Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b92ff63c-95a7-4f14-b288-668b84e458d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott első számú kapusa 2025-ig írt alá.","shortLead":"A magyar válogatott első számú kapusa 2025-ig írt alá.","id":"20210507_Gulacsi_hosszabbitott_a_Leipziggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92ff63c-95a7-4f14-b288-668b84e458d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b1455c-e16f-4d95-b127-2f90d91050d6","keywords":null,"link":"/sport/20210507_Gulacsi_hosszabbitott_a_Leipziggel","timestamp":"2021. május. 07. 13:44","title":"Gulácsi hosszabbított a Leipziggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA előírása szerint fel kell tüntetni a vérrögképződés esetleges veszélyét az oltóanyag leírásában. Hangsúlyozták: a vakcina előnyei felülmúlják az esetleges mellékhatásokat.","shortLead":"Az EMA előírása szerint fel kell tüntetni a vérrögképződés esetleges veszélyét az oltóanyag leírásában. Hangsúlyozták...","id":"20210507_europai_gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_janssen_vakcina_leiras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e27e5-72fa-4a59-9e28-204fc05de6cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_europai_gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_janssen_vakcina_leiras","timestamp":"2021. május. 07. 18:17","title":"Lezárta az Európai Gyógyszerügynökség a Janssen-vakcina vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,8 milliard dózisról kötött szerződést 2023-ig.","shortLead":"1,8 milliard dózisról kötött szerződést 2023-ig.","id":"20210508_Hatalmas_Pfizerszallitmanyt_rendelt_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b24d2b-5728-4361-8b7d-0d09dd5c00c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_Hatalmas_Pfizerszallitmanyt_rendelt_az_EU","timestamp":"2021. május. 08. 13:12","title":"Hatalmas Pfizer-szállítmányt rendelt az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vlagyimir Putyin egy csütörtöki videokonferencia-hívás során különleges módon dicsérte meg az orosz vakcinát.","shortLead":"Vlagyimir Putyin egy csütörtöki videokonferencia-hívás során különleges módon dicsérte meg az orosz vakcinát.","id":"20210507_vlagyimir_putyin_szputnyik_v_vakcina_hatekonysag_koronavirus_kalasnyikov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1539f2-1847-47ff-a20b-46d960ae671a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_vlagyimir_putyin_szputnyik_v_vakcina_hatekonysag_koronavirus_kalasnyikov","timestamp":"2021. május. 07. 16:03","title":"Putyin szerint olyan hatásos a Szputnyik V, mint egy Kalasnyikov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e9881f-e62f-4a67-a1fe-be0265cc14ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Üdítő jelenség, hogy megvalósult az ellenzéki összefogás – mondja Juhász Péter, aki enélkül nem is tudna kit támogatni a választáson. A youtubernek állt egykori politikus egy esetleges ellenzéki győzelem esetén sem ambicionál kormányzati szerepet, az elszámoltatási munkában ugyanakkor el tudja képzelni a részvételét. Szerinte az elmúlt több mint 10 év össztársadalmi kudarc.



","shortLead":"Üdítő jelenség, hogy megvalósult az ellenzéki összefogás – mondja Juhász Péter, aki enélkül nem is tudna kit támogatni...","id":"20210507_Elesben_Juhasz_Peterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09e9881f-e62f-4a67-a1fe-be0265cc14ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96261116-c0f9-4189-9433-ccfd4b5082bb","keywords":null,"link":"/360/20210507_Elesben_Juhasz_Peterrel","timestamp":"2021. május. 07. 13:00","title":"Élesben Juhász Péterrel: Önállóan egyik pártra sem tudnék szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb318ba-327e-40aa-b4b1-cb351f3a9330","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek négyféle vakcina közül választhattak.","shortLead":"Az emberek négyféle vakcina közül választhattak.","id":"20210507_kupon_oltas_belgrad_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fb318ba-327e-40aa-b4b1-cb351f3a9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8386a306-6619-4c2b-81e8-bd2a05dbca1b","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_kupon_oltas_belgrad_koronavirus","timestamp":"2021. május. 07. 18:24","title":"Hosszú sor kanyargott a belgrádi pláza előtt, ahol 9 ezer forintot érő kupont adtak az oltásért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"Vinnai Balázs","category":"360","description":"A tudományba, a kutatókba vetett bizalomra nagyobb szükségünk van, mint valaha, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"A tudományba, a kutatókba vetett bizalomra nagyobb szükségünk van, mint valaha, írja szerzőnk. Vélemény.","id":"20210507_Vinnai_Balazs_technologia_mesterseges_intelligencia_oltas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883de03c-0254-40e0-b7d0-d4a654ed05be","keywords":null,"link":"/360/20210507_Vinnai_Balazs_technologia_mesterseges_intelligencia_oltas_jarvany","timestamp":"2021. május. 07. 15:00","title":"Vinnai Balázs: A technológia, az innováció az egészségüggyel karöltve legyőzheti a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc31830-6ffc-4fe0-a677-aaf7bf450616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze nem arról van szó, hogy a színész elengedte volna magát, és még csak nem is gyorskajával tömik: egy szerep miatt kell súlyt felszednie, amihez napi 7000 kalóriát fogyaszt el.","shortLead":"Persze nem arról van szó, hogy a színész elengedte volna magát, és még csak nem is gyorskajával tömik: egy szerep miatt...","id":"20210507_Tiz_kilot_hizott_harom_het_alatt_Mark_Wahlberg_a_gyomorforgato_receptet_is_elarulta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcc31830-6ffc-4fe0-a677-aaf7bf450616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffc2197-da77-486d-897a-c836ef0ed4cb","keywords":null,"link":"/kultura/20210507_Tiz_kilot_hizott_harom_het_alatt_Mark_Wahlberg_a_gyomorforgato_receptet_is_elarulta","timestamp":"2021. május. 07. 19:28","title":"Tíz kilót hízott három hét alatt Mark Wahlberg, a gyomorforgató receptet is elárulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]