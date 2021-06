Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b574df73-210c-4b66-a294-2abf5682d43a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Valakinek ötezer eurót ért egy árverésen.","shortLead":"Valakinek ötezer eurót ért egy árverésen.","id":"20210607_Mennyit_fizetne_egy_100_eves_borert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b574df73-210c-4b66-a294-2abf5682d43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349973de-a29e-4a0d-ba27-f7fd5279264d","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Mennyit_fizetne_egy_100_eves_borert","timestamp":"2021. június. 07. 08:59","title":"Mennyit fizetne egy 100 éves borért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","shortLead":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","id":"20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ef460f-1957-42bd-899a-3ede63f2fea8","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 15:25","title":"Szlovákia elfogadja a magyar oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","shortLead":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","id":"20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ea530d-3be7-4d37-9225-c642735e0911","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","timestamp":"2021. június. 06. 14:30","title":"Blikk: Két hét sötétzárkát kapott a móri mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 8 évet is kaphat az a 21 éves egyetemista, akit terrorcselekmény előkészítésével vádolnak. ","shortLead":"Akár 8 évet is kaphat az a 21 éves egyetemista, akit terrorcselekmény előkészítésével vádolnak. ","id":"20210606_A_terrorcselekmeny_elokeszitesevel_vadolt_fiatal_nem_hitte_hogy_bajba_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8514ad15-907e-462c-add7-730b5867f811","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_A_terrorcselekmeny_elokeszitesevel_vadolt_fiatal_nem_hitte_hogy_bajba_kerulhet","timestamp":"2021. június. 06. 13:38","title":"A terrorcselekmény előkészítésével vádolt fiatal nem gondolta, hogy bajba kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tömegközlekedést javasolja a MÁV a szakaszon.","shortLead":"A tömegközlekedést javasolja a MÁV a szakaszon.","id":"20210607_Nyugati_plyaudvar_Angyalfold_esztergomi_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cdd4db-0e35-4d15-b933-522af4f4894a","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Nyugati_plyaudvar_Angyalfold_esztergomi_vonat","timestamp":"2021. június. 07. 07:43","title":"A Nyugati helyett Angyalföldről indulnak és oda érkeznek az esztergomi vonatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva a légkörben.","shortLead":"A porszemcsék érdekessége, hogy nem visszaverik, hanem elnyelik a Napból érkező sugárzást, ezzel melegedést okozva...","id":"20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee7452f-de03-4a72-8747-0647e7921812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30984223-db06-40ec-9e3b-fb8bba6f570d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210607_izland_szahara_porszemcse_magyar_kutatok","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Izlandig jutó szaharai porszemeket azonosítottak magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56041520-3910-48f1-8d60-1e983f14d819","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta a rendezési jogot, egy helyen sem költöttek annyit a stadionra, mint nálunk. A korábbi kiadásokat is beleszámítva Eb legdrágább stadionja így sem a mienk, de szinte lehetetlen versenyezni, ha a Wembley és az azeri nemzeti stadion is a mezőnyben van. Mások sem úszták meg könnyen, Bukarestben például négy stadion átépítését ígérték, és ebből kettő áll valahogy, a spanyolok az után cseréltek helyszínt, hogy a bilbaói pályára ráköltöttek még néhány millió euró közpénzt a félretervezés miatt, de más helyszíneken is komoly anyagi bukások állnak a stadionok mögött. Van azonban néhány olyan rendező város is, ahol úgy tűnik, még pénzügyileg is sikeresek lehetnek. Az egyetlen rendező pedig, ahol valaki belebukott a stadionépítés körüli korrupcióba, München. Bemutatjuk az Eb 11 helyszínét.","shortLead":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta...","id":"20210607_Eb_stadion_foci_sport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56041520-3910-48f1-8d60-1e983f14d819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af54249-6c95-4e38-af78-de8010b70ef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_Eb_stadion_foci_sport","timestamp":"2021. június. 07. 06:30","title":"A félretervezéstől a korrupcióig – épülhet stadion az Eb-re drágábban, mint a mienk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez fűződő jogait.","shortLead":"Több millió dolláros kártérítést fizetett az Apple egy amerikai iPhone-tulajdonosnak, mert megsértették a magánélethez...","id":"20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14d34969-82de-4946-afa5-e7152c59ab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5197bc3c-9076-4f2e-9e84-4bf73bc2e421","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_apple_felhasznaloi_adatok_fenykep_karterites_pegatron","timestamp":"2021. június. 07. 17:03","title":"Beadta javíttatni az iPhone-ját az amerikai nő, kiposztolták az intim képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]