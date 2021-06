Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek naprakészen tartása.","shortLead":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek...","id":"20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a70ca7-f2fc-481f-abbb-cf107edfc69d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","timestamp":"2021. június. 13. 09:03","title":"Minden harmadik felnőtt veszekszik a családjával a gépe, telefonja frissítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető súlyosan megsérült egy focimeccsen, a sporttól nem ment el a kedve, de úgy érzi, sok mindenben vissza kell vennie.\r

\r

","shortLead":"A műsorvezető súlyosan megsérült egy focimeccsen, a sporttól nem ment el a kedve, de úgy érzi, sok mindenben vissza...","id":"20210614_Istenes_Bence_Lassitanom_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9de0a7-d8d3-4967-ae93-e0a792324a3d","keywords":null,"link":"/elet/20210614_Istenes_Bence_Lassitanom_kell","timestamp":"2021. június. 14. 09:16","title":"Istenes Bence: „Lassítanom kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","shortLead":"Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni. ","id":"20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee88b056-bba6-4f09-b1f6-b687b3716ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f234d14-ac14-400a-915f-95ed04cdc071","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_DK_elovalasztas_Molnar_Gyula_MSZP_korabbi_elnoke","timestamp":"2021. június. 12. 12:59","title":"A DK színeiben indul az előválasztáson Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Százötven millió dolláros segélycsomagot állított össze a Pentagon az ukrán hadsereg számára – jelentették be Washingtonban néhány nappal az előtt, hogy Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Genfben csúcstalálkozót tart, amelyen szóba kerül az ukrán-orosz viszony kérdése is.\r

","shortLead":"Százötven millió dolláros segélycsomagot állított össze a Pentagon az ukrán hadsereg számára – jelentették be...","id":"20210612_Komoly_amerikai_segitseget_kap_az_ukran_hadsereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0e166e-61f5-4e00-9b6f-9ae463e444ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Komoly_amerikai_segitseget_kap_az_ukran_hadsereg","timestamp":"2021. június. 12. 19:39","title":"Komoly amerikai segítséget kap az ukrán hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","shortLead":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","id":"20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253895d6-eb27-4b6f-aca8-827de2c785cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","timestamp":"2021. június. 13. 21:42","title":"Most a kordon dőlt le annál a fogadónál, ahol korábban az állvány dőlt le, majd törmelék hullott az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941cac78-8f55-40fa-886a-6e3747f19855","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiller Istvánnak azonban így is lesz kihívója Budapest 16. választókerületében. ","shortLead":"Hiller Istvánnak azonban így is lesz kihívója Budapest 16. választókerületében. ","id":"20210612_ellenzeki_tamogatas_elovalasztas_Hiller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=941cac78-8f55-40fa-886a-6e3747f19855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b838b878-7bf2-4aa1-be5b-fa25beb42493","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_ellenzeki_tamogatas_elovalasztas_Hiller","timestamp":"2021. június. 12. 15:05","title":"Már van olyan jelölt, akit mind a hat ellenzéki párt támogat az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f653e78-8c01-4bb6-9450-b1d3b5e3c525","c_author":"Calcium-Sandoz","category":"brandchannel","description":"Hogyan működnek csontjaink, és mi okozza a csontritkulást? Kiket érinthet ez a betegség, és hogyan tudunk ellene védekezni? Mit tehetünk, ha már megtörtént a baj? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ cikkünkben.","shortLead":"Hogyan működnek csontjaink, és mi okozza a csontritkulást? Kiket érinthet ez a betegség, és hogyan tudunk ellene...","id":"calciumsandoz_20210607_Es_az_on_csontjai_hogy_vannak_Csontritkulasrol_mindent_mindenkinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f653e78-8c01-4bb6-9450-b1d3b5e3c525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dfc2c4-53c6-43dd-a542-51d6bc5184a3","keywords":null,"link":"/brandchannel/calciumsandoz_20210607_Es_az_on_csontjai_hogy_vannak_Csontritkulasrol_mindent_mindenkinek","timestamp":"2021. június. 14. 07:30","title":"És az ön csontjai hogy vannak? Csontritkulásról mindent, mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Calcium-Sandoz","c_partnerlogo":"8889d2a9-4214-4f24-80bc-5693070d2c49","c_partnertag":"Calcium-Sandoz"},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most ezekből kellett ihletet merítenie: kezdőrúgás, szavazatvásárlás, folytatják, szemellenző, mosakodás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210613_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0fafbb-5ceb-4f4c-9799-36d40ccabd09","keywords":null,"link":"/360/20210613_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. június. 13. 20:40","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos véleménye a nergáláns ötletről és Mészáros magázódásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]