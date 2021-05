Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De a kuratóriumban is ülnek olyanok, akiknek a törvény szerint nem lenne szabad, és más súlyos problémák is felmerültek a független, szabadtéri és nemzetiségi színházak Emmi által koordinált támogatási rendszerében.","shortLead":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De...","id":"20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece62143-2d4b-4a83-b532-10e829d41c53","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","timestamp":"2021. május. 12. 06:30","title":"Kivéreztetés és törvénytelenség: problémás pénzosztás a független színházaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","shortLead":"A Jobbik után a Momentum is bejelentette a hódmezővásárhelyi polgármester támogatását.","id":"20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ccafbd-6ed7-41eb-89f9-984ca6579572","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_marki_zay_peter_momentum_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 13. 09:28","title":"Márki-Zay Pétert támogatja a Momentum képviselőjelöltként az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","shortLead":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","id":"20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352cc7c-0ecc-4aa6-bc42-cff952e2df79","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2021. május. 12. 16:37","title":"Az ügyészség kéri a Katzenbach-gyilkosság gyanúsítottjainak letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy Ádám sem cáfolta, hogy a cége szállított a Széll Kálmán téri épületbe.","shortLead":"Matolcsy Ádám sem cáfolta, hogy a cége szállított a Széll Kálmán téri épületbe.","id":"20210513_Etikatlan_torvenytelen_Matolcsy_Adam_Magyar_Nemzeti_Bank_Postapalota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e11c7a-d1a1-42cd-9799-c5182a046999","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Etikatlan_torvenytelen_Matolcsy_Adam_Magyar_Nemzeti_Bank_Postapalota","timestamp":"2021. május. 13. 18:42","title":"Etikátlan, de nem törvénytelen, hogy Matolcsy fiának érdekeltsége szállítja a bútort az MNB Postapalotájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425c53f-a791-4391-b882-8a0cb46de8ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"György Zsombor a Facebookon osztott meg egy történetet, amely egy olasz háttérű cégtől érkező korrupciós ajánlatról szólt.","shortLead":"György Zsombor a Facebookon osztott meg egy történetet, amely egy olasz háttérű cégtől érkező korrupciós ajánlatról...","id":"20210513_magyar_hang_foszerkeszto_unios_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5425c53f-a791-4391-b882-8a0cb46de8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcddcb39-7915-4bba-8fd4-99b809a85304","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_magyar_hang_foszerkeszto_unios_hirdetes","timestamp":"2021. május. 13. 12:01","title":"Magyar Hang-főszerkesztő: Hirdetésért cserébe a pénz visszaosztását kérte egy uniós intézmény közvetítője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Egy április 20-án vett mintából mutatták ki a kórokozót.","id":"20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543619c3-fad4-455e-9015-fe08e3df4e78","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Szlovenia_koronavirus_indiai_valtozat","timestamp":"2021. május. 12. 18:37","title":"Szlovéniában is megjelent a koronavírus indiai változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297fbe32-57a5-48db-a054-0dfcc87e1b06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A parányi eszköz egy komplett számítógép, mellyel a vérnyomás és a vércukorszint is mérhető – a korábbiaknál sokkal precízebben.","shortLead":"A parányi eszköz egy komplett számítógép, mellyel a vérnyomás és a vércukorszint is mérhető – a korábbiaknál sokkal...","id":"20210513_mikrochip_injekcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=297fbe32-57a5-48db-a054-0dfcc87e1b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fecd64-3108-4efd-9cf0-20d77dc4cf9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_mikrochip_injekcio","timestamp":"2021. május. 13. 10:10","title":"Amerikai kutatók tényleg megcsinálták az emberbe injektálható mikropchipet, de nem azért, amire elsőre gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ca518f-4e62-41a9-9c40-96ae0c9c0266","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 65 grammos csokoládés chia magos termékről van szó.","shortLead":"A 65 grammos csokoládés chia magos termékről van szó.","id":"20210512_termekvisszahivas_spar_zabkasa_elelmiszerbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ca518f-4e62-41a9-9c40-96ae0c9c0266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41c4717-15be-4d56-bade-91687b7b0c46","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_termekvisszahivas_spar_zabkasa_elelmiszerbiztonsag","timestamp":"2021. május. 12. 10:58","title":"Rosszul sikerült zabkását hív vissza a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]