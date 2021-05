Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ukrán szakemberek szerint az egykori atomerőmű egyik alagsori helyiségében kiugróan magas a sugárzás szintje, ezért már azon dolgoznak, hogy valahogyan lecsökkentsék a neutronok számát.","shortLead":"Az ukrán szakemberek szerint az egykori atomerőmű egyik alagsori helyiségében kiugróan magas a sugárzás szintje, ezért...","id":"20210512_csernobil_atomeromu_katasztrofa_maghasadas_radioaktiv_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fafe74-868f-4826-b7e9-9946c90e6bde","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_csernobil_atomeromu_katasztrofa_maghasadas_radioaktiv_sugarzas","timestamp":"2021. május. 12. 12:33","title":"Újra beindult a maghasadás Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b55412-0be3-4532-8779-e830785edbc2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Depressziós vagy csak rosszkedvű? 