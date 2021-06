Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","shortLead":"A gyermek összeütközött egy másik, szemből érkező gyermekkel. Napokig küzdöttek érte, de nem tudták megmenteni.","id":"20210617_motocross_monor_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27cf733e-89d1-4e74-ad58-51792e420cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26848ad5-29c0-424c-8267-6bd12b163253","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_motocross_monor_baleset","timestamp":"2021. június. 17. 19:30","title":"Meghalt a 9 éves fiú, aki múlt hétvégén szenvedett balesetet a monori motocross-pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást és 15 millió forint kamattámogatott lakáshitelt vehetnek fel az igénylők. Milyen szabályok vonatkoznak az építési csokra, és mire kell odafigyelni, ha saját erőből szeretnénk felépíteni az új otthont – cikkünkben ezekre a kérdésekre kerestük a választ.","shortLead":"Csokból nemcsak vásárolni lehet ingatlant, hanem építeni is: erre a célra legfeljebb 10 millió forint vissza nem...","id":"20210618_Csok_epitkezes_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8414815-bac8-4d13-a491-94a0052fee93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693bc7e3-6bb8-4161-9cdb-e0855ef687a4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210618_Csok_epitkezes_bank360","timestamp":"2021. június. 18. 11:31","title":"Csok építkezésre: mire érdemes odafigyelni, ha belevágunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet segítséget. Az első nagyobb kutatás alapján működő terápiáról van szó, de egyhamar nem fog elterjedni.","shortLead":"A Regeneron nevű amerikai cég antitestkoktélja a súlyosabb állapotban lévő koronavírusos betegeknek jelenthet...","id":"20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb0feec-18db-4030-b50e-ca47175d0024","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_koronavirus_antitest_kezeles_gyogyszer_regeneron_regen_cov","timestamp":"2021. június. 17. 16:08","title":"Drága, kevés van belőle, de működik: itt a koronavírus-betegség elleni újabb fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481320e4-f45a-41b2-ac13-ac22b775ea3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly mennyiségű piát találtak a kamionban a rendőrök.","shortLead":"Komoly mennyiségű piát találtak a kamionban a rendőrök.","id":"20210618_ittas_sofor_kamion_vasuti_atjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=481320e4-f45a-41b2-ac13-ac22b775ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf5e27a-c3d2-456a-b8d8-c4dce7e54065","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_ittas_sofor_kamion_vasuti_atjaro","timestamp":"2021. június. 18. 07:36","title":"Egy ittas sofőr megpróbált átmenni a síneken a kamionjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a267e0-f75b-4955-b9fa-939fe1d4da43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Függetlenség Napjára érkezik meg az ajándék.","shortLead":"A Függetlenség Napjára érkezik meg az ajándék.","id":"20210617_Uj_Szabadsagszobrot_kap_New_York_Franciaorszagtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83a267e0-f75b-4955-b9fa-939fe1d4da43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7b7ac5-c0d3-4cb3-9b10-6e16dcde1f0f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Uj_Szabadsagszobrot_kap_New_York_Franciaorszagtol","timestamp":"2021. június. 17. 10:06","title":"Új Szabadság-szobrot kap New York Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029d4204-161d-432d-81d7-9d3b1b3ae8b1","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Bár nehéz éven vagyunk túl, az elmúlt időszak bezártsága, a sok kellemetlenség mellett, nem kizárólag negatív hatással volt ránk. Egyesek megtanultak főzni, elkezdtek komolyan sportolni, mások pedig az eddig elmaradt könyvélményeiket pótolták, de olyanok is voltak, akik egy új nyelv elsajátításába kezdtek bele. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen pozitív hozadékai lettek a koronavírus-járvány okozta kényszerű otthon maradásnak.","shortLead":"Bár nehéz éven vagyunk túl, az elmúlt időszak bezártsága, a sok kellemetlenség mellett, nem kizárólag negatív hatással...","id":"magyartelekomnyrt_20210615_Hogyan_szelesedett_vilaglatasunk_az_elmult_egy_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=029d4204-161d-432d-81d7-9d3b1b3ae8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6806eafc-20bf-48de-9406-12a1945d5396","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210615_Hogyan_szelesedett_vilaglatasunk_az_elmult_egy_ev_alatt","timestamp":"2021. június. 18. 07:30","title":"Hogyan szélesedett világlátásunk az elmúlt egy év alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Uniós átlagban még mindig le vagyunk maradva az autók számában, de ami a kocsik átlagéletkorát illeti, más tagállamok sem állnak sokkal jobban.","shortLead":"Uniós átlagban még mindig le vagyunk maradva az autók számában, de ami a kocsik átlagéletkorát illeti, más tagállamok...","id":"202123_motorizacio_egyre_no_azautok_atlageletkora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d6d4fc9-708e-44ca-8340-4f83998ec08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd574d6-7e3d-4ab5-8f89-821a7ef4c398","keywords":null,"link":"/360/202123_motorizacio_egyre_no_azautok_atlageletkora","timestamp":"2021. június. 18. 12:00","title":"Egyre idősebb autókkal járnak a magyarok, Trabantból is fut még tízezer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kell sem oltási igazolás, sem negatív teszt.","shortLead":"Nem kell sem oltási igazolás, sem negatív teszt.","id":"20210618_horvatorszag_beutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab43c3-388a-4994-b4c3-86bb60a7e13f","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_horvatorszag_beutazas","timestamp":"2021. június. 18. 17:07","title":"Most már ugyanúgy utazhatunk Horvátországba, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]