[{"available":true,"c_guid":"99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre az apróságra hívja fel a figyelmet két közgazdász, akik a Project Syndicate oldalon fejtették ki a véleményüket a globális társasági adóról, mely a G7 szerint minimum 15% kell, hogy legyen mindenütt a világon.","shortLead":"Erre az apróságra hívja fel a figyelmet két közgazdász, akik a Project Syndicate oldalon fejtették ki a véleményüket...","id":"20210615_A_globalis_adozasnak_nemcsak_a_leggazdagabbaknak_kellene_elonyosnek_lennie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99797f8c-b9e3-4b0b-b6a1-7bee7e1225d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27704d19-7f39-4f62-b447-1b2444cfe467","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_A_globalis_adozasnak_nemcsak_a_leggazdagabbaknak_kellene_elonyosnek_lennie","timestamp":"2021. június. 15. 18:52","title":"A globális adózásnak nemcsak a leggazdagabbaknak kellene előnyösnek lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","id":"20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf427e0-0e53-4c79-b330-23583f791fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 16. 16:23","title":"Az UEFA válaszlépéseket tehet az MLSZ-szel szemben a homofób magyar szurkolók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"A zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla igazgató a színház évadzáró sajtótájékoztatóján jelentette be az Operett új igazolását. Megjelenik a színházban a kormány kedvenc irodalmára is.","shortLead":"A zaklatás eltussolásával vádolt Kiss-B. Atilla igazgató a színház évadzáró sajtótájékoztatóján jelentette be...","id":"20210615_Az_Alfoldi_Robert_eloadasat_cenzurazo_Vincze_Balazs_az_Operettszinhaz_muveszeti_vezetoje_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c61a820-38f1-4865-a71c-fd8aa31a5761","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Az_Alfoldi_Robert_eloadasat_cenzurazo_Vincze_Balazs_az_Operettszinhaz_muveszeti_vezetoje_lett","timestamp":"2021. június. 15. 09:15","title":"Az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó Vincze Balázs az Operettszínház művészeti vezetője lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés mintegy másfél millió forintos maximális összegéből részesülhetnek. Az egyéni csalódásokon túl már megint a hosszú távú társadalmi érdek sérül.","shortLead":"Legfeljebb 200 ezerre tehető azon családok a száma, amelyek a választási csaliként belengetett adó-visszatérítés...","id":"20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cc4267-44f5-4fa9-9dec-2073b66c239d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_Sok_csalad_koppanhat_az_Orban_altal_belengetett_adovisszateritesben","timestamp":"2021. június. 16. 13:07","title":"Sok család koppanhat az Orbán által belengetett adó-visszatérítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbánék a közvéleményre apellálnak a homofóbtörvénnyel, Szalaiék szembeszállnak Ronaldóékkal, mégsem nyitnak a britek...","id":"20210615_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9912b8-9d44-4a1c-9c03-0112707c033a","keywords":null,"link":"/360/20210615_Radar360","timestamp":"2021. június. 15. 08:00","title":"Radar360: A melegeken és az ellenzéken is fojtófogást alkalmaz a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Windows 10 még viszonylag fiatal rendszer, előbb-utóbb ez is Windows 7 sorsára jut, és leveszi róla a kezét fejlesztője.","shortLead":"Bár a Windows 10 még viszonylag fiatal rendszer, előbb-utóbb ez is Windows 7 sorsára jut, és leveszi róla a kezét...","id":"20210615_windows_10_tamogatas_microsoft_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b42424-6b52-4024-a248-fd936d008920","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_windows_10_tamogatas_microsoft_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 15. 12:03","title":"A Microsoft nyilvánosságra hozta, mikor kaszálja el a Windows 10-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tevek szerint a 2030-as évek közepén állhatna csatasorba az az újfajta repülőgép-hajtómű, amit a francia Safran nevű vállalattal fejleszthet ki a GE Aviation.","shortLead":"A tevek szerint a 2030-as évek közepén állhatna csatasorba az az újfajta repülőgép-hajtómű, amit a francia Safran nevű...","id":"20210616_repulogep_karosanyag_kibocsatas_kornyezetszennyezes_hajtomu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a251061d-10ef-4fb0-84ef-879e45daddd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_repulogep_karosanyag_kibocsatas_kornyezetszennyezes_hajtomu","timestamp":"2021. június. 16. 16:03","title":"Ötödével csökkentené a repülőgépek károsanyag-kibocsátását a General Electric új hajtóműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csaknem húsz év óta most először dolgoz ki új stratégiát az Európai Központi Bank, amely a jövőben a digitális euróra és a klímaváltozás elleni harcra koncentrál - mondta exkluzív interjújában a bank elnöke a brüsszeli Politiconak.","shortLead":"Csaknem húsz év óta most először dolgoz ki új stratégiát az Európai Központi Bank, amely a jövőben a digitális euróra...","id":"20210615_Lagarde_az_EKBnak_alkalmazkodnia_kell_a_gyorsan_valtozo_vilaghoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa174b0-1937-4e41-ac32-066d044a2614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_Lagarde_az_EKBnak_alkalmazkodnia_kell_a_gyorsan_valtozo_vilaghoz","timestamp":"2021. június. 15. 18:25","title":"Lagarde: az EKB-nak alkalmazkodnia kell a gyorsan változó világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]