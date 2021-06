Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet segítséget. Az első nagyobb kutatás alapján működő terápiáról van szó, de egyhamar nem fog elterjedni.","shortLead":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet...","id":"20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb0feec-18db-4030-b50e-ca47175d0024","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","timestamp":"2021. június. 17. 16:08","title":"Drága, kevés van belőle, de működik: itt a koronavírus-betegség elleni újabb fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ emberekkel szemben Magyarországon, és nem egyeztethető össze az Európai Unió alapvető értékeivel.\r

","shortLead":"Az európai ügyekért felelős államminiszter szerint a törvény újabb súlyos állami diszkriminációt jelent az LMBTQ...","id":"20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fbdae72-e53a-4b56-92f3-1ef377090159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec60b-dc59-4b89-b7f0-c6595d95865d","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_nemet_kormany_pedofilellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 17. 14:57","title":"A német szövetségi kormány is elítéli a magyar melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f529b74d-86b3-4312-971a-3bc48cff7190","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210617_Marabu_Feknyuz_Nem_lehetne_inkabb_megis_krumplit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f529b74d-86b3-4312-971a-3bc48cff7190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7112e555-e41d-4d27-98ac-10d2a681d180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_Marabu_Feknyuz_Nem_lehetne_inkabb_megis_krumplit","timestamp":"2021. június. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nem lehetne inkább mégis krumplit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető volt, a dolgozóknak pedig egy saját lakrészt is kialakítottak. 250 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség.","shortLead":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető...","id":"20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba387b9-bc9d-4236-bbc3-4af5af350c89","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","timestamp":"2021. június. 17. 08:01","title":"Külön lift szállította a kábítószert a kecskeméti high-tech droggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a7e6c6-eb43-46a4-9e91-1848218e2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bajai rendőrök a lakosság segítségét kérik, hogy megtalálják az ismeretlen motorost. ","shortLead":"A bajai rendőrök a lakosság segítségét kérik, hogy megtalálják az ismeretlen motorost. ","id":"20210618_Zebra_gazolas_baja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a7e6c6-eb43-46a4-9e91-1848218e2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cb34fc-8421-41a1-b312-4186e5dc6bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Zebra_gazolas_baja","timestamp":"2021. június. 18. 11:17","title":"Zebrán gázolt el egy fiatal lányt, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel kaphatja el a deepfake-videókat.","shortLead":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel...","id":"20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd96f1-ec1d-4403-ad97-310a3cd56f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. június. 17. 11:33","title":"Olyan algoritmust fejlesztett a Facebook, amely a kamuvideók eredetét is kinyomozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b5803a-aeb7-422d-a3d7-539ff02f9eb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosabb fuvarozást szolgálná, ha a \"szennyező fizet elv\" alapján szednék az útdíjat.","shortLead":"A környezettudatosabb fuvarozást szolgálná, ha a \"szennyező fizet elv\" alapján szednék az útdíjat.","id":"20210616_Atternenek_a_szendioxidkibocsatas_alapu_utdijra_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b5803a-aeb7-422d-a3d7-539ff02f9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ed2982-0e0f-468e-a86a-5ae4f821758e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Atternenek_a_szendioxidkibocsatas_alapu_utdijra_az_EUban","timestamp":"2021. június. 16. 17:24","title":"Áttérnének a szén-dioxid-kibocsátás alapú útdíjra az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51a5bf-aad1-4c8d-8dd5-9905528faa46","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az összes autópályát, autóutat és gyorsutat kiszervezné a kormány 35 évre az M5-ös és M6-os autópályákról ismert ppp-konstrukcióban. A részleteket nem hozták nyilvánosságra. A koncessziók felelőse ráadásul ősztől egy új, kormánytól független hatóság lesz, amelynek vezetőjét még a mostani miniszterelnök nevezheti ki 9 évre.","shortLead":"Az összes autópályát, autóutat és gyorsutat kiszervezné a kormány 35 évre az M5-ös és M6-os autópályákról ismert...","id":"20210616_autopalya_koncesszio_ppp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac51a5bf-aad1-4c8d-8dd5-9905528faa46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcdb43b-5a82-42a7-bef5-beb7cd92c648","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_autopalya_koncesszio_ppp","timestamp":"2021. június. 16. 16:00","title":"A kormány rendszerváltásra készül a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]