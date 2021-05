Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fa5399e8-7f15-473d-a3f6-5e7e1763b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akkora jégeső volt Peresznyén, hogy munkagéppel kellett eltakarítani a jeget az utcákról.","shortLead":"Akkora jégeső volt Peresznyén, hogy munkagéppel kellett eltakarítani a jeget az utcákról.","id":"20210515_Mintha_havazott_volna_majusban_fel_meter_jeg_boritott_egy_magyar_kozseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa5399e8-7f15-473d-a3f6-5e7e1763b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b75eb03-22f0-4a8c-86f8-33f56b7b8c3b","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Mintha_havazott_volna_majusban_fel_meter_jeg_boritott_egy_magyar_kozseget","timestamp":"2021. május. 15. 21:03","title":"Mintha havazott volna májusban: fél méter jég borított egy magyar községet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset történt. A rendőrség legfrissebb információi szerint a balesetben nyolcan megsérültek és hét jármű rongálódott meg, köztük rendőrségi autók is.","shortLead":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldala a 89-es kilométernél, ahol szombat hajnalban baleset...","id":"20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f32abe5-765a-4863-b15c-8454d8b10c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f9af6c-21aa-4cea-9512-4bfdaadd6cab","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Ujra_jarhato_az_M1es_autopalya_Hegyeshalom_fele","timestamp":"2021. május. 15. 16:54","title":"Újra járható az M1-es autópálya Hegyeshalom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor több antitest termelődik. 80 éven felüli pácienseknél működött.","shortLead":"Ha a Pfizer oltásának második adagját a három-négy hetes intervallumnál később, tizenkét hét után adják be, háromszor...","id":"20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd65ea2-010a-44a5-b1b5-add7412787e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_pfizer_biontech_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 15:17","title":"Meglepő hatásra bukkantak a Pfizer oltásánál, így még nagyobb lesz az immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ejtőernyősök voltak. ","shortLead":"Ejtőernyősök voltak. ","id":"20210515_15_amerikai_katona_serult_meg_Papan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328614d7-b80a-41ef-a472-9647b8a8f4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca34b222-dfb5-4bf9-b750-8abc3f1475d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_15_amerikai_katona_serult_meg_Papan","timestamp":"2021. május. 15. 18:47","title":"15 amerikai katona sérült meg Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85024ef-2bfb-490b-a990-cc38d1eaa617","c_author":"Balla - Czeglédi - Papp - Nagy","category":"kultura","description":"Az elmúlt hetekben egy emberként kaptak a szívükhöz az Y és a Z generáció tagjai: húsz évvel ezelőtt debütált a mozikban mindannyiunk kedvenc, mocsárban fingorászó, nagyszívű ogréja, beszélő szamarával és verekedő hercegnőjével, Fionával együtt. Hogyan tarolta le Shrek a világot, és mi lehet a titka annak, hogy húsz év után is épp ugyanolyan szórakoztató, mint a premier idején?","shortLead":"Az elmúlt hetekben egy emberként kaptak a szívükhöz az Y és a Z generáció tagjai: húsz évvel ezelőtt debütált...","id":"20210515_Shrek_20_ev_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b85024ef-2bfb-490b-a990-cc38d1eaa617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877c0fdf-22f8-4e42-8dbe-6b005e8ce83c","keywords":null,"link":"/kultura/20210515_Shrek_20_ev_evfordulo","timestamp":"2021. május. 15. 20:00","title":"„Ott vagyunk már?” – 20 éve nagyot kockáztattak a Shrek alkotói: bejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális fejlettségéről. Az eredmények rámutattak: a digitális fejlettség jelentős nemzetgazdasági befolyással bír. Magyarország digitális infrastruktúrája Európa élmezőnyéhez tartozik, a vállalkozásoknak azonban csak egy kis része használja ki a digitalizáció nyújtotta előnyöket.","shortLead":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális...","id":"20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91bd012-aaa8-4801-b565-16def485388d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","timestamp":"2021. május. 14. 14:33","title":"Ha 90 pontra vinnék a DESI-pontszámot a magyarok, igencsak megugrana a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","shortLead":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","id":"20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31913-739d-4b33-aca8-34374a70248b","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 15. 12:38","title":"Majdnem négyezer bolt zárt be végleg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld nyugati részén és az Északi-középhegység térségében záporok, zivatarok alakulnak ki. ","shortLead":"Szombaton még több órára kisüt a nap, de nem zavartalanul, ugyanis a sok gomolyfelhőből főként a Dunántúlon, az Alföld...","id":"20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927aa84-48c2-45c4-93a3-3280abd81f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Vasarnap_delelott_csapadekos_ido_lehet_de_lesznek_helyek_ahol_majd_kisut_a_nap_is","timestamp":"2021. május. 15. 15:40","title":"Vasárnap délelőtt csapadékos idő lehet, de lesznek helyek, ahol majd kisüt a nap is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]