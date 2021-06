Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Főkert a Facebookon üzente meg, hogy tudnak feladatot adni annak, aki tenni szeretne, de kérik, „soha ne vágjanak bele szaktudás vagy szakmai egyeztetés nélkül egy közterületen található zöldfelület fenntartásába”. ","shortLead":"A Főkert a Facebookon üzente meg, hogy tudnak feladatot adni annak, aki tenni szeretne, de kérik, „soha ne vágjanak...","id":"20210629_fidelitas_mehlegelo_fatorzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec04934a-8989-4d3a-989d-7f1358129a00","keywords":null,"link":"/elet/20210629_fidelitas_mehlegelo_fatorzs","timestamp":"2021. június. 29. 07:25","title":"A fidelitasosok a fa törzsébe is belevágtak a kaszájukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c354af2b-678e-4860-94df-d01632700cb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy letűnt világgal, amelyet néhány mozdulat idéz meg.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210628_Foci_helyett_Balett_az_eltunt_ido_nyomaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c354af2b-678e-4860-94df-d01632700cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83796c93-c9aa-4169-960e-a9664a147d53","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Foci_helyett_Balett_az_eltunt_ido_nyomaban","timestamp":"2021. június. 28. 09:30","title":"Foci helyett: Balett az eltűnt idő nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy hónappal ezelőtt eredmény nélkül zárult az uniós agrárminiszterek tárgyalása, nem sikerült megállapodniuk a következő hétéves költségvetés agrárfejezetéről az Európai Parlamenttel. Pénteken azonban már körvonalazódott az alku, amelyet hétfőn hivatalosan is megerősítettek.","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt eredmény nélkül zárult az uniós agrárminiszterek tárgyalása, nem sikerült megállapodniuk...","id":"20210628_Megszuletett_az_unios_agrarmegallapodas__a_zoldek_elegedetlenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96835a24-37d8-42a8-9a93-cb4daa5fc8ea","keywords":null,"link":"/eurologus/20210628_Megszuletett_az_unios_agrarmegallapodas__a_zoldek_elegedetlenek","timestamp":"2021. június. 28. 18:25","title":"Megszületett az uniós agrármegállapodás – a magyar kormány elégedett, a zöldek elégedetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Mi az a módszer, amely miatt a kínai kutatóknak magyarázkodniuk kell, hogy nem ők szabadították el az új koronavírust?","shortLead":"Mi az a módszer, amely miatt a kínai kutatóknak magyarázkodniuk kell, hogy nem ők szabadították el az új koronavírust?","id":"20210629_Vuhan_virusgyanu_funkcionyereses_kiserletek_gain_of_function","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0adb38-9652-4c4c-8364-d3f5e02893a5","keywords":null,"link":"/360/20210629_Vuhan_virusgyanu_funkcionyereses_kiserletek_gain_of_function","timestamp":"2021. június. 29. 13:40","title":"Vuhani vírusgyanú: Hol a határ a kórokozók genetikai bütykölésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyházbüntetést kért rá az ügyészség.","shortLead":"Fegyházbüntetést kért rá az ügyészség.","id":"20210629_emberoles_vademeles_apolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e2b7c4-d5fb-4f9b-912b-c8ebc9d35dc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_emberoles_vademeles_apolas","timestamp":"2021. június. 29. 11:05","title":"Emberölés miatt felelhet az a nő, aki nem ápolta az idős édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","shortLead":"Környezetvédők szerint vissza kell adnunk a folyóknak az ártereiket.","id":"20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fda5f0e-91e0-4d93-8cbf-a68951ae5209","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Sivatagga_valhatunk_az_arterekre_telepitett_fejlesztesek_miatt","timestamp":"2021. június. 27. 21:26","title":"Sivataggá válhatunk az árterekre telepített fejlesztések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f5f1da-b1e8-4210-b88d-fac9464da646","c_author":"Windisch Judit - Dezső András","category":"360","description":"A választás előtt nagy a fogadkozás a NER közelgő elszámoltatására, a Momentum még Mészáros Lőrinc előzetesbe kerülését is beígérte a győzelem utáni napokra. Ez politikai lózungnak jó, a gyakorlati kivitelezése kizárt. Egy NER-közeli forrás viszont elmondta, hogyan fejthető fel – legalábbis elméletileg – a rendszer. ","shortLead":"A választás előtt nagy a fogadkozás a NER közelgő elszámoltatására, a Momentum még Mészáros Lőrinc előzetesbe kerülését...","id":"20210628_ner_korrupcio_buntetougy_orban_kormanyvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f5f1da-b1e8-4210-b88d-fac9464da646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64df049f-b854-48b7-b744-a8fa67f51f2a","keywords":null,"link":"/360/20210628_ner_korrupcio_buntetougy_orban_kormanyvaltas","timestamp":"2021. június. 28. 06:30","title":"Erős kormány, vádalkura rávehető szereplők, bosszúszomjas volt feleségek – ezek kellenek a NER lebontásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9668127f-7da1-4058-a00d-74a14934794b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Közben újabb nemzetközi szervezet kifogásolja a gigaberuházást, és kéri számon a hatástanulmányt.","shortLead":"Közben újabb nemzetközi szervezet kifogásolja a gigaberuházást, és kéri számon a hatástanulmányt.","id":"20210629_Az_utolso_nadfedeles_colophazat_is_elbontottak_a_Ferto_tonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9668127f-7da1-4058-a00d-74a14934794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe217ac-0791-4d3c-9a9a-7f3a90c68c40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_Az_utolso_nadfedeles_colophazat_is_elbontottak_a_Ferto_tonal","timestamp":"2021. június. 29. 13:13","title":"Az utolsó nádfedeles cölöpházat is elbontották a Fertő tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]