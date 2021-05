Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Ha lesz eloltható vakcina, akkor lehetnek még hasonló akciók – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az InfoRádiónak a pénteki egynapos Pfizer-oltásról, ahol előzetes időpontfoglalás nélkül beoltottak százezer embert.

"Reggel kerítettem valakit, aki vigyáz a gyerekekre" - ezrek hajkurászták egész pénteken a Pfizert Kígyózó sorok álltak pénteken a kórházaknál azután, hogy kiderült, ma soron kívül lehet Pfizer-vakcinához jutni. Az online időpontfoglaló rendszer pillanatokon belül összeomlott, így az emberek többsége órákat állt sorba, olykor egy másik városban azért, hogy a leginkább várt oltáshoz jusson. A kormány eladhatja sikerként ezt a napot, azonban az is kiderült, a Sinopharmot népszerűsítő propagandára sokan nem vevők.

Azt is elmondta, most már látják, hogy van erre igény. Sokan, ha az oltóanyag típusa is elfogadható, akkor szívesen oltatják be magukat. Az EESZT oldalának a lefagyásáról is beszélt, mint fogalmazott, még zajlik a vizsgálat, de azt sem tartja kizártnak, hogy egyszerre rengetegen próbáltak csak időpontot foglalni.

Terheléses támadással magyarázza a rendszer összeomlását az operatív törzs, a receptfelírás sem működött Reggel óta nem működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér orvosoknak, mentősöknek és patikusoknak szóló része sem. Ameddig nem áll vissza minden, az orvosok le sem tudják kérni a betegadatokat. Az operatív törzs szerint rendkívüli terheléses támadás történt.

Gulyás a műsorban bejelentette, hogy a következő hetekben hosszú távú vakcinagazdálkodási stratégiáról tárgyal a kormány. Figyelik, hogy meddig áll fenn a védettség, ami az elsőként beoltott egészségügyieknél legkésőbb szeptember vélhetően lejárhat.

Sok a bizonytalanság, hogy meddig tart a védettség, és visszatér-e a vírus, de a legrosszabbra kell felkészülni. A legrosszabb pedig az, ha kilenc hónap után mindenkit újra be kell oltani, tehát erre kell felkészülni"

– mondta.

Gulyás szót ejtett az Európai Néppárton (EPP) kívüli életről is. Azt mondta, a Fidesz kilépett az EPP-ből, de kész új európai mozgalmat indítani. Budapesten erről tárgyalt Orbán Viktor Matteo Salvinivel, a legerősebb olasz kormánypárt vezetőjével és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel. "A szervezőmunkát a járvány lassítja, de nemsokára ez a három fél további partnerekkel kiegészülve meg fogja mutatni, hogy Európában akkor is van jobboldal, ha az EPP már nem is tekinti magát annak" – mondta.

A miniszter szerint most a gyorsaságnál fontosabb az alaposság, úgy gondolja, az Európai Parlamentben félidőben osztanak újra szerepeket (idén november, december körül) ehhez próbálnak igazodni, bár ez szerinte nem kötelező.

A 2022-es országgyűlési választásokkal kapcsolatban azt mondta Gulyás Gergely, hogy 95 százalékban már tudják, hogy kik indulnak, nagy meglepetések nem is lesznek.