Vajon a szép Cecília távozása hagyott akkora űrt hősünk szívében, amit csak másfél milliárdos bankhitellel lehetett betömni? Netán a még szebb Barbara zord édesatyja kizárólag olyan rátermett férfiúnak volt hajlandó odaígérni leánya kezét, aki a hétfejű banksárkány összes fejét levágva, az utolsóban megtalálja és elhozza neki az aranyskatulyát, amelyben a másfél milliárd lapul? E sorok szerény írója se nem Tolsztoj, se nem Benedek Elek, hogy a lelkek mélyén vagy a népmesék rejtett zugaiban búvárkodjon. Ehelyett inkább elolvasta – ugyanezt lapunk olvasóinak is erősen ajánlja – a kétségkívül földhözragadt történetet az e heti Gazdaság rovatban, amely azt járja körül, miként tett szert Rogán Antal új hitvese és annak családja a birodalom más alattvalói számára elérhetetlen, pusztán 5 százalékos önerővel és óriási bankkölcsönnel hatalmas latifundiumra.

Magyar Hamupipőkék, ne csüggedjetek, a miniszterelnöki kabinetiroda vezetőjének ez még csak a harmadik házassága! Különben sem csak a Rogán família fogott talajt: Fókuszban rovatunkban részletesen szemügyre vesszük, hogyan repülnek rá mostanában rajban a korlátozott mennyiségü hazai termőföldre a Fidesz-közeli oligarchák és politikusok, kihasználva és tovább gerjesztve az emelkedő földárakat, az őket kedvezményező és könnyen kijátszható szabályozást és földforgalom-ellenőrzést, nagyot markolva egyúttal az uniós támogatásokból is.

Amúgy pedig az igazán rafinált törtetők ma már talán nem is Orbán-, hanem inkább Lázár-közeliek – sejteti három minősített fideszes muskétás pályafutását elemző cikkünk a Magyarország rovatban. A Navracsics–Stumpf–Lázár-trióból mintha az utóbbi őrzött volna még meg néhány morzsát a politikai szuverenitásából, készülve a megkopott Orbánt maga alá temető 2022-es választás utáni ellenzék vezetőjének szerepére. Ami kétségkívül bölcs előrelátás, hiszen hármójuk közül ő a legfiatalabb, márpedig külföldön is sok helyütt stílus- és generációváltás készülődik. Oroszországban a fiatalok lassan torkig vannak Putyinnal, és az ő erőszakos, korrupt rendszerével – derül ki Világ rovatunkból, amelyben interjú olvasható Tajvan 39 éves, 180-as IQ-jú, transznemű, a nyílt kormányzásért felelős digitalizációs miniszterével is. De nem feltétlenül kell olyan messzire tekinteni, elég csak ide a szomszédba: bemutatjuk Florin Citut, a 48 éves, sportos, elegáns, sok nyelven beszélő, liberális párti, új román miniszterelnököt.

Ha lassan is, de sorakoznak már a nők is: legutóbb például egy színes bőrű jogásznő, Kamala Harris repítette a győzelemig az idős amerikai elnököt, lejátszva a térképről Trumpot, így annak old-school szépségkirálynő feleségét is. Szellem rovatunk fel is hívja a figyelmet a Rendbontók című új filmre, amely egy régi szépségverseny kapcsán világít rá a modernizálódó női szerepek és az avítt társadalmi megrögzöttségek között még ma is jelen lévő feszültségre. Az előítéletek ellen egyelőre sajnos nincs oltás, derült ki nemrég, amikor a magyar kormányfő „leasszonyságozta” a legkorszerűbb koronavírus-vakcina egyik kifejlesztőjét, Karikó Katalint. Lapunkban most egy ugyancsak kisújszállási, de Amerikában dolgozó „uraságnak”, Karikó fiatal vakcinakutató tudóstársának a portréját olvashatják. Pardi Norbert tudományos korrektséggel nyilatkozik az orosz és a kínai vakcináról, de arról nem ő tehet, hogy a magyar társadalom már be van oltva a korábban független hatóságokat is bedaráló hazai kormányzati agresszivitás ellen, így nagyjából nulla a tekintélye ezek orosz változatainak is. „Van-e novicsok a vakcinában?” – teszi fel a kérdést az állam hitelvesztésének folyamatát tollhegyre tűző véleményszerzőnk. Csak remélni tudjuk, hogy nincs.

KOCSIS GYÖRGYI

vezető szerkesztő