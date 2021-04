Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is lehet majd követni. Azt ígérik, a járványügyi előírásokat is szem előtt tartják majd.","shortLead":"Hagyományos formában tartják meg a Las Vegas-i CES techológiai show-t a szervezők 2022-ben, de az eseményt online is...","id":"20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5084ff9-1f01-40aa-a86c-6e9e2a56af40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84029c-3049-4086-b140-2bc80377e82c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_las_vegas_ces_2022_techologiai_show","timestamp":"2021. április. 29. 16:03","title":"2022-ben már mehetnek látogatók a világ legnagyobb technológiai show-jára, a CES-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","shortLead":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","id":"20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77afaba-38c8-4599-b694-cbc2e4a5af7f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","timestamp":"2021. április. 29. 09:06","title":"Az EP szankciókat sürget Oroszország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszter szerint már kifejeztük szolidaritásunkat Csehország felé, egyéb lépést nem tervez a cseh diplomaták kiutasítása miatt.\r

","shortLead":"A miniszter szerint már kifejeztük szolidaritásunkat Csehország felé, egyéb lépést nem tervez a cseh diplomaták...","id":"20210428_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_orosz_diplomatak_kiutasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dafed8-fa6a-4916-bcaf-1d7d293df5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_orosz_diplomatak_kiutasitas","timestamp":"2021. április. 28. 19:50","title":"Szijjártó: Magyarország nem tervezi orosz diplomaták kiutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy oltás akár a felére is csökkentheti a fertőzés háztartáson belüli továbbadásának esélyét.","shortLead":"Egy oltás akár a felére is csökkentheti a fertőzés háztartáson belüli továbbadásának esélyét.","id":"20210429_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e04d82-a312-4dbe-944d-5f2e860d0ef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 29. 13:03","title":"Egy kutatás szerint a Pfizer és az AstraZeneca oltásából már egy adag is sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple vezetői között korábban több levélváltás is történt arról, hogy az iMessage üzenetküldőt jó lenne az androidos eszközök számára is elérhetővé tenni. A dologból végül mégsem lett semmi.","shortLead":"Az Apple vezetői között korábban több levélváltás is történt arról, hogy az iMessage üzenetküldőt jó lenne az androidos...","id":"20210428_apple_imessage_android_uzenetkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bbb4dd-3c0b-46d0-b6d3-52378d538cf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_imessage_android_uzenetkuldes","timestamp":"2021. április. 28. 19:21","title":"Egy per miatt derült ki, miért nem készítette el soha az Apple az iMessage-et Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus fizetésre, az elfogadóhelyek száma azonban csak 11 ezerrel emelkedett.","shortLead":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus...","id":"20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152c395-9b5d-45a8-b911-81f2af6c5851","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","timestamp":"2021. április. 28. 13:29","title":"Hiába tették kötelezővé, alig nőtt az elektronikus fizetést elfogadó helyek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager-1 és a Voyager-2 után újabb szonda indulhat útnak, hogy feltérképezze a csillagközi teret.","shortLead":"A Voyager-1 és a Voyager-2 után újabb szonda indulhat útnak, hogy feltérképezze a csillagközi teret.","id":"20210429_urkutatas_nasa_urszonda_helioszfera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047ee519-e11c-474c-8f06-d37a35c773fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_urkutatas_nasa_urszonda_helioszfera","timestamp":"2021. április. 29. 11:52","title":"Csillagközi utazásra készül a NASA, új űrszondát küldenek a Naprendszer peremére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a Polo és az Ibiza cseh testvérmodelljének hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a Polo és az Ibiza cseh testvérmodelljének hivatalos leleplezésére. ","id":"20210430_ime_az_uj_skoda_fabia_muszerfala_es_megujult_logoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33cf5e1c-eca1-4277-ab6c-d2ee1a18f7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f81974-8320-4c3c-9711-13ab427602eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_ime_az_uj_skoda_fabia_muszerfala_es_megujult_logoja","timestamp":"2021. április. 30. 07:59","title":"Íme az új Skoda Fabia műszerfala és megújult logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]