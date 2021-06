Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó felszabadítója, egykori sikeres vívó.","shortLead":"Kilencvennyolc éves korában elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor még életben lévő utolsó...","id":"20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e5d5a8-d04c-4489-afde-4744c0aafbc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210606_Elhunyt_David_Dushman_az_auschwitzi_koncentracios_tabor_utolso_elo_felszabaditoja","timestamp":"2021. június. 06. 19:16","title":"Elhunyt David Dushman, az auschwitzi koncentrációs tábor utolsó élő felszabadítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa a Vatikánban felvetette ugyan a kanadai katolikus iskolánál talált indián tömegsír botrányát, de nem kért bocsánatot a családoktól.","shortLead":"Ferenc pápa a Vatikánban felvetette ugyan a kanadai katolikus iskolánál talált indián tömegsír botrányát, de nem kért...","id":"20210606_Kanada_oslakossag_nepirtas_gyerekbantalmazas_papa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=771e2e8f-6de3-45af-895c-5d1b3c075740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83369560-831d-4869-925e-9db4805e5640","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Kanada_oslakossag_nepirtas_gyerekbantalmazas_papa","timestamp":"2021. június. 06. 17:30","title":"A pápát is sokkolta, amit egy kanadai katolikus iskolában műveltek az indián gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon akad-e hátulütője a kínai gyártó bőven 600 ezer forint feletti új laptopjának? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon...","id":"20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9053409-33e5-48ad-9b70-cc514e2df28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legdurvább notebookja? Teszten az új MateBook X Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffda1e6e-4584-4e03-8b76-f3842948e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyobb szennyezéssel és a város víz alatti alapjának pusztulásával járnak a nagy méretű hajók Velence központjában. ","shortLead":"Nagyobb szennyezéssel és a város víz alatti alapjának pusztulásával járnak a nagy méretű hajók Velence központjában. ","id":"20210606_Tiltakoznak_a_velenceiek_az_ujraindulo_oceanjaro_hajok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffda1e6e-4584-4e03-8b76-f3842948e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25898f42-564f-4c11-9d0d-29ae07b3bbf9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Tiltakoznak_a_velenceiek_az_ujraindulo_oceanjaro_hajok_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 14:03","title":"Tiltakoznak a velenceiek az újrainduló óceánjáró hajók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ddd24b-0c29-449c-b421-310b996770f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A több, mint 3 perces felvételnél számos ismert színművész közreműködött.","shortLead":"A több, mint 3 perces felvételnél számos ismert színművész közreműködött.","id":"20210606_Verssel_emlekezett_meg_a_Katona_Jozsef_tarsulata_a_jarvany_aldozatairol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ddd24b-0c29-449c-b421-310b996770f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dfd86a-8a4c-45b3-8db3-13f566829a25","keywords":null,"link":"/kultura/20210606_Verssel_emlekezett_meg_a_Katona_Jozsef_tarsulata_a_jarvany_aldozatairol","timestamp":"2021. június. 06. 12:49","title":"Verssel emlékezett meg a Katona József Színház társulata a járvány áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5dd43c-ff39-4c34-b3bf-adb286ac3da0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bemutatása idején nemcsak a kritikusok többsége, hanem a mozirajongók is elégedetlenek voltak Jankovics Marcell ma már mesterműnek tekintett Fehérlófia című rajzfilmével.","shortLead":"Bemutatása idején nemcsak a kritikusok többsége, hanem a mozirajongók is elégedetlenek voltak Jankovics Marcell ma már...","id":"202122_rajzfilm__ujranezet_jankovics_marcell_feherlofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5dd43c-ff39-4c34-b3bf-adb286ac3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b3d173-f7c1-4de4-88cc-cb3a332e38f8","keywords":null,"link":"/360/202122_rajzfilm__ujranezet_jankovics_marcell_feherlofia","timestamp":"2021. június. 06. 08:30","title":"„A gyerekkel nem szót, képet kell érteni” – Igazolódott Jankovics Marcell ars poeticája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt. ","shortLead":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz...","id":"20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe31059-95b4-47b8-a6c8-c76e94cefe3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","timestamp":"2021. június. 06. 14:40","title":"Egy éve még New Yorkban koncertezett, most Budapesten futárkodik a Bohemian Betyars énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt felfutó bevásárló startupok. A nagy rohanásnak ugyanakkor sokszor a futárok látják kárát.","shortLead":"A rendeléstől számítva akár tíz percen belül megérkezik az élelmiszer - ezzel az ígérettel kecsegtetnek a járvány alatt...","id":"202122_hazhoz_rohannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ed148-42a1-4da6-8c1f-edcff87d97d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dceb65-d2b0-4755-abbc-577577d8d289","keywords":null,"link":"/360/202122_hazhoz_rohannak","timestamp":"2021. június. 07. 17:00","title":"Gyilkos versenyben rohannak bevásárolni az újhullámos házhozszállítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]