Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi kampányában.\r

\r

","shortLead":"Kortárs írók, költők és meseírók osztják meg gondolataikat a családról a következő napokban egy gyereknapi...","id":"20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed982b70-b8eb-4a0a-9ab7-93a09c7b18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9063469-2b2f-4310-860a-4be8d4aa7cd8","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Parti_Nagy_Lajos_mar_elmondta_szerinte_mi_a_csalad","timestamp":"2021. május. 24. 14:48","title":"Parti Nagy Lajos már elmondta, szerinte mi a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67341ce0-4ef6-462c-b1e4-95973d22a2a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés miatt indult eljárás az ügyben. ","shortLead":"Hűtlen kezelés miatt indult eljárás az ügyben. ","id":"20210523_visszaberelt_konditerem_Pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67341ce0-4ef6-462c-b1e4-95973d22a2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07e646c-b05a-407a-a9c7-f59e517b46c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_visszaberelt_konditerem_Pecs","timestamp":"2021. május. 23. 19:22","title":"30 ezres havi díjért kiadta, majd 20 ezres óradíjért visszabérelte konditermét egy pécsi önkormányzati cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A kilencedik ikszbe lép a modern kultúra egyik legfontosabb klasszikusa, mi pedig elmondjuk, mit adott nekünk Bob Dylan.","shortLead":"A kilencedik ikszbe lép a modern kultúra egyik legfontosabb klasszikusa, mi pedig elmondjuk, mit adott nekünk Bob Dylan.","id":"20210524_Mindig_a_jaratlan_uton__80_eves_Bob_Dylan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db453383-1e3c-4e78-b7fb-0bee62178d9f","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Mindig_a_jaratlan_uton__80_eves_Bob_Dylan","timestamp":"2021. május. 24. 08:14","title":"Mindig a járatlan úton – 80 éves Bob Dylan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1420 beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"1420 beteget ápolnak kórházban.","id":"20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11e0c-f1d4-45d2-b728-1e2ee321d30c","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2021. május. 24. 09:39","title":"Újabb 41 magyar halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210523_kariko_katalin_rns_dns_duda_erno_negyedik_hullam_facebook_moderator_teabot_pfizer_long_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bbeaf2-7fdb-49a6-9e56-6eab2e296984","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_kariko_katalin_rns_dns_duda_erno_negyedik_hullam_facebook_moderator_teabot_pfizer_long_covid","timestamp":"2021. május. 23. 12:00","title":"Ez történt: Duda Ernő elmondta, min múlhat a koronavírus-járvány vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz csábítani a képzett munkaerőt, illetve megtartani a régit. A figyelem anyagilag is megtérül.","shortLead":"A járvány miatt megváltozott munkakörülmények arra kényszerítik a cégeket, hogy új módszerekkel próbálják magukhoz...","id":"202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b5264d-048f-47a6-bdf2-3c0da210beb2","keywords":null,"link":"/360/202120__employer_branding__covid_utan__uj_korulmenyek__hiret_viszik","timestamp":"2021. május. 24. 11:10","title":"A csocsó és az ingyenkávé jó, de van még mit újragondolniuk a cégeknek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is. A jelenség ellen nem jelent védelmet, ha valaki okos vagy tanult. Sőt bizonyos körülmények között akár gyengeséggé is válhat - mutat rá Tim Harford Adatdetektív című könyvében. Részlet. ","shortLead":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is...","id":"20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838e163b-5482-4846-98e5-3c73b00832e3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","timestamp":"2021. május. 23. 19:15","title":"Csak a buták nem hisznek a tudományos bizonyítékoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5698ab4-23ad-4dad-b61e-17fefbe1be07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ezüstparton lévő sétány egy régi állami üdülő miatt nem volt bejárható végig.","shortLead":"Az Ezüstparton lévő sétány egy régi állami üdülő miatt nem volt bejárható végig.","id":"20210523_siofoki_parti_setanyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5698ab4-23ad-4dad-b61e-17fefbe1be07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce94a80-ee60-4da2-a4b9-209849a611e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_siofoki_parti_setanyon","timestamp":"2021. május. 23. 20:04","title":"Felszabadult a siófoki parti sétány régóta lezárt szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]