[{"available":true,"c_guid":"85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","shortLead":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","id":"20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cbcd7a-70c0-49f8-8d16-9d814cb37133","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","timestamp":"2021. június. 24. 10:59","title":"Maszk és jegy nélküli utazó fiú támadt MÁV-dolgozókra Nyíregyházán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"António Guterres nem ítélte el egyértelműen a magyar törvényt, de azért utalt arra, mi az álláspontja.","shortLead":"António Guterres nem ítélte el egyértelműen a magyar törvényt, de azért utalt arra, mi az álláspontja.","id":"20210624_ensz_guterres_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bfd4f9-45fc-463e-8112-de1398525735","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_ensz_guterres_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 24. 17:19","title":"Az ENSZ-főtitkár is megszólalt a magyar melegellenes törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c8e2d-afe4-48eb-9d3d-9664a7d6eafd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy sanghaji művészeti galériának bocsánatot kellett kérnie, amiért kiállította az erről készült videót.","shortLead":"Egy sanghaji művészeti galériának bocsánatot kellett kérnie, amiért kiállította az erről készült videót.","id":"20210625_Het_oran_keresztul_osztalyozta_a_noket_a_legszebbtol_a_legcsunyabbig_lett_is_botrany_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47c8e2d-afe4-48eb-9d3d-9664a7d6eafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a0a71f-0233-45d9-b6df-0dc567d9f9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Het_oran_keresztul_osztalyozta_a_noket_a_legszebbtol_a_legcsunyabbig_lett_is_botrany_belole","timestamp":"2021. június. 25. 10:04","title":"Hét órán keresztül osztályozta a nőket a legszebbtől a legcsúnyábbig, lett is botrány belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d31ba2-ff3d-40a4-b3e9-e0213e5ea640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Airbus A350-es pilótafülkéje alatt egy komplett szerverszoba található, amelynek számítógépei azért dolgoznak, hogy a 319 tonnás légi jármű a levegőben maradjon.","shortLead":"Az Airbus A350-es pilótafülkéje alatt egy komplett szerverszoba található, amelynek számítógépei azért dolgoznak...","id":"20210624_airbus_a350_repulogep_repulestechnikai_fulke_szamitogep_szerver_adatkozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d31ba2-ff3d-40a4-b3e9-e0213e5ea640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bf700-6932-4658-8e32-8b87f2709926","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_airbus_a350_repulogep_repulestechnikai_fulke_szamitogep_szerver_adatkozpont","timestamp":"2021. június. 24. 20:03","title":"Van egy titkos fülke az Airbus A350-es pilótafülkéje alatt, megmutatta a pilóta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében a kiépített tűzrakóhelyeket sem szabad használni. Otthon azonban mindenki szabadon bográcsozhat vagy grillezhet.","shortLead":"Az erdőkben, illetve azok 200 méteres körzetében a kiépített tűzrakóhelyeket sem szabad használni. Otthon azonban...","id":"20210624_orszagos_tuzgyujtasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5633e51-c602-446c-8150-210c7209f2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c7c5e-1cd1-4e26-b0cf-ec5516001593","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_orszagos_tuzgyujtasi_tilalom","timestamp":"2021. június. 24. 11:42","title":"Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Angliai kutatók matematikai modellezéssel becsülték meg, hogy a SARS-CoV-2 vírus először október eleje és november közepe között jelenhetett meg Ázsiában.","shortLead":"Angliai kutatók matematikai modellezéssel becsülték meg, hogy a SARS-CoV-2 vírus először október eleje és november...","id":"20210625_koronavirus_kina_eredet_elso_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea81b5-e456-4cb8-b988-a7265094a4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ece571-d6e3-47e9-a303-2158fadff3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_koronavirus_kina_eredet_elso_megbetegedes","timestamp":"2021. június. 25. 16:16","title":"A koronavírus már 2019 októberétől terjedhetett az emberek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63734cd9-09ce-409e-acf9-ac1b76b443fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hatalmas károkat okozott az osztrák mezőgazdaságnak a csütörtöki jégeső.","shortLead":"Hatalmas károkat okozott az osztrák mezőgazdaságnak a csütörtöki jégeső.","id":"20210625_jegeso_ausztria_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63734cd9-09ce-409e-acf9-ac1b76b443fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964fdefa-27e8-40d4-972a-291e3cd5e133","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_jegeso_ausztria_vihar","timestamp":"2021. június. 25. 07:08","title":"Teniszlabda nagyságú jég pusztított Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évtized legnagyobb változása következik be: Toszkána egyetlen nagy turistalátványosság lesz, hogy tehermentesítsék a tartomány fővárosát – írja a CNN tudósítója Firenzéből. Az Airbnb-szállások gyorsabban elkelnek a falvakban, mint a szállodák a nagyvárosokban.","shortLead":"Az évtized legnagyobb változása következik be: Toszkána egyetlen nagy turistalátványosság lesz, hogy tehermentesítsék...","id":"20210624_Egyedi_modszerrel_kezelne_a_turistak_tomegeit_Toscana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=507be161-4ddc-45d1-b98c-e62d6e81f8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df3aa3c-60a5-40b7-8d30-ebd7c3fb717e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_Egyedi_modszerrel_kezelne_a_turistak_tomegeit_Toscana","timestamp":"2021. június. 24. 15:13","title":"Egyedi módszerrel kezelné a turisták tömegeit Toszkána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]