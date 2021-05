Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","shortLead":"Pánikba esve menekültek az emberek az utcán. ","id":"20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d4a572-d50e-4a7b-8994-af3e5ae87800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a0fab2-ab79-4579-9303-c666f01e8a8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210518_dulongelo_felhokarcolo_kina","timestamp":"2021. május. 18. 16:08","title":"Rejtélyesen dülöngélni kezdett Kína egyik legmagasabb felhőkarcolója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19bdf61-6f91-41cd-84b6-a218ca8ab3e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tréning a végéhez közelít, de a résztvevő fiataloknak nehezükre esik a közelmúltjukról beszélni. Sokuk külföldre menekülne, pedig olyan is van közöttük, aki kétes tapasztalatokat szerzett Svájcban. Csak családról ne, harmadik, befejező rész. ","shortLead":"A tréning a végéhez közelít, de a résztvevő fiataloknak nehezükre esik a közelmúltjukról beszélni. Sokuk külföldre...","id":"20210518_Doku360_Csak_csaladrol_ne_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19bdf61-6f91-41cd-84b6-a218ca8ab3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722057f1-c456-4a3d-820d-0cc319d9d3cc","keywords":null,"link":"/360/20210518_Doku360_Csak_csaladrol_ne_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 18. 19:00","title":"Doku360: Gyerekszobám sem volt, nemhogy gyerekkorom ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","shortLead":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","id":"20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19dcee-ab0e-4f0a-a49d-3cd426bd617b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","timestamp":"2021. május. 19. 16:53","title":"Tűzgömb tűnt fel Magyarország felett az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5ba5-ffb0-4d0a-99ee-c0e061329cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A verekedőket a rendőrök elfogták.","shortLead":"A verekedőket a rendőrök elfogták.","id":"20210519_verekedes_lancfuresz_satorvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5ba5-ffb0-4d0a-99ee-c0e061329cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de230775-1fcf-45cf-8710-a5e5bc8dbafe","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_verekedes_lancfuresz_satorvas","timestamp":"2021. május. 19. 10:11","title":"Láncfűrésszel és sátorvassal verekedtek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki vezetők közös ígérete szerint a 2022-es kormányváltás után az önkormányzatok visszakapják jogköreiket, bevételeiket és vagyonelemeiket, de legalábbis jóvátételre számíthatnak.","shortLead":"Az ellenzéki vezetők közös ígérete szerint a 2022-es kormányváltás után az önkormányzatok visszakapják jogköreiket...","id":"20210518_dunaujvaros_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ddfd1-0509-4349-9e0e-0e39e1d2b83c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_dunaujvaros_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2021. május. 18. 15:42","title":"Elnökfelvonulást tartott az ellenzék az új, százmilliárdos fideszes gazdasági övezet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","shortLead":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","id":"20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bb7f5-2956-4585-937f-f263daa00c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","timestamp":"2021. május. 19. 08:36","title":"Kiderült még egy fontos dolog a Pfizer oltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","shortLead":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","id":"20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95fedf0-5b81-4c5f-b22e-b1abf7c7a4c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","timestamp":"2021. május. 20. 11:05","title":"Kiderült, hol költött el százmilliárdokat online a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lillihez hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","shortLead":"A Lillihez hasonló betegségben szenvedők eddig szinte csak közösségi gyűjtéssel juthattak a drága gyógyszerhez.","id":"20210518_sma_betegseg_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ec9716-909b-4a21-a646-e25f0360620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2153132a-f1ec-411c-98fc-d94682ba9af7","keywords":null,"link":"/elet/20210518_sma_betegseg_tamogatas","timestamp":"2021. május. 18. 20:16","title":"Megkapta az állami támogatást a 700 milliós gyógyszerére az első SMA-beteg gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]