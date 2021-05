Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","shortLead":"Május-júniusban 3,5 millió, a második félévben 4,7 millió adag oltást szállít a cég.","id":"20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d493b79-1516-4c8c-b997-f749dbd988fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_koronavirus_pfizer_vakcina_szallitasok","timestamp":"2021. május. 14. 19:40","title":"Idén még bő nyolcmillió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a sokadik háborút vészeli át kint Hirschberg Katalin, az izraeli mentőszolgálat mentőápolója, de a mostani más, mint amit eddig látott. ","shortLead":"Már a sokadik háborút vészeli át kint Hirschberg Katalin, az izraeli mentőszolgálat mentőápolója, de a mostani más...","id":"20210515_Fulke_Ami_most_tortenik_az_hosszu_tavon_is_tragedia_Izrael_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356952d0-88c6-4417-bff9-6e700fc428fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Fulke_Ami_most_tortenik_az_hosszu_tavon_is_tragedia_Izrael_szamara","timestamp":"2021. május. 15. 11:00","title":"Fülke: \"Ami most történik, az hosszú távon is tragédia Izrael számára\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0587d9-917b-4ca7-bcb7-62aa2a301d61","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Idén márciustól a motorosok biztonságosabb közlekedése érdekében megújították a képzési és vizsgakövetelményeket - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a közösségi oldalára feltöltött videójában.","shortLead":"Idén márciustól a motorosok biztonságosabb közlekedése érdekében megújították a képzési és vizsgakövetelményeket...","id":"20210515_Megujitottak_a_motorosok_szamara_a_kepzesi_es_vizsgakovetelmenyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce0587d9-917b-4ca7-bcb7-62aa2a301d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95eda725-089c-42ee-adf0-7b66d046dddb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Megujitottak_a_motorosok_szamara_a_kepzesi_es_vizsgakovetelmenyeket","timestamp":"2021. május. 15. 09:59","title":"Megújították a motorosok számára a képzési és vizsgakövetelményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","shortLead":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","id":"20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44b4ebf-8484-4770-a062-311fd7601031","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","timestamp":"2021. május. 14. 16:03","title":"Elkezdték kidolgozni a kvantuminternet alapjait a BME-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen leszállt a Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval - adta hírül szombaton a kínai nemzeti űrhivatal.","shortLead":"Sikeresen leszállt a Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval - adta hírül szombaton a kínai...","id":"20210515_Kinanak_eloszor_sikerult_urszondat_juttatnia_a_Marsra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1010f4ab-5fdf-4f1f-afe4-4e5f3e08fd18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Kinanak_eloszor_sikerult_urszondat_juttatnia_a_Marsra","timestamp":"2021. május. 15. 08:50","title":"Kínának először sikerült űrszondát juttatnia a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdecdd9-7259-4fb4-9361-a258676a2f12","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly októberben vezették be, legutóbb április végén hosszabbították meg. 