Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tulajdonos szerint a bérleti szerződések szerint járnak el.","shortLead":"A tulajdonos szerint a bérleti szerződések szerint járnak el.","id":"20210622_kilakoltatas_lovi_kobanya_berleti_dij_emeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da2df7-4f34-4bb8-99a6-3f3da6650932","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_kilakoltatas_lovi_kobanya_berleti_dij_emeles","timestamp":"2021. június. 22. 20:11","title":"Kilakoltathatnak húsz családot, mert nem fizetik a háromszorosra emelt bérleti díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa41882-d038-4128-ab6b-a054cc75cde8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hivatalosan már nem lehetne megtartani a jülini kutyahúsfesztivált Kínában, mégis várhatóan több ezer állatot fognak lemészárolni a napokban az árusok. A cikk a nyugalom megzavarására alkalmas képeket tartalmaz.\r

","shortLead":"Hivatalosan már nem lehetne megtartani a jülini kutyahúsfesztivált Kínában, mégis várhatóan több ezer állatot fognak...","id":"20210622_Elkezdodott_a_kutyahus_fesztival_Kinaban__dacara_a_koronavirusnak_es_a_tiltasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aa41882-d038-4128-ab6b-a054cc75cde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fb6117-6b1b-4f0a-86d4-cec52e122dce","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Elkezdodott_a_kutyahus_fesztival_Kinaban__dacara_a_koronavirusnak_es_a_tiltasnak","timestamp":"2021. június. 22. 10:25","title":"Elkezdődött a kutyahúsfesztivál Kínában – dacára a koronavírusnak és a tiltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"Nagy Iván László","category":"gazdasag","description":"Összegyűjtöttük, mekkora az ellenállás a kirekesztő jogszabállyal szemben.","shortLead":"Összegyűjtöttük, mekkora az ellenállás a kirekesztő jogszabállyal szemben.","id":"20210618_Piaci_szereploktol_a_civilekig_politikusoktol_a_pedagogusokig_atfogo_tarsadalmi_ellenallas_van_kialakuloban_a_melegellenes_torvennyel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7834078e-c170-407d-8ae8-f2a8ec5dec3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Piaci_szereploktol_a_civilekig_politikusoktol_a_pedagogusokig_atfogo_tarsadalmi_ellenallas_van_kialakuloban_a_melegellenes_torvennyel_szemben","timestamp":"2021. június. 21. 14:59","title":"Tömött sorokban ítélik el a kormány melegellenes törvényét a cégek, szervezetek, politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz többé olyan, mint volt, más vezetői készségek és képességek válnak fontossá.","shortLead":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz...","id":"202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be860b7-6839-4598-b2f3-e1613b4dba68","keywords":null,"link":"/360/202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 17:00","title":"Felértékelődnek a jó vezetők a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 számos hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek közt olyan is akad, amiről többség talán egyáltalán nem tud. Ilyen az alábbiakban bemutatott, zsarolóvírus elleni védelem is.","shortLead":"A Windows 10 számos hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek közt olyan is akad, amiről többség talán egyáltalán nem...","id":"20210623_zsarolovirus_elleni_vedelem_windows_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c30bf0-ae46-4657-b95f-77ae4ad1c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5c0320-7cd0-490c-be3d-167731d694a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_zsarolovirus_elleni_vedelem_windows_10","timestamp":"2021. június. 23. 09:03","title":"Van egy rejtett beállítás a Windowsban, kapcsolja be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","shortLead":"A színház vezetésére rekordsokan, tizenöten pályáztak.","id":"20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c83557f-ddc2-41ba-83a7-273ee791dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081f8b03-f7b2-43f4-937f-550c14971e79","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Meglepo_okbol_vonta_vissza_az_egyik_jelentkezo_a_Pinceszinhaz_igazgatoi_palyazatat_pozsgai_zsolt","timestamp":"2021. június. 22. 13:26","title":"Meglepő okból vonta vissza az egyik jelentkező a Pinceszínház igazgatására beadott pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","shortLead":"Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.","id":"20210621_kanikula_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bce121-00d3-49aa-97b5-b37771230d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_kanikula_hidegfront","timestamp":"2021. június. 21. 21:51","title":"Pénteken érhet véget a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli a pultot.","shortLead":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli...","id":"20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d7aac-33a6-4735-b514-6b600043052d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","timestamp":"2021. június. 22. 16:12","title":"Az hagyján, hogy a Toyota robotja kitakarítja a lakást, de még szelfizik is közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]