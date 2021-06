Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"49361283-525e-4dc7-9dd8-fd380e38caa3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romantikus oktatóvideó-sorozatot készített a Labrisz Egyesület, amely felismerte, hogy a járványhelyzet még nehezebbé tette a külvilághoz való kapcsolódást és a kapcsolatteremtést. ","shortLead":"Romantikus oktatóvideó-sorozatot készített a Labrisz Egyesület, amely felismerte, hogy a járványhelyzet még nehezebbé...","id":"20210608_Romantikus_oktatovideosorozatot_keszitett_a_Labrisz_Egyesulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49361283-525e-4dc7-9dd8-fd380e38caa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c93b364-594d-4dc7-b921-7b9baaf5e47a","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Romantikus_oktatovideosorozatot_keszitett_a_Labrisz_Egyesulet","timestamp":"2021. június. 08. 15:19","title":"A Labrisz új projektjét már nehezebb lesz ledarálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","shortLead":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","id":"20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d3846b-9533-4be9-bbd7-eb451013c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","timestamp":"2021. június. 08. 09:34","title":"Végrehajtást indít a TV2 ellen a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett a napszemüvege szárában.","shortLead":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett...","id":"20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3817c5f9-8564-41c8-a96f-95d126d61d50","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","timestamp":"2021. június. 08. 09:54","title":"Egy balatoni nudistastrandon filmezett nagyon trükkösen egy férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","shortLead":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","id":"20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30557e89-71bb-49a3-a4fb-f40d45749614","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","timestamp":"2021. június. 09. 11:50","title":"„Hazudtam, hogy túl vagyok a csúcson” – Sinéad O'Connor mégsem vonul vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff15c3c3-3ff4-4ccd-83c2-367523d01b5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy héttel a bemutató előtt nem sok nyitott kérdés maradt a Honor 50-szériával kapcsolatban. Ez az első olyan készüléke lesz a gyártónak, amelyre már nem vonatkoznak az amerikai szankciók.","shortLead":"Alig egy héttel a bemutató előtt nem sok nyitott kérdés maradt a Honor 50-szériával kapcsolatban. Ez az első olyan...","id":"20210608_honor_50_telefon_kiszivargott_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff15c3c3-3ff4-4ccd-83c2-367523d01b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec7ab67-1b44-4264-aa39-cef5203f8ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_honor_50_telefon_kiszivargott_video","timestamp":"2021. június. 08. 09:33","title":"Már videón is látni a Honor visszatérő mobilját, a Honor 50-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba107acc-d44e-4184-b776-5680346d8bd1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A myopiától szenvedő emberek rosszabbul alszanak, mint az egészséges szeműek – derül ki egy, a rövidlátókat vizsgáló ausztrál kutatásból. ","shortLead":"A myopiától szenvedő emberek rosszabbul alszanak, mint az egészséges szeműek – derül ki egy, a rövidlátókat vizsgáló...","id":"202122_rossz_latas_es_alvas_rovid_miatt_rovidebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba107acc-d44e-4184-b776-5680346d8bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e4c2f-1fc9-4e0b-8ffe-22760ba2efc3","keywords":null,"link":"/360/202122_rossz_latas_es_alvas_rovid_miatt_rovidebb","timestamp":"2021. június. 09. 10:30","title":"Különös kapcsolatot találtak a rövidlátás és az alvás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már júniusban elkezdődhet a szigorítási ciklus, az MNB a lehető leggyorsabban megpróbálja kiiktatni a tartós inflációs folyamatokat – mondta Virág Barnabás, a jegybank alelnöke.","shortLead":"Már júniusban elkezdődhet a szigorítási ciklus, az MNB a lehető leggyorsabban megpróbálja kiiktatni a tartós inflációs...","id":"20210609_MNB_alelnok_inflacio_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eae3153-530c-4917-81db-7d9d2dec2981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_MNB_alelnok_inflacio_szigoritas","timestamp":"2021. június. 09. 10:04","title":"Máris reagált az MNB az inflációs adatra: szigorítás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e64b43-0bd0-4128-a67f-743750456401","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat egy tanyáról tűnt el, tulajdonosa az emberek segítségét kéri, hogy megtalálja.","shortLead":"Az állat egy tanyáról tűnt el, tulajdonosa az emberek segítségét kéri, hogy megtalálja.","id":"20210609_Kedd_ota_koborol_egy_emu_Baja_kornyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08e64b43-0bd0-4128-a67f-743750456401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f22a6d-3205-4f56-a4eb-3984512acc99","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Kedd_ota_koborol_egy_emu_Baja_kornyeken","timestamp":"2021. június. 09. 12:41","title":"Kedd óta keresnek egy elszökött emut Baja környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]