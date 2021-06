Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű résztulajdonosa, egy francia cég azonban állítja: a kínai hatóságok már megemelték sugárzással kapcsolatos egészségügyi határértéket.","shortLead":"A létesítmény Kínában található, az ottani illetékesek pedig tagadták, hogy bármilyen veszély lenne. Az erőmű...","id":"20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad0882b6-fc83-4175-901e-4d9d3e7e05ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e31a02-c251-4796-876e-7925ff217665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_kina_tajsan_atomeromu_szivargas","timestamp":"2021. június. 15. 08:32","title":"Szivároghat egy kínai atomerőmű, egyesek sugárveszélyt emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Olaszországban nagyon szigorúak a sportolókra vonatkozó szabályok, Eriksen ezek értelmében nem térhet vissza milánói klubjába.","shortLead":"Olaszországban nagyon szigorúak a sportolókra vonatkozó szabályok, Eriksen ezek értelmében nem térhet vissza milánói...","id":"20210614_Eriksen_Inter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ccc2919-5a86-4e37-92a9-f898e02f0e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c837084a-416b-4556-a23f-163eee1ca16f","keywords":null,"link":"/sport/20210614_Eriksen_Inter","timestamp":"2021. június. 14. 12:33","title":"Törvény tiltja, hogy Eriksen visszatérjen az Interbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e2d698-3e0e-4563-91f0-a6967135b74e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a magyar–portugál Európa-bajnoki focimeccs miatt.\r

","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a magyar–portugál Európa-bajnoki focimeccs miatt.\r

","id":"20210615_puskas_arena_foci_eb_euro_2020_magyar_valogatott_forgalomkorlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e2d698-3e0e-4563-91f0-a6967135b74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7100f8b-cb0a-4301-94ac-e06a15862c38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_puskas_arena_foci_eb_euro_2020_magyar_valogatott_forgalomkorlatozas","timestamp":"2021. június. 15. 07:41","title":"Nem lesz könnyű ma a Puskás Aréna környékén közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sehol sem figyelhető meg emelkedő tendencia.","shortLead":"Sehol sem figyelhető meg emelkedő tendencia.","id":"20210614_szennyviz_koronavirus_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211c1b95-3735-45fd-bd62-6f2cb213318b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_szennyviz_koronavirus_koncentracio","timestamp":"2021. június. 14. 18:16","title":"A tavaly nyári szinthez közelít a szennyvizekben a koronavírus-koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a66efb1-d1fc-4392-9413-82f82b96d609","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, a legfontosabb most az, hogy mindenki elmondja az LMBTQ-fiataloknak és családjaiknak, hogy nincsenek egyedül. ","shortLead":"Úgy vélik, a legfontosabb most az, hogy mindenki elmondja az LMBTQ-fiataloknak és családjaiknak, hogy nincsenek...","id":"20210615_Hatter_Tarsasag_Minden_letezo_jogi_eszkozzel_megtamadjuk_a_jogserto_es_embertelen_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a66efb1-d1fc-4392-9413-82f82b96d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d687ffc-c98a-48e6-8c8c-238048e92199","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Hatter_Tarsasag_Minden_letezo_jogi_eszkozzel_megtamadjuk_a_jogserto_es_embertelen_torvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 14:08","title":"Háttér Társaság: Minden létező jogi eszközzel megtámadjuk a jogsértő és embertelen törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab5a6c7-fe11-44be-9ccc-22c3f9420b71","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Oroszország, Kína, hibrid fenyegetések – ezek a fő témái a hétfői brüsszeli NATO-csúcstalálkozónak a megbeszélésre érkező állam- és kormányfőknek, közöttük az Egyesült Államok elnökének. Orbán Viktor szerint azonban a migráció és a járványhelyzet az, amivel a következő évtizedben foglalkozni kell.","shortLead":"Oroszország, Kína, hibrid fenyegetések – ezek a fő témái a hétfői brüsszeli NATO-csúcstalálkozónak a megbeszélésre...","id":"20210614_Migracioval_hangolt_a_NATOcsucsra_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fab5a6c7-fe11-44be-9ccc-22c3f9420b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88350622-1409-4183-896d-808cf27c6da6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210614_Migracioval_hangolt_a_NATOcsucsra_Orban","timestamp":"2021. június. 14. 14:16","title":"Migrációval hangolt a NATO-csúcsra Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagycsaládosok akár 9 millió forintért is vehetnek már egyet.","shortLead":"Nagycsaládosok akár 9 millió forintért is vehetnek már egyet.","id":"20210614_elektromos_auto_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f238fa60-a4d2-4122-b2d1-c4e5a64784cc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210614_elektromos_auto_palyazat","timestamp":"2021. június. 14. 08:09","title":"Mától lehet pályázni elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaac82c-c36d-4dfe-9c94-99f1f2097937","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Xbox Series Mini néven dobja piacra az új fejlesztését – egy hűtőgépet.","shortLead":"A Microsoft Xbox Series Mini néven dobja piacra az új fejlesztését – egy hűtőgépet.","id":"20210614_microsoft_xbox_series_mini_hutoszekreny_e3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eaac82c-c36d-4dfe-9c94-99f1f2097937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcb3820-261a-4f6a-ac9c-75f08f675cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_microsoft_xbox_series_mini_hutoszekreny_e3","timestamp":"2021. június. 14. 16:03","title":"Új Xboxot ad ki a Microsoft, de ezzel nem fog tudni játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]