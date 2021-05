Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort gyártson.","shortLead":"A tajvani processzorgyáró TSMC már arra készül, hogy a Sony számára gyorsabb és kevesebbet fogyasztó processzort...","id":"20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f44835-8ef3-425f-ac50-812a8eb58fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_sony_playstation_5_jatekkonzol_amd_processzor_amd_zen_2","timestamp":"2021. május. 07. 17:03","title":"Erősebb processzort kap a PlayStation 5, jövőre mutathatják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Keveseket ment meg a gépi lélegeztetés, de ez messze nem jelenti azt, hogy meggyógyultak, és a lelki következményeket is nehéz feldolgozniuk. Az intenzívet megjárni felér egy háború okozta stresszel.","shortLead":"Keveseket ment meg a gépi lélegeztetés, de ez messze nem jelenti azt, hogy meggyógyultak, és a lelki következményeket...","id":"202118__akik_tuleltek_alelegeztetest__masallapot__labadozas__mint_ahaboruban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8f7c9-6d21-4097-bf16-5ba93d252532","keywords":null,"link":"/360/202118__akik_tuleltek_alelegeztetest__masallapot__labadozas__mint_ahaboruban","timestamp":"2021. május. 07. 11:00","title":"Akik túlélték a lélegeztetőgépet: \"Azt mondták, egy orvosi csoda vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b6b3a-dafe-45f2-a0bf-c422fba7949e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vlagyimir Putyint választották egy online szavazáson a legszebb orosz férfinak. A Duma Aktuál ennek apropóján megnézte, milyen listákat lehetne állítani, amelyeken itthon nem Orbán Viktor nyerne. Nem volt könnyű dolguk. ","shortLead":"Vlagyimir Putyint választották egy online szavazáson a legszebb orosz férfinak. A Duma Aktuál ennek apropóján megnézte...","id":"20210507_Duma_Aktual_Putyin_es_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b6b3a-dafe-45f2-a0bf-c422fba7949e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadc4f2a-c638-4f90-ac07-ed4f2e31e9a6","keywords":null,"link":"/360/20210507_Duma_Aktual_Putyin_es_Orban","timestamp":"2021. május. 07. 19:00","title":"Duma Aktuál: Putyin csak a legszebb orosz, Orbán az első öt legbefolyásosabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94df5a07-5eee-4a48-b9f8-6dd9b864cfe6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Princess pékségek az új szerződések értelmében akár 200 millió forinttal is több bérleti díjat fizethetnek.","shortLead":"A Princess pékségek az új szerződések értelmében akár 200 millió forinttal is több bérleti díjat fizethetnek.","id":"20210507_princess_bkv_2034","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94df5a07-5eee-4a48-b9f8-6dd9b864cfe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd0a0e3-d34f-4527-872f-d1791436dcd6","keywords":null,"link":"/kkv/20210507_princess_bkv_2034","timestamp":"2021. május. 07. 13:55","title":"2034-ig maradhatnak a Habony ismerősének pékségei a BKV területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiemelt beruházásnak minősíthetik a Fudan budapesti campusának építését.","shortLead":"Kiemelt beruházásnak minősíthetik a Fudan budapesti campusának építését.","id":"20210506_Palkovics_fudan_nepszavazas_kiemelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19aad9f-8003-49ae-86b2-ce75aa984323","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Palkovics_fudan_nepszavazas_kiemelt","timestamp":"2021. május. 06. 19:36","title":"Palkovics László nem hagyja, hogy népszavazást írjanak ki a Fudan-beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csütörtöktől indul az oltásuk, ehhez szülői beleegyező nyilatkozatra lesz szükségük.","shortLead":"Csütörtöktől indul az oltásuk, ehhez szülői beleegyező nyilatkozatra lesz szükségük.","id":"20210508_Hetfotol_szerdaig_foglalhatnak_idopontot_oltasra_a_1618_ev_kozottiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eabb139-f425-4309-ad03-771e9104d2d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Hetfotol_szerdaig_foglalhatnak_idopontot_oltasra_a_1618_ev_kozottiek","timestamp":"2021. május. 08. 12:38","title":"Hétfőtől szerdáig foglalhatnak időpontot oltásra a 16-18 év közöttiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja fel a figyelmet a legolvasottabb német újság kommentárja, miután az osztrák Alkotmánybíróság kénytelen volt a köztársasági elnök segítségét kérni, mert a pénzügyminiszter nem volt hajlandó kiadni a törvényhozás vizsgáló bizottságának az Ibiza-botránnyal kapcsolatos aktákat.","shortLead":"Ausztria a legjobb úton van afelé, hogy kövesse a magyar és a lengyel példát, azaz kiüresítse a jogállamot. Erre hívja...","id":"20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6f9683-984d-4dd6-a874-d410398c0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541c3c4c-fe96-459c-93a1-862161cdc7dc","keywords":null,"link":"/360/20210508_Suddeutsche_Zeitung_Szegeny_Ausztria","timestamp":"2021. május. 08. 09:00","title":"Süddeutsche Zeitung: Kurz Orbánt másolja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1694a96-3170-4ccc-b655-e31541254a06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségizőket a teraszon elfogyasztható sörrel igyekezett motiválni a köznevelésért felelős államtitkár.","shortLead":"Az érettségizőket a teraszon elfogyasztható sörrel igyekezett motiválni a köznevelésért felelős államtitkár.","id":"20210507_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1694a96-3170-4ccc-b655-e31541254a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed19447-ac73-4654-8a63-d788c0a4a30a","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs_erettsegi","timestamp":"2021. május. 07. 12:19","title":"Maruzsa Zoltán üzent a fiataloknak: No vakcina, no party","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]