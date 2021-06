Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","shortLead":"A lap cikke külön megemlíti Magyarországot is. ","id":"20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2598a7ec-c706-4da9-bc71-67c03cb87f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d0fe69-a50e-4de6-84fb-0eb6ae6b0d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210629_eu_lengyelorszag_lmbtq_jogsertesek_eljaras","timestamp":"2021. június. 29. 15:49","title":"Bloomberg: Jogi lépésekre készül az EU a lengyel \"LMBTQ-mentes övezetek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Távirati Iroda annak ellenére utasította vissza az ellenzéki párt kommünikéjének közreadását, hogy arra bírósági ítélet kötelezi.","shortLead":"A Magyar Távirati Iroda annak ellenére utasította vissza az ellenzéki párt kommünikéjének közreadását, hogy arra...","id":"20210629_per_demokratikus_koalicio_kozlemegy_mti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0089bf6a-fd5c-4a21-b652-4758191c1756","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_per_demokratikus_koalicio_kozlemegy_mti","timestamp":"2021. június. 29. 16:25","title":"A DK pert nyert az MTI ellen, mégsem adják ki a közleményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b330728d-da08-465d-8f46-e1881a94aeb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A külügyminiszter azt taglalta a bajor belügyminiszternek küldött levelében, hogy példátlan inzultus érte a magyar válogatottat.","shortLead":"A külügyminiszter azt taglalta a bajor belügyminiszternek küldött levelében, hogy példátlan inzultus érte a magyar...","id":"20210630_szijjarto_tajekoztatas_munchen_meccs_magyar_drukkerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b330728d-da08-465d-8f46-e1881a94aeb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02e5a22-90be-4aca-b572-6fe0745f3aa6","keywords":null,"link":"/sport/20210630_szijjarto_tajekoztatas_munchen_meccs_magyar_drukkerek","timestamp":"2021. június. 30. 17:53","title":"Szijjártó még mindig a szivárványzászlós szurkoló miatt háborog, tudni akarja, hogy milyen büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán ereje, két góllal döntötték el a továbbjutást.","shortLead":"75 perc kemény mezőnyfoci után az Anglia-Németország nyolcaddöntő utolsó negyedórájára az angol csapatnak maradt igazán...","id":"20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ff8c07-09ca-4138-9ccb-b87f8077b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9bc245-cc97-4aaa-9de4-658ed284a6ff","keywords":null,"link":"/sport/20210629_anglia_nemetorszag_osszefoglalo_Eb","timestamp":"2021. június. 29. 20:04","title":"Nem ment könnyen, de bedarálta az angol válogatott a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b080b-32a9-41f0-9734-c29e6e899264","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs Defender masszív ültetést és hatalmas könnyűfém felniket kapott. ","shortLead":"Az újgenerációs Defender masszív ültetést és hatalmas könnyűfém felniket kapott. ","id":"20210630_terepre_garantaltan_nem_mereszkednek_majd_az_512_lovas_legujabb_land_roverrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=792b080b-32a9-41f0-9734-c29e6e899264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df58966-eb1f-4fed-aeb2-285ae7a2ee01","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_terepre_garantaltan_nem_mereszkednek_majd_az_512_lovas_legujabb_land_roverrel","timestamp":"2021. június. 30. 09:34","title":"Terepre garantáltan nem merészkednek majd az 512 lovas legújabb Land Roverrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bruttó átlagkereset 440 600 forint, a nettó 293 ezer volt áprilisban, mindkettő 10,1 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A magánszektorban a fizetések kisebbet nőttek, mint a költségvetési szerveknél, utóbbit egyebek mellett az orvosi béremelés dobta meg.","shortLead":"A bruttó átlagkereset 440 600 forint, a nettó 293 ezer volt áprilisban, mindkettő 10,1 százalékkal magasabb, mint...","id":"20210630_atlagkereslet_aprilis_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27991c99-cb4a-47b1-9e11-ec619b821437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_atlagkereslet_aprilis_ksh","timestamp":"2021. június. 30. 09:14","title":"Bruttó 440 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte a Wigner Fizikai Kutatóközpont. Ezzel újabb hiányzó láncszemmel egészítette ki az extrém kozmikus jelenségekről alkotott ismereteinket a gravitációs hullámok detektálására létrejött, az észlelést végző LIGO-Virgo-KAGRA együttműködés, amelyben három magyar kutatócsoport is részt vesz.","shortLead":"Először figyeltek meg közvetlenül egy fekete lyukból és egy neutroncsillagból alkotott kettős rendszert – közölte...","id":"20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d5d4dbe-3271-41b1-96f9-9c3f122cb207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e0a1da-e173-4dc6-8289-32c7ea422d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_gw200105_gw200115_fekete_lyuk_neutroncsillag_egyesulese_kettos_rendszer","timestamp":"2021. június. 30. 12:03","title":"Sosem látott jelenséget kaptak el a csillagászok: összeolvadt egy fekete lyuk és egy neutroncsillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26ee4f9-94a7-42f9-8963-b92ba0f0ec3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb tapír született hétfőn a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A néhány napos apróságokat ritkán szokták bemutatni a nagyközönségnek, de ezúttal lehet, hogy kivételt tesznek. ","shortLead":"Újabb tapír született hétfőn a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A néhány napos apróságokat ritkán szokták bemutatni...","id":"20210629_Ujszulott_kistapirt_lathat_a_kozonseg_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26ee4f9-94a7-42f9-8963-b92ba0f0ec3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee62e4e-0ad1-41ef-b5fa-2dc1faae9e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210629_Ujszulott_kistapirt_lathat_a_kozonseg_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2021. június. 29. 13:30","title":"Újszülött kistapírt láthat a közönség a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]