[{"available":true,"c_guid":"6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól, a kormánypárti többség a parlamentben megszavazta a \"lex Fudant\", amely a kínai egyetem budapesti kampuszának előkészítését jelenti. ","shortLead":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól...","id":"20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c0307e-449a-40c3-8168-e66350c1f10b","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","timestamp":"2021. június. 15. 14:20","title":"Megszavazták a lex Fudant: zöld út a beruházás előkészítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1497f0-3039-4c6d-81ca-ea0dbb459962","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új aerodinamikai csomagot és sportkipufogót kapott a legújabb középmotoros változat.","shortLead":"Új aerodinamikai csomagot és sportkipufogót kapott a legújabb középmotoros változat.","id":"20210616_meg_gyorsabb_lett_a_chevrolet_corvette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1497f0-3039-4c6d-81ca-ea0dbb459962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ddce48-42c8-48c8-aa20-4d3022eb27ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_meg_gyorsabb_lett_a_chevrolet_corvette","timestamp":"2021. június. 16. 06:41","title":"Még gyorsabb lett a Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","shortLead":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","id":"20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7274c5-9189-4e2f-9b79-016c1eea712e","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. június. 16. 05:48","title":"Szerdán és csütörtökön csak kellemes meleg lesz, péntektől jöhet a nagy hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül ki a Kreatív összesítéséből.","shortLead":"A New Land Mediának annyi bevétele és nyeresége volt tavaly, mint az összes többi Top 10-es ügynökségnek együtt – derül...","id":"20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cbf6c8-5254-4dee-9c2b-394e7b7b5a7b","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_Piaci_szereplokkormany_kedvenc_mediaugynoksege","timestamp":"2021. június. 14. 18:45","title":"Labdába sem rúgnak a piaci szereplők a kormány kedvenc médiaügynöksége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a66efb1-d1fc-4392-9413-82f82b96d609","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, a legfontosabb most az, hogy mindenki elmondja az LMBTQ-fiataloknak és családjaiknak, hogy nincsenek egyedül. ","shortLead":"Úgy vélik, a legfontosabb most az, hogy mindenki elmondja az LMBTQ-fiataloknak és családjaiknak, hogy nincsenek...","id":"20210615_Hatter_Tarsasag_Minden_letezo_jogi_eszkozzel_megtamadjuk_a_jogserto_es_embertelen_torvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a66efb1-d1fc-4392-9413-82f82b96d609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d687ffc-c98a-48e6-8c8c-238048e92199","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Hatter_Tarsasag_Minden_letezo_jogi_eszkozzel_megtamadjuk_a_jogserto_es_embertelen_torvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 14:08","title":"Háttér Társaság: Minden létező jogi eszközzel megtámadjuk a jogsértő és embertelen törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes törvénycsomagot, amely a Fidesz politikai szándékai szerint összemossa a homoszexuálisokat a pedofilokkal. Az egyik pontja korlátozná a nemváltoztatás vagy homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését - egyelőre nem világos, hogy ez mit jelent pontosan a műsorszolgáltatók vagy a sajtó számára, mindenesetre a szavazás napján összegyűjtöttük néhány korábbi cikkünket, amelyek a homofóbtörvény elfogadásával a jövőben talán sokkal szűkebb közönséghez juthatnak majd el, sőt esetleg épp azokhoz nem, akiknek a legnagyobb szüksége lenne arra, hogy megismerjék ezeket a történeteket. Ezzel a szűrővel egy szabadabb világot is kénytelenek leszünk elzárni magunk előtt. ","shortLead":"Kedden délután a jelentős társadalmi és ellenzéki tiltakozás ellenére elfogadta a parlament a pedofilellenes...","id":"20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c09878-8e4e-4bb8-a8b8-f5f41e9ba7c0","keywords":null,"link":"/elet/20210615_LMBTQ_tortenetek_melegek_homoszexualisok_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 15. 15:26","title":"Ezektől a történetektől próbálja elzárni a kormány a nyilvánosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d131dea1-ddbe-4ba2-8cd4-e2f12a4e7be4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elbúcsúztatták Balázs Pétert, a Szolnoki Szigligeti Színházat 2007 óta vezető igazgatót a teátrum hétfői évadzáró társulati ülésén. A színházat július 1-jétől Barabás Botond vezeti.","shortLead":"Elbúcsúztatták Balázs Pétert, a Szolnoki Szigligeti Színházat 2007 óta vezető igazgatót a teátrum hétfői évadzáró...","id":"20210615_Orban_Viktor_elbucsuztatta_a_lekoszono_Balazs_Petert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d131dea1-ddbe-4ba2-8cd4-e2f12a4e7be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74bdb58-51f2-4568-8b33-eb3da19e3b7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Orban_Viktor_elbucsuztatta_a_lekoszono_Balazs_Petert","timestamp":"2021. június. 15. 10:50","title":"Orbán Viktor is elbúcsúztatta a leköszönő Balázs Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra vállalkoztak, hogy elkészítsék az abszolút kalandfilmet. A végeredmény több mint félmilliárd dollár bevétel és a filmtörténelem egyik legrégebben futó és legkedveltebb filmsorozata lett.","shortLead":"Steven Spielberg rendező és a forgatókönyvírói és produceri székbe átülő George Lucas negyven évvel ezelőtt arra...","id":"202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dda0328-a998-4b4d-a257-028a37c59ac6","keywords":null,"link":"/360/202123_indiana_jones_40__kalandban_verhetetlen","timestamp":"2021. június. 15. 17:00","title":"Kalandban verhetetlen: 40 éves az Indiana Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]