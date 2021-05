Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b02c3b76-1bef-4ddc-9080-d46eddec17b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 literes benzinmotorral szerelt német überlimuzinnak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 6 literes benzinmotorral szerelt német überlimuzinnak alaposan megkérik az árát.","id":"20210514_biturbo_v12es_mercedes_maybach_sosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b02c3b76-1bef-4ddc-9080-d46eddec17b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dada2d88-c84f-44cc-a623-34e2ae0c35c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_biturbo_v12es_mercedes_maybach_sosztaly","timestamp":"2021. május. 14. 09:21","title":"Bőven 100 millió forint felett nyit a biturbó V12-es új Mercedes-Maybach S680","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f5882e-31a2-440e-a3c8-baccc0dc7f44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis G70 Shooting Brake csak és kizárólag nálunk, az európai piacon lesz kapható. ","shortLead":"A Genesis G70 Shooting Brake csak és kizárólag nálunk, az európai piacon lesz kapható. ","id":"20210514_berugja_a_sportkombipiac_ajtajat_a_koreai_marka_elso_kombija_genesis_g70_shootin_brake","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f5882e-31a2-440e-a3c8-baccc0dc7f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6155982-7599-4a88-9396-a75d7fe0fd61","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_berugja_a_sportkombipiac_ajtajat_a_koreai_marka_elso_kombija_genesis_g70_shootin_brake","timestamp":"2021. május. 14. 06:41","title":"Berúgja a sportkombi-piac ajtaját a koreai márka első kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dátumot Matt LeBlanc jelentette be.","shortLead":"A dátumot Matt LeBlanc jelentette be.","id":"20210513_Megvan_mikor_erkezik_az_uj_Jobaratok_epizod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91ac22a-7044-45c1-9db1-137a6ed6bb24","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Megvan_mikor_erkezik_az_uj_Jobaratok_epizod","timestamp":"2021. május. 13. 20:03","title":"Megvan, mikor érkezik az új Jóbarátok epizód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c074d66c-398f-4426-b89e-ea9d2546c7c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az extravagáns partiknak és drága ajándékoknak is búcsút inthetnek néhányan.","shortLead":"Az extravagáns partiknak és drága ajándékoknak is búcsút inthetnek néhányan.","id":"20210513_Vagy_buli_vagy_sporolas__Kinaban_sajatos_modszerrel_fogjak_vissza_a_kiadasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c074d66c-398f-4426-b89e-ea9d2546c7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d3a0eb-5c07-49ad-a517-3ae645b3fba1","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Vagy_buli_vagy_sporolas__Kinaban_sajatos_modszerrel_fogjak_vissza_a_kiadasokat","timestamp":"2021. május. 13. 20:34","title":"Vagy buli, vagy spórolás – Kínában sajátos módszerrel fogják vissza a kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e50c930-e867-46b5-8b04-24fb79c72563","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok legyőzték az izraeli csapatot.","shortLead":"A magyarok legyőzték az izraeli csapatot.","id":"20210514_noi_roplabda_valogatott_izrael_europa_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e50c930-e867-46b5-8b04-24fb79c72563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfaf1bf-e7c9-4451-a930-455842a7afa0","keywords":null,"link":"/sport/20210514_noi_roplabda_valogatott_izrael_europa_bajnoksag","timestamp":"2021. május. 14. 20:52","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra a női röpiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nap folyamán bírósági végrehajtók érkeztek ki a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió részvénytársaság moszkvai irodájához is.","shortLead":"A nap folyamán bírósági végrehajtók érkeztek ki a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió részvénytársaság moszkvai...","id":"20210514_oroszorszag_ellenzek_hirportal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42430cdb-a21f-4f58-9c3d-7f631fe45be2","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_oroszorszag_ellenzek_hirportal","timestamp":"2021. május. 14. 21:22","title":"Külföldi ügynöknek minősítettek egy ellenzéki hírportált Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","id":"20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e586644-af96-484c-a6fc-a7dca9111f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","timestamp":"2021. május. 15. 09:15","title":"73 beteg elhunyt, 4 millió 555 ezer a beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA ügyeskedett egy kicsit az Ingenuity harmadik repüléséről készült videóval, így már 3D-ben is megnézhetjük a küldetést.","shortLead":"A NASA ügyeskedett egy kicsit az Ingenuity harmadik repüléséről készült videóval, így már 3D-ben is megnézhetjük...","id":"20210513_nasa_ingenuity_marsi_helikopter_3d_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5670db36-008a-45c5-a786-6d468e4599b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_nasa_ingenuity_marsi_helikopter_3d_video","timestamp":"2021. május. 13. 15:03","title":"Lenyűgöző videót készített a NASA, 3D-ben nézhetjük a marsi helikopter repülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]