[{"available":true,"c_guid":"910481bc-c98f-4045-8251-6fa84af0bbdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing 24 sikeres tesztrepülés után a 25. alkalommal már élesben is kipróbálta, hogyan tudja egy pilóta nélküli repülőgép megtankolni az amerikai légierő egyik vadászrepülőgépét.","shortLead":"A Boeing 24 sikeres tesztrepülés után a 25. alkalommal már élesben is kipróbálta, hogyan tudja egy pilóta nélküli...","id":"20210611_boeing_mq_25_t1_pilota_nelkuli_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910481bc-c98f-4045-8251-6fa84af0bbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd98c4f1-5356-426f-87d5-c2e9fc46f915","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_boeing_mq_25_t1_pilota_nelkuli_repulogep","timestamp":"2021. június. 11. 09:33","title":"Történelmet írt a Boeing, újfajta módon tankolták meg az amerikai vadászrepülőgépet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c54f85-57c2-468e-bd69-a12f49313491","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Párbeszéd képviselői a tó környékére tervezett állami gigaberuházás és az azt kísérő természetpusztítás ellen tiltakoztak.","shortLead":"A Párbeszéd képviselői a tó környékére tervezett állami gigaberuházás és az azt kísérő természetpusztítás ellen...","id":"20210610_Ferto_tavi_colophazak_darabjait_vittek_Meszaros_Lorinc_villaja_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1c54f85-57c2-468e-bd69-a12f49313491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdb6d12-2713-4756-a7f6-8acc7716ff37","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Ferto_tavi_colophazak_darabjait_vittek_Meszaros_Lorinc_villaja_ele","timestamp":"2021. június. 10. 13:31","title":"Fertő tavi cölöpházak darabjait vitték Mészáros Lőrinc villája elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Még nem tudni, kit jelölnek a posztra.","shortLead":"Még nem tudni, kit jelölnek a posztra.","id":"20210610_alkotmanybiro_valasztas_orszaggyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fc1091-6118-43c6-af2f-179b420c03ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_alkotmanybiro_valasztas_orszaggyules","timestamp":"2021. június. 10. 14:15","title":"Alkotmánybírót választhat az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz a minimálbér-emelés, a választás előtti személyi jövedelemadó-visszatérítés és újra előjönnek az olyan örökzöld témák mint a migráció és a Brüsszel elleni harc.","shortLead":"Ezúttal főként a gazdaság újraindításáról kérdezi meg a kormány az emberek véleményét, de téma lesz...","id":"20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf0523-140b-443d-92dc-389b4d43b13b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_nemzeti_konzultacio_szjavisszaterites","timestamp":"2021. június. 10. 11:38","title":"Újabb nemzeti konzultáció indul, téma lesz a migráció és az szja-visszatérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","shortLead":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","id":"20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54079927-8a23-4c90-a892-4960060c1a07","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. június. 10. 17:22","title":"Nem fogadta el a pápa a szexuális zaklatások miatt lemondott német bíboros lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök szerint a Twitter és a Facebook korlátozza, mit lehet elmondani, ezért mindkét szolgáltatást meg kellene szüntetni.","shortLead":"A volt amerikai elnök szerint a Twitter és a Facebook korlátozza, mit lehet elmondani, ezért mindkét szolgáltatást meg...","id":"20210609_donald_trump_facebook_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3dfbef6-1e1e-45c9-85f0-dbf682a08ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94d2501-5d16-405e-ac0e-4c6669c7155a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_donald_trump_facebook_twitter","timestamp":"2021. június. 09. 14:18","title":"Trump: Nem tiltottam be a Facebookot, mert Zuckerberg állandóan hízelgett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd5b6f8-092e-4a3f-b6f1-59c34766baa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ryan Reynolds egy olyan jófiút játszik, aki egyszer csak ráébred: az egész élete valójában csak egy videójáték. Itt a Free Guy előzetese.","shortLead":"Ryan Reynolds egy olyan jófiút játszik, aki egyszer csak ráébred: az egész élete valójában csak egy videójáték. Itt...","id":"20210610_Jon_a_Matrix_es_a_Deadpool_sajatos_keresztezese_free_guy_trailer_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd5b6f8-092e-4a3f-b6f1-59c34766baa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7ef88d-ce67-4491-822c-bae179304f33","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Jon_a_Matrix_es_a_Deadpool_sajatos_keresztezese_free_guy_trailer_elozetes","timestamp":"2021. június. 10. 16:14","title":"Jön a Mátrix és a Deadpool sajátos keresztezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb62273d-c5c3-4c12-8448-df48019c218f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautó motorja kiszakadt a helyéről.","shortLead":"A személyautó motorja kiszakadt a helyéről.","id":"20210611_kamion_halalos_baleset_vac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb62273d-c5c3-4c12-8448-df48019c218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57067aa9-248a-4992-a6b8-90644503ec7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_kamion_halalos_baleset_vac","timestamp":"2021. június. 11. 08:26","title":"Kamionnal ütközött egy autó Vácon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]