén erős, több helyütt viharos széllökések kísérik. Hétfőn sokfelé megélénkül, főleg az ország északi felén helyenként megerősödik a nyugati, északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 14 és 19 fok között valószínű.

Felhívják arra is a figyelmet, hogy napközben az Északi-középhegység tágabb térségében, északkeleten fordulhat elő a záporok mellett egy-egy zivatar, valamint az északnyugat felől érkező front mentén a délnyugati megyékben is van némi esély villámtevékenységre. Az erősebb gócokat elsősorban intenzív csapadék, viharos széllökés (~60-80 km/h), esetleg apró méretű jég kísérheti. Napközben a délnyugati, majd északnyugat felől egyre nagyobb területen az északnyugatira forduló szelet kísérhetik viharos (ált.60-80 km/h, néhol > 80 km/h) lökések. Estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. Hétfőn a kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem valószínű.

A napi radarkép mellé azonban most egy rövid szöveget is posztoltak a Facebookon, mert úgy tűnik elegük lett belőle, hogy anyázzák őket ha épp nem esik, pedig jelezték, vagy fordítva. A posztot aktualizálták anyák napjára is.

"Az elmúlt éjszaka a várakozásokkal ellentétben sokkal gyengébben muzsikált a légkör. Ugyan több helyütt is kialakultak záporok, zivatarok, de az igazán heves események Szlovákia területén történtek. Egy szupercella, azért Lövő mellett megörökítésre került, ami azt bizonyítja, hogy a paraméterek adottak voltak a heves eseményekre, de a friss rádiószondás mérések megállapították, hogy sokkal előbb érkezett az eseményeket gátló kiszáradás a légkörben. HANGSÚLYOZZUK, hogy a kiadott figyelmeztető előrejelzések NEM azt jelentik, hogy 100% valószínűséggel zivatarok, illetve csapadéktevékenység fog bekövetkezni! A veszélyjelzés célja, hogy a rendelkezésre álló előrejelzések, paraméterek alapján felhívjuk az ESETLEGESEN bekövetkező veszélyes időjárási helyzetekre a figyelmet! Ezt egyébként a https://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/ oldalon le is írjuk: „Egy térségre kiadott figyelmeztető előrejelzés, riasztás azt jelenti, hogy az időjárási feltételek kedvezőek az adott veszélyes időjárási esemény kialakulásához a figyelmeztetett, riasztott és az ahhoz közel eső területeken. A figyelmeztető előrejelzés és riasztás így nem jelent garanciát az adott veszélyes időjárási esemény bekövetkezésére az érintett terület egy adott pontján„Tudjuk, hogy anyák napja van, illetve a meteorológusoknál szinte egész évben emlegetve vannak az édesanyák, de azért egy határt ne lépjünk át! Sajnos moderálni kellett a tegnap esti hozzászólásokat, mivel nagyon sokan átléptek egy bizonyos tűréshatárt.Előre is köszönjük, ha tiszteletben tartod a fentieket!"