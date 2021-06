Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát verzió is.



","shortLead":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében...","id":"20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee5a9e4-7e31-4025-a0a7-ab745296cede","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","timestamp":"2021. június. 28. 11:15","title":"A bécsiek majdnem fele szingli – magányvonalat indítottak számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","shortLead":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","id":"20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194de72b-563f-4ca9-b1be-80c874c6ba90","keywords":null,"link":"/sport/20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","timestamp":"2021. június. 28. 12:31","title":"12 millió eurós ajánlatot tett a West Ham Szalai Attiláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","shortLead":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","id":"20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbead10-fcb2-49bb-90af-4c64b6bb7d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 28. 05:57","title":"Két hét alatt a hetedik újságírót tartóztatták le egy hongkongi demokráciapárti lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem érdekük taktikai okokból visszafogni a felháborító törvény elleni fellépést, írja szerzőnk.","shortLead":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem...","id":"20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed1117-269f-4623-9c63-129cc02180dc","keywords":null,"link":"/360/20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","timestamp":"2021. június. 28. 18:00","title":"Bojár Gábor: A homofóbtörvény Orbán provokációja, és nem csak hazai használatra szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635f4952-70c9-4e33-a56a-c4e00afc0199","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felvételt egy ingatlanközvetítő cég készítette.","shortLead":"A felvételt egy ingatlanközvetítő cég készítette.","id":"20210628_villa_vajna_timea_beverly_hills","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635f4952-70c9-4e33-a56a-c4e00afc0199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7705328-7eac-40ba-80fd-4e6549556a0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_villa_vajna_timea_beverly_hills","timestamp":"2021. június. 28. 18:11","title":"Itt belülről is megnézheti a villát, amit állítólag Vajna Tímea vett meg Beverly Hillsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet Explorer.","shortLead":"Sok év után a Windows 11 lesz az első olyan oprendszer, amelynek beépített programjai között már nincs ott az Internet...","id":"20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a22536c-4799-46eb-bead-6eb5c9a74c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1935ac1a-eb04-4690-80c8-713b462c3607","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_microsoft_windows_11_internet_explorer","timestamp":"2021. június. 28. 10:03","title":"Egy korszak vége: végleg kikerül a Windowsból az Internet Explorer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac731c37-9e04-457f-b72b-00d763c7f298","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kabinetiroda szerint nem tartják nyilván, kinek mennyit fizettek.","shortLead":"A Kabinetiroda szerint nem tartják nyilván, kinek mennyit fizettek.","id":"20210628_oltas_kampany_rogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac731c37-9e04-457f-b72b-00d763c7f298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5b13b-ae78-4fa4-9038-be04169d4d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_oltas_kampany_rogan","timestamp":"2021. június. 28. 11:25","title":"Fizettek a celebeknek „Az oltás életet ment!” kampányért, de nem árulják el Rogánék, mennyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","shortLead":"A vendégek csak a biztonsági őrökkel találkozhatnak - néhány találkozás több volt, mint kellemetlen.","id":"20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee306140-48cd-47af-807f-2860320efa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bb144e-2a9f-4cd8-aa33-ac75ef12f137","keywords":null,"link":"/elet/20210627_BBC_noi_vendegeket_zaklattak_brit_karantenszallodakban","timestamp":"2021. június. 27. 13:30","title":"BBC: női vendégeket zaklattak brit karanténszállodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]