[{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kritikus állapotban szállították kórházba.



","shortLead":"Kritikus állapotban szállították kórházba.



","id":"20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1db1c-bee7-4a10-8ce2-1f36087b25aa","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","timestamp":"2021. június. 20. 12:32","title":"Felmászott a Vígszínházra egy férfi, majd leesett onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is végzett. Az eredmények azt sugallják, hogy az új Windows sokkal gyorsabb lesz.","shortLead":"Egy népszerű youtuber hozzájutott a bemutatásra váró Windows 11 korai kiadásához, és ha már így alakult, teszteket is...","id":"20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc12b2-91c2-4d18-a391-cbf1a4f4599f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_teljesitmeny_gyorsasag","timestamp":"2021. június. 21. 09:03","title":"Windows 10 van a gépén? Figyelje csak, mennyivel gyorsabb lehet, ha felteszi a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán Devlet Bahcelit egyesek királycsinálónak, sőt már a hatalom igazi birtokosának tartanak. ","shortLead":"A hatalma megtartása végett Tayyip Erdogan török elnök lepaktált a szélsőjobboldallal, melynek vezetőjét, a veterán...","id":"20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c32491df-5ed0-4e87-a992-2439f6f98bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e760c0-ca21-4ef8-a6a0-1081b1c08a9f","keywords":null,"link":"/360/20210621_Erdogan_tanca_a_Szurke_Farkasokkal_helyzetbe_hozta_a_torok_szelsojobboldalt","timestamp":"2021. június. 21. 14:00","title":"Erdogan tánca a Szürke Farkasokkal helyzetbe hozta a török szélsőjobboldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","shortLead":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","id":"20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93148965-7dd1-4e6b-925b-c94fdb87d665","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","timestamp":"2021. június. 21. 17:29","title":"Darabokra vágva, fillérekért adott el két tolvaj egy retró Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ugyanakkor büszke rá, hogy a közönség szereti és milliók nézik a filmjeit.","shortLead":"A színész ugyanakkor büszke rá, hogy a közönség szereti és milliók nézik a filmjeit.","id":"20210621_Koltai_Robert_Kossuth_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4e31a5-5685-41d1-acd3-d2d1d1e11e6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Koltai_Robert_Kossuth_dij","timestamp":"2021. június. 21. 07:44","title":"Koltai Róbert: A kaposvári színházból már a portás is Kossuth-díjas, csak én nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen, amikor szembemegy a kormánnyal a jegybank.","shortLead":"Ilyen, amikor szembemegy a kormánnyal a jegybank.","id":"20210621_MNB_aki_teheti_lepjen_ki_a_hitelmoratoriumbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3293bf94-b4ad-40b5-acb0-313538425eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_MNB_aki_teheti_lepjen_ki_a_hitelmoratoriumbol","timestamp":"2021. június. 21. 11:25","title":"MNB: aki teheti, lépjen ki a hitelmoratóriumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","shortLead":"Az éppen új gazdára váró II-es Volkswagen Golfnak az eredeti számlája is megvan.","id":"20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696fe645-b4ec-43e9-8162-ae398ce06f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb5f15-cc4d-40df-be47-beb1944c43d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_a_rendszervaltas_koraba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_bekescsabai_vw_golf","timestamp":"2021. június. 21. 06:41","title":"A rendszerváltás korába repít vissza ez az alig használt békéscsabai VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]