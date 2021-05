Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a klinikai vizsgálatokban kevesen vettek részt, csak korlátozottan állnak rendelkezésre biztonságossági adatok a kínai vakcináról.","shortLead":"Mivel a klinikai vizsgálatokban kevesen vettek részt, csak korlátozottan állnak rendelkezésre biztonságossági adatok...","id":"20210511_WHO_Sinopharm_ajanlas_Menczer_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c100fa2-d511-4d54-bdbc-f3a73d8f78df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e54b67-5105-4909-9e56-6e0c2d563afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_WHO_Sinopharm_ajanlas_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. május. 11. 20:21","title":"Nem pontosan azt mondta a WHO a Sinopharmról, mint amit Menczer Tamás állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek az épületből. A támadót a rendőrség elfogta.","shortLead":"Az iskola egy volt tanulója nyitott tüzet a diákokra és a tanárokra, a tanulók az ablakokon keresztül menekültek...","id":"20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d779a-765c-4cdd-86f0-eec73e780ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f802e-65c4-4e9f-8b3e-8e4a39d27b0a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_kazany_iskolai_tamadas_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:05","title":"Kazanyi iskolai támadás: egy 19 éves fiatal végzett 8 emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alekszandr Murahovszkijt tavaly novemberben regionális miniszternek nevezték ki.","shortLead":"Alekszandr Murahovszkijt tavaly novemberben regionális miniszternek nevezték ki.","id":"20210510_Elokerult_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f536be-0dd6-4565-87e0-0adce3cb7006","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Elokerult_a_Navalnijt_kezelo_sziberiai_orvos","timestamp":"2021. május. 10. 13:27","title":"Előkerült a Navalnijt kezelő szibériai orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4ce09d-e711-489a-b301-2ce3b83226b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha nem gyilkolt vagy utasított bárkit gyilkosságra, szerinte Zuglóban nincs korrupció, a helyiek pedig jól jártak a fizetős parkolás bevezetésével – egyebek mellett erről beszélt Tóth Csaba szocialista országgyűlési képviselő, aki a Partizán hétfő esti vendége volt. ","shortLead":"Soha nem gyilkolt vagy utasított bárkit gyilkosságra, szerinte Zuglóban nincs korrupció, a helyiek pedig jól jártak...","id":"20210511_toth_csaba_partizan_hadhazy_akos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df4ce09d-e711-489a-b301-2ce3b83226b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f922afbc-caf7-4be8-be9a-86bd5978f813","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_toth_csaba_partizan_hadhazy_akos","timestamp":"2021. május. 11. 14:14","title":"Tóth Csaba szerint Hadházynak Zuglóban nincs dolga, hiszen ott nincs korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kérik a Facebookot, vesse el a gyerekeknek szánt Instagram ötletét. Korábban politikusok írtak emiatt a cégnek, most 44 amerikai főállamügyész.","shortLead":"Egyre többen kérik a Facebookot, vesse el a gyerekeknek szánt Instagram ötletét. Korábban politikusok írtak emiatt...","id":"20210512_facebook_instagram_kids_kepmegoszto_app_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb862279-4c2f-47a5-9d0c-c5bb6b45db54","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_facebook_instagram_kids_kepmegoszto_app_alkalmazas","timestamp":"2021. május. 12. 12:03","title":"44 főügyész kéri a Facebooktól: hagyja békén a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az önéletrajzi ihletésű film. ","shortLead":"Elkészült az önéletrajzi ihletésű film. ","id":"20210510_Mosolyka_film_Hozleiter_Fanny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9d4d47-d15e-4452-8833-61c04999c4ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Mosolyka_film_Hozleiter_Fanny","timestamp":"2021. május. 10. 13:41","title":"Csuja Imrével, Udvaros Dorottyával és Mácsai Pállal jön a Mosolyka-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról gyűjt adatokat. Feltárta, hogy az egyes országok hatalmon lévő politikusai hogyan képviselik Moszkva érdekeit. Erről most beszámolt az EP-nek.","shortLead":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról...","id":"20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce485b8d-9123-4b5b-9f50-dcce1ab5980e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","timestamp":"2021. május. 10. 15:56","title":"Hodorkovszkij: Putyinnak vannak forrásai Merkel belső köreiben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","shortLead":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","id":"20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50b5901-1edd-4275-85eb-d56254f582f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. május. 10. 13:52","title":"Karácsony: Szerintem nem engem kell tájékoztatni a kínai egyetem Magyarországra telepítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]