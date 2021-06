18 50

Kína még a saját trójai falovát is a mi pénzünkből építi meg - állapította meg a Fudan-beruházásról Baranyi Krisztina, aki szerint Orbán Viktor azonban hamarosan megbukik, sőt számít is a vereségre. "A mindennapi önkényuralom közben ne feledkezzünk meg arról: a hatalom ha erőt lát, meghátrál" - mondta a polgármester, aki szerint "ezért is fogjuk megállítani őket most is".