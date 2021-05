Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök szerint a nyugat-európai országok döntő része belépett egy \"posztnemzeti és posztkeresztény életfelfogás korszakába\".","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a nyugat-európai országok döntő része belépett egy \"posztnemzeti és posztkeresztény...","id":"20210521_Orban_izraelipalesztin_konfliktus_veto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0902f48-5ba4-44a6-8e82-7535a8ea9702","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_Orban_izraelipalesztin_konfliktus_veto","timestamp":"2021. május. 21. 12:53","title":"Orbán elmagyarázta, hogy miért vétózta meg Magyarország az EU nyilatkozatát az izraeli–palesztin konfliktusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztus 31-ig érvényben marad a törlesztési moratórium a kormány csütörtöki bejelentése alapján, vagyis két hónappal meghosszabbították a programot. A kedvezőtlenebb pénzügyi helyzetű adósoknak viszont még az ezt követő átmeneti időszakban sem kellene fizetniük. A Bank360 elemzői azt vizsgálták meg, hogy milyen extra költsége lesz ennek a nyári két hónapnak és az ezt követő átmeneti időszaknak.","shortLead":"Augusztus 31-ig érvényben marad a törlesztési moratórium a kormány csütörtöki bejelentése alapján, vagyis két hónappal...","id":"20210521_Ennyi_penzt_bukunk_ha_maradunk_meg_ket_honapot_a_hitelmoratoriumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db06d803-aa7f-4b0c-bd07-9ae90c8560c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_Ennyi_penzt_bukunk_ha_maradunk_meg_ket_honapot_a_hitelmoratoriumban","timestamp":"2021. május. 21. 05:57","title":"Ennyi pénzt bukunk, ha élünk a friss lehetőséggel és tovább maradunk a hitelmoratóriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul sikeres pályafutása alatt az 1994-es vb-döntőn és az 1997-es BL-döntőn is ő dirigált. Beszélt közönségnyugtató trükkről, és a vb-döntő labdájának megszerzéséről is.","shortLead":"A HVG 1995-ben készített portréinterjút a 65 éves korában elhunyt világhírű játékvezetővel, Puhl Sándorral. Páratlanul...","id":"20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe0c12-879b-47f0-aa7c-09877f569134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1050107-c1f9-4dff-9d52-d8dc4f02a8af","keywords":null,"link":"/360/20210520_Puhl_Sandor_hvgportre_1995_05","timestamp":"2021. május. 20. 12:00","title":"\"Mérkőzés előtt és után bárkivel szívesen haverkodom, de a pályán soha\" – Puhl Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e188a848-5b84-4885-b61e-7bdd378f862f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt akadozik az ellátás, a hazai gyárakban idén már volt is leállás emiatt, az idei termelés vissza is eshet tavalyhoz képest.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt akadozik az ellátás, a hazai gyárakban idén már volt is leállás emiatt, az idei termelés...","id":"20210522_Alkatreszhiany_fogja_vissza_a_hazai_kerekpargyartast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e188a848-5b84-4885-b61e-7bdd378f862f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a59bffa-0327-4c2c-8cbc-af0331ada760","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210522_Alkatreszhiany_fogja_vissza_a_hazai_kerekpargyartast","timestamp":"2021. május. 22. 08:42","title":"Alkatrészhiány fogja vissza a hazai kerékpárgyártást, pedig egyre többen bringáznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hiába győzött két góllal a Veszprém a Nantes ellen, az idegenben összeszedett hátrányt nem tudta ledolgozni.","shortLead":"Hiába győzött két góllal a Veszprém a Nantes ellen, az idegenben összeszedett hátrányt nem tudta ledolgozni.","id":"20210520_veszprem_kezilabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879d3dc6-66ba-423f-b2e3-2cba788a5c40","keywords":null,"link":"/sport/20210520_veszprem_kezilabda","timestamp":"2021. május. 20. 21:18","title":"A negyeddöntőben esett ki a Veszprém a kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mátrakeresztes belterületén vált járhatatlanná egy út.","shortLead":"Mátrakeresztes belterületén vált járhatatlanná egy út.","id":"20210520_foldcsuszamlas_matrakeresztesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6faf50-77e7-4975-9519-bf6e224e1c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_foldcsuszamlas_matrakeresztesen","timestamp":"2021. május. 20. 12:54","title":"Földcsuszamlás volt Mátrakeresztesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffce1f6-5273-4819-93e3-c443efe0049d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl élő videón keresztül is jelezhetik vásárlási szándékukat a legnagyobb közösségi oldal felhasználói. Az újdonság egyelőre csak egy felületen működik.","shortLead":"Ezentúl élő videón keresztül is jelezhetik vásárlási szándékukat a legnagyobb közösségi oldal felhasználói. Az újdonság...","id":"20210520_facebook_vasarlas_elo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cffce1f6-5273-4819-93e3-c443efe0049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0ffea5-5e4f-421f-a2e5-4216bea1bf8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_facebook_vasarlas_elo_video","timestamp":"2021. május. 20. 19:03","title":"A Facebook elindította a teleshopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]