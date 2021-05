Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt mutató Pelican antigéntesztet. ","shortLead":"A British Airways az első légitársaság, amely próbára teszi a \"nagyon intelligensnek\" mondott, fél perc alatt eredményt...","id":"20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96dba1e-b57c-4bcc-9158-4cd688b77977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c0f22c-22fa-464b-a505-bfd8010aff77","keywords":null,"link":"/elet/20210514_25_masodpercet_alatt_mutathat_eredmenyt_egy_ultragyors_antigenteszt","timestamp":"2021. május. 14. 12:27","title":"Akár 25 másodperc alatt is eredményt mutathat egy ultragyors antigénteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc9d00-534c-421d-804c-4a1674dd3ce0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színésznőt nem érdekli, ha bemegy a színpadra, hogy a kollégája melyik pártra szavaz.","shortLead":"A Kossuth-díjas színésznőt nem érdekli, ha bemegy a színpadra, hogy a kollégája melyik pártra szavaz.","id":"20210514_Udvaros_Dorottya_Innentol_az_lesz_hogy_eldontjuk_hogy_vele_dolgozom_vele_meg_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdcc9d00-534c-421d-804c-4a1674dd3ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285a5b1c-cd5e-4ba9-9e3f-d42f4e82ca5e","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Udvaros_Dorottya_Innentol_az_lesz_hogy_eldontjuk_hogy_vele_dolgozom_vele_meg_nem","timestamp":"2021. május. 14. 14:57","title":"Udvaros Dorottya: „Innentől az lesz, hogy eldöntjük, hogy vele dolgozom, vele meg nem?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095a3df2-0e74-4f67-9ff1-9e9d6ec6d428","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden hónap elején türelmetlenül várja a pénzes postást az egykori maffiavezér, aki a Blikknek beszélt mindennapjairól.","shortLead":"Minden hónap elején türelmetlenül várja a pénzes postást az egykori maffiavezér, aki a Blikknek beszélt mindennapjairól.","id":"20210514_tasnadi_peter_segely_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=095a3df2-0e74-4f67-9ff1-9e9d6ec6d428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d6273f-3f43-46bb-bd97-810b654d0a5d","keywords":null,"link":"/elet/20210514_tasnadi_peter_segely_nyugdij","timestamp":"2021. május. 14. 11:25","title":"Nyugdíjból és szociális segélyből él Tasnádi Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","shortLead":"A szelvény 26 millió dollárt ért. Volna. ","id":"20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370a98d8-7344-4d02-b3aa-6d7e9cb6b9f8","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Kimosta_a_gyoztes_lottoszelvenyet_egy_no_Kaliforniaban","timestamp":"2021. május. 14. 11:14","title":"Kimosta a győztes lottószelvényét egy nő Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb15ce85-cae8-465c-8afd-65f608949584","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre hívja fel a figyelmet a londoni Guardian, amely olyan EU-ból érkezett polgárokat kérdezett meg, akik állásinterjúra mentek Nagy-Britanniába.","shortLead":"Erre hívja fel a figyelmet a londoni Guardian, amely olyan EU-ból érkezett polgárokat kérdezett meg, akik...","id":"20210514_Sokakat_erhet_kellemetlen_meglepetes_akik_most_mennenek_Angliaba_dolgozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb15ce85-cae8-465c-8afd-65f608949584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdacc00f-d29b-4b45-8aee-9deaa28a5dc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Sokakat_erhet_kellemetlen_meglepetes_akik_most_mennenek_Angliaba_dolgozni","timestamp":"2021. május. 14. 13:45","title":"Sokakat érhet kellemetlen meglepetés, akik most mennének Angliába dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt küldöttgyűlése pénteken döntött a felkérésről, szerintük Karácsony képes a változást akarók tömörítésére. ","shortLead":"A párt küldöttgyűlése pénteken döntött a felkérésről, szerintük Karácsony képes a változást akarók tömörítésére. ","id":"20210514_Karacsony_parbeszed_felkeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c91ea16-2ce4-486e-8caa-089f7b8881f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Karacsony_parbeszed_felkeres","timestamp":"2021. május. 14. 15:49","title":"Felkérte Karácsony Gergelyt miniszterelnök-jelöltjének a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő kocsiját is.","shortLead":"A mögötte haladó legális taxis észrevette, hogy nem bír a sávjában maradni, le is lassított, de így is összetörték az ő...","id":"20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688652ee-f4af-49bf-bfca-9d159d212159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc173660-d324-4dc2-a4fe-afc57475f9e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Reszeg_illegalis_taxis_torhetett_ossze_harom_autot_a_Lanchidon","timestamp":"2021. május. 16. 10:33","title":"Részeg illegális taxis törhetett össze három autót a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra virradó éjjel is folytatódtak a harci cselekmények Izrael és a palesztin dzsihadista szervezet, a Hamász között: utóbbi rakétákkal támadta Izraelt, Izrael pedig légi csapásokat mért a Hamász állásaira - írta az MTI.","shortLead":"Szombatra virradó éjjel is folytatódtak a harci cselekmények Izrael és a palesztin dzsihadista szervezet, a Hamász...","id":"20210515_Nem_csitulnak_a_harcok_Izrael_es_a_Hamasz_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbad6aca-8972-44aa-864c-194cd257769c","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Nem_csitulnak_a_harcok_Izrael_es_a_Hamasz_kozott","timestamp":"2021. május. 15. 08:34","title":"Nem csitulnak a harcok Izrael és a Hamász között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]