Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"48f364f5-338e-47e1-a6a5-335119196f35","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tanulók ötödét elvitték a szülők, mert megelégelték, hogy a gyerekek nem tudnak az iskolában tanulni.","shortLead":"A tanulók ötödét elvitték a szülők, mert megelégelték, hogy a gyerekek nem tudnak az iskolában tanulni.","id":"20210630_babocsai_iskola_felujitas_gyogyszertar_plebania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48f364f5-338e-47e1-a6a5-335119196f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d19491-ae18-4684-ac0e-c93d7086d10f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210630_babocsai_iskola_felujitas_gyogyszertar_plebania","timestamp":"2021. június. 30. 10:45","title":"Egy éve késik a babócsai iskola felújítása, gyógyszertárban és plébánián kénytelen tanulni a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott meccsei után koronavírus-fertőzöttként diagnosztizáltak.","shortLead":"A stadionokban, a szurkolói zónákban és kocsmákban is sokan jártak azok közül, akiket néhány nappal a skót válogatott...","id":"20210630_skot_koronavirus_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ef484e-b483-4219-93b6-93b0c485c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948c2998-5ab8-41f2-a21e-e92257df6d49","keywords":null,"link":"/sport/20210630_skot_koronavirus_Eb","timestamp":"2021. június. 30. 16:16","title":"Egy kutatás szerint közel kétezer skót koronavírus-fertőzés köthető az Eb-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78449af-474d-4ea7-955c-a3d6df8869d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","timestamp":"2021. július. 01. 07:59","title":"Magyarországon az új Skoda Octavia Sportline","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A holland kutatók szerint több százmillió ember él olyan helyen a világon, ami a század végére víz alá kerülhet.","shortLead":"A holland kutatók szerint több százmillió ember él olyan helyen a világon, ami a század végére víz alá kerülhet.","id":"20210630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerszint_emelkedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e11fb-061f-4156-8712-ee9f9ffce84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e556c72-3604-4b22-aadd-4c7c7aaf43e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tengerszint_emelkedese","timestamp":"2021. június. 30. 20:03","title":"410 millió embert üldözhet el a tenger, ha nem állítjuk meg a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caba285c-710d-4b8e-b92b-f45531d8f24f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Július 1-jétől Szlovénia veszi át az EU soros elnökségét Portugáliától. Az ünnepélyes ceremónián is szóba került Orbán Viktor. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy várhatóan kötelezettségszegési eljárást indítanak a homofóbtörvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Július 1-jétől Szlovénia veszi át az EU soros elnökségét Portugáliától. Az ünnepélyes ceremónián is szóba került Orbán...","id":"20210701_kotelezettsegszeges_homofobtorveny_europai_bizottsag_lmbtqi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caba285c-710d-4b8e-b92b-f45531d8f24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522dd9d-43c1-4790-9c5e-af90cdccdbf0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210701_kotelezettsegszeges_homofobtorveny_europai_bizottsag_lmbtqi","timestamp":"2021. július. 01. 19:43","title":"Von der Leyen: Kötelezettségszegési eljárás várható a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy megolvadjanak a kábelek.","shortLead":"Csak Vancouverben 69-en vesztették életüket. Az egyesült államokbeli Portlandben leállt a villamosközlekedés, nehogy...","id":"20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeff2065-ec6a-4e78-850d-2011fdbc176f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e86e44d-32a4-4d13-81bf-859a45c6b1ab","keywords":null,"link":"/vilag/20210630_rendkivuli_hoseg_USA_Kanada","timestamp":"2021. június. 30. 08:08","title":"Száznál is több halálos áldozata van a rendkívüli hőségnek Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd, a trafikosok is számíthatnak ellenőrzésre.","shortLead":"A hatóság többek között a számla-, és nyugtaadást, az online pénztárgép megfelelő használatát vizsgálja majd...","id":"20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ab5066-cf97-4453-8c7a-8cafb20aa9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"addfbc19-cd2f-4993-a824-5a23a626320d","keywords":null,"link":"/kkv/20210630_NAV_ellenorzes_sorozat_Balaton","timestamp":"2021. június. 30. 07:41","title":"A NAV két hónapos ellenőrzés-sorozatot tart a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","shortLead":"A magyar tudós mellett többek között John Olivert és Helen Mirrent is elismerte a Carnegie Alapítvány.","id":"20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2b40d99-bcbb-41be-8a89-feeb4fc47b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1982d88-ab31-4733-ba32-c942ab352754","keywords":null,"link":"/elet/20210701_Elismeres_bevandorlo_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. július. 01. 12:22","title":"Amerika büszke a bevándorló Karikó Katalinra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]