[{"available":true,"c_guid":"b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","shortLead":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","id":"202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67f5fa-1f77-4eb6-baea-287e90e2dc71","keywords":null,"link":"/360/202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","timestamp":"2021. május. 09. 13:40","title":"Tudásközpontot gründolt a volt államtitkár és a főosztályvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni, és ne hagyja, hogy fokozatosan eltörpüljön, vagyis a ténylegesnél kisebb legyen és szűkagyú, bornírt figurák lefékezzék.","shortLead":"A bécsi Kurier Európa napján megjelent szerkesztőségi véleménycikkében arra biztatja az uniót, hogy merjen nagy lenni...","id":"20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f1060a-001f-4642-bc71-a67b21c8e640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fde3aa3-f7f7-4fbc-824e-8710728f0b09","keywords":null,"link":"/360/20210509_Kurier_Ne_legyen_az_EU_az_Orbanok_es_Jansak_Europaja","timestamp":"2021. május. 09. 09:10","title":"Kurier: Ne legyen az EU az Orbánok és Jansák Európája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","shortLead":"A kutatást egyévesre tervezik, az összes Magyarországon használt oltóanyagot vizsgálják.","id":"20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0ac1-5129-48e3-a87f-49c74f69532e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_kasler_vakcina_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 09. 09:55","title":"Kásler: Elkezdődött az oltások védőhatásának vizsgálata, május végén lehet először eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég hatékonynak bizonyult a távoktatás, a hószünet bánja.","shortLead":"Elég hatékonynak bizonyult a távoktatás, a hószünet bánja.","id":"20210508_tavoktatas_hoszunet_new_york","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b880735f-9697-4a78-a856-732d52c16d32","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_tavoktatas_hoszunet_new_york","timestamp":"2021. május. 08. 20:49","title":"Olyan jól sikerült a járvány alatti távoktatás New Yorkban, hogy ezután télen nem lehet hószünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20210510_fejsze_elettars_veszprem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c7d74f-453b-4781-819e-66da8f00efed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05ea955-f6da-47e6-bbe1-162e08bdd1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_fejsze_elettars_veszprem","timestamp":"2021. május. 10. 16:05","title":"Fejszével kergette az élettársát egy fiatal férfi az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca6522a-d647-4656-8c5b-7620afc372fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg automatikusan kap védettségi kártyát az, akit beoltottak, ezzel pedig csak időpontot kell kérni az operációra.","shortLead":"Elvileg automatikusan kap védettségi kártyát az, akit beoltottak, ezzel pedig csak időpontot kell kérni az operációra.","id":"20210509_Nem_kell_kifizetnie_a_virustesztet_mutet_elott_annak_aki_onhibajan_kivul_nem_vedett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cca6522a-d647-4656-8c5b-7620afc372fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0ed46-663b-4464-a6fc-775f880e0d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_Nem_kell_kifizetnie_a_virustesztet_mutet_elott_annak_aki_onhibajan_kivul_nem_vedett","timestamp":"2021. május. 09. 21:51","title":"Nem kell kifizetnie a vírustesztet műtét előtt annak, aki önhibáján kívül nem tudta beoltatni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik Szilágyi Szabolcsot indítja helyette Borsod megye 1-es számú választókörzetében, hogy Jakab a miniszterelnök-jelöltségre koncentrálhasson.","shortLead":"A Jobbik Szilágyi Szabolcsot indítja helyette Borsod megye 1-es számú választókörzetében, hogy Jakab...","id":"20210510_jakab_peter_miskolc_valasztas_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d33ca4e-86a8-4168-b373-8caec68bf5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_jakab_peter_miskolc_valasztas_2022","timestamp":"2021. május. 10. 11:27","title":"Jakab Péter nem indul újra egyéniben Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben. Jelentős késés után is csak a falak állnak, gyógyítás nincs az épületben, és nem is tudni, mikor lesz.","shortLead":"Szűk hárommilliárdosra tervezték, végül csaknem négymilliárd forintból épült új szakrendelő a budapesti X. kerületben...","id":"202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa3461b8-28b1-4321-8c0f-2e114d3124c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e28e54-a4e2-450c-919e-72938e62f79c","keywords":null,"link":"/360/202118__egeszseges_budapest__fontolva_haladas__kulisszatitkok__rendelesre_varnak","timestamp":"2021. május. 10. 11:00","title":"Drága volt, de legalább szép lett az új szakrendelő – kár, hogy teljesen üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]