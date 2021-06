Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","shortLead":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","id":"20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffdb5a2-16ce-4a07-9bb4-065b7ec6e3f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","timestamp":"2021. június. 11. 11:16","title":"Több száz dízelgenerátor látja el árammal a Tesla berlini gyárépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec","c_author":"","category":"kultura","description":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik fel.","shortLead":"A három színész egy háromszoros Oscar-jelölt rendező filmjében fog játszani. A filmet egy budapesti stúdióban veszik...","id":"20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac73e01-1883-465b-ac91-1b8af32fcdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2740dc8-b0d8-4f12-ae76-02a500039ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_Magyarorszagra_jon_Emma_Stone_Mark_Ruffalo_es_Willem_Dafoe","timestamp":"2021. június. 11. 16:27","title":"Magyarországra jön Emma Stone, Mark Ruffalo és Willem Dafoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","shortLead":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","id":"20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e402e3d-e9b4-4254-99df-a27d1fdb2576","keywords":null,"link":"/sport/20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","timestamp":"2021. június. 12. 17:53","title":"Szalai Attila: Már az első összecsapáson meg szeretnénk mutatni, mire vagyunk képesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28689e42-add1-4ebe-b3e6-428831aa1043","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Régészek több mint 400 kilogramm római kori leletet találtak Augsburgban, ez több mint 100 év legjelentősebb római kori felfedezése Németország egyik legrégibb városában. ","shortLead":"Régészek több mint 400 kilogramm római kori leletet találtak Augsburgban, ez több mint 100 év legjelentősebb római kori...","id":"20210612_romai_kori_regeszeti_lelet_augsburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28689e42-add1-4ebe-b3e6-428831aa1043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2f1f5c-78d2-47ee-bf2f-05114760ca90","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_romai_kori_regeszeti_lelet_augsburg","timestamp":"2021. június. 12. 16:03","title":"400 kilónyi római kori leletet találtak, ez az elmúlt 100 év legjelentősebb felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kapilláris szivárgási szindrómát okozhat a brit–svéd fejlesztésű oltóanyag az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteki közlése szerint.","shortLead":"Kapilláris szivárgási szindrómát okozhat a brit–svéd fejlesztésű oltóanyag az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteki...","id":"20210611_astrazeneca_mellekhatas_ema_kapillaris_szivargasi_szindroma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd326bca-ae3c-4bb0-be6d-617bb336242b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_astrazeneca_mellekhatas_ema_kapillaris_szivargasi_szindroma","timestamp":"2021. június. 11. 17:08","title":"Az AstraZeneca vakcinájának újabb mellékhatását jelentették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását a szegényebb országokban.","shortLead":"Boris Johnson bejelentette, hogy Nagy-Britannia 430 millió fontos programmal segíti a lányok iskolai oktatását...","id":"20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d1b7a2-2851-4df5-8bdd-402e91192197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fddf58-332e-4392-9bb3-45a3771799d4","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Megkezdodott_a_G7ek_csucstalalkozoja","timestamp":"2021. június. 11. 20:15","title":"Megkezdődött a G7-ek csúcstalálkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik István semmi újat nem tudott kitalálni, úgyhogy telefonon annyit mondott: Karácsony Gergely 99 százalékban Gyurcsány Ferenc.","shortLead":"Hollik István semmi újat nem tudott kitalálni, úgyhogy telefonon annyit mondott: Karácsony Gergely 99 százalékban...","id":"20210612_A_Fidesz_maris_reagalt_Karacsony_programjara_Gyurcsany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba8f854-78ac-42b1-afa2-8eb558ae0e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_A_Fidesz_maris_reagalt_Karacsony_programjara_Gyurcsany","timestamp":"2021. június. 12. 14:05","title":"A Fidesz máris reagált Karácsony programjára: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég egyben árat is emelt, majd átadta az első 25 járművet a tulajdonosoknak.","shortLead":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég...","id":"20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48240aa-d6e6-4121-8a72-2fb647f32163","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","timestamp":"2021. június. 11. 13:20","title":"Elon Musk bemutatta a három motoros, „őrült gyors” Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]