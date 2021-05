Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7aac7ec-3aec-4faf-888c-6652be8bc4b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csalást kiált a világ, de ez nem változtat azon, hogy megkezdheti újabb mandátumát.\r

","shortLead":"Csalást kiált a világ, de ez nem változtat azon, hogy megkezdheti újabb mandátumát.\r

","id":"20210528_aszad_sziria_elcsalt_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7aac7ec-3aec-4faf-888c-6652be8bc4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e162ff8-632b-406f-984a-2633c8126d96","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_aszad_sziria_elcsalt_valasztas","timestamp":"2021. május. 28. 05:25","title":"Aszad megnyerte a szíriai elnökválasztást, ahogy Lukasenka is megnyerte a belaruszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","shortLead":"Az örmény védelmi minisztérium tagadta Baku vádjait.","id":"20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ef3651d-d84d-45de-8d29-11dffcaa6c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deea0523-5882-42f6-8249-645c6520e7cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_azerbajdzsan_ormenyorszag_lovoldozes","timestamp":"2021. május. 28. 21:37","title":"Azerbajdzsán azzal vádolja Örményországot, hogy meglőtte az egyik katonájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebfea9c-d9d4-4eb3-b82f-dfa65a0027b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Veszélyes betegséget okozhat a termékben kimutatott baktérium.\r

","shortLead":"Veszélyes betegséget okozhat a termékben kimutatott baktérium.\r

","id":"20210529_listeria_wrap_termekvisszahivas_aldi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ebfea9c-d9d4-4eb3-b82f-dfa65a0027b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db7474b-0ba5-4685-a0fc-d8feaa11a67d","keywords":null,"link":"/kkv/20210529_listeria_wrap_termekvisszahivas_aldi","timestamp":"2021. május. 29. 11:18","title":"Listeriával fertőzött wrapet hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","shortLead":"Mert valójában lehet például férfi, nő és nem bináris személy is egy tenor.","id":"20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36b2eae-6639-45d9-9c52-ba0cd457db1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddade3c-4f9c-41bf-a8b7-c75ab34eebde","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Ferfi_es_noi_korus_helyett_nemsemlegesse_tennek_a_hangszineket_a_zeneben","timestamp":"2021. május. 28. 13:39","title":"Férfi- és női kórus helyett: nemsemlegessé tennék a hangszíneket a zenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d82dc2-ed59-4cbe-b951-93684558560f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke támogatja azt az elképzelést, hogy 2025-től a Bajnokok Ligájában négyes döntő legyen.","shortLead":"Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke támogatja azt az elképzelést, hogy 2025-től a Bajnokok...","id":"20210529_Az_UEFA_vezetoje_tamogatja_hogy_a_BLben_negyes_donto_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8d82dc2-ed59-4cbe-b951-93684558560f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59252fe9-e9e7-47e5-ba4b-94ed44932d97","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Az_UEFA_vezetoje_tamogatja_hogy_a_BLben_negyes_donto_legyen","timestamp":"2021. május. 29. 14:46","title":"Az UEFA vezetője támogatja, hogy a BL-ben négyes döntő legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 270 milliárd eurós mezőgazdasági támogatási alap pénzei vajon oda jutnak, ahova kellene? Magyarország és Csehország esetében erről egyáltalán nincsenek meggyőződve Brüsszelben, ezért a legkorszerűbb informatika segítségével próbálják meg kideríteni az igazságot – írja a brüsszeli Politico.","shortLead":"A 270 milliárd eurós mezőgazdasági támogatási alap pénzei vajon oda jutnak, ahova kellene? Magyarország és Csehország...","id":"20210527_Orban_es_Babis_az_Europai_Parlament_celkeresztjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ac099c-aead-433f-8ce3-40ba23fb6f88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_Orban_es_Babis_az_Europai_Parlament_celkeresztjeben","timestamp":"2021. május. 27. 17:38","title":"Orbán és Babis az Európai Parlament célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fb5ebd-ad9a-4e39-a374-80b94e37f1c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült addig polírozni az Edge böngészőt, hogy a windowsos gépeken a Microsoft programja maga mögé utasít minden konkurenst – közölte a Microsoft az Edge 91-es verziójának megjelenése kapcsán.","shortLead":"Sikerült addig polírozni az Edge böngészőt, hogy a windowsos gépeken a Microsoft programja maga mögé utasít minden...","id":"20210528_microsoft_edge_91_bongeszo_gyors_windows_10_alvo_lapok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54fb5ebd-ad9a-4e39-a374-80b94e37f1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbeef74-e3ef-41f5-886b-f12da117c04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_microsoft_edge_91_bongeszo_gyors_windows_10_alvo_lapok","timestamp":"2021. május. 28. 12:03","title":"A Microsoft állítja: ha Windows 10 van a gépén, ez most a leggyorsabb böngésző rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több tízmilliárd forint közpénzzel kitömött állami mintagazdaság a járványos 2020-as évet 30 millió forint adózott nyereséggel zárta. ","shortLead":"A több tízmilliárd forint közpénzzel kitömött állami mintagazdaság a járványos 2020-as évet 30 millió forint adózott...","id":"20210528_A_Lazar_Janos_felugyelte_Menesbirtok_kozel_felmilliardos_vesztesegrol_30_millio_forint_nyeresegre_fordult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf1c383-5259-4c3d-9f63-2fddd5d52e2a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_A_Lazar_Janos_felugyelte_Menesbirtok_kozel_felmilliardos_vesztesegrol_30_millio_forint_nyeresegre_fordult","timestamp":"2021. május. 28. 12:31","title":"A Lázár János felügyelte Ménesbirtok közel félmilliárdos veszteségről 30 millió forint nyereségre fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]