[{"available":true,"c_guid":"ea822cff-072c-4273-889f-2e98726b4012","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetedik helyünk is gyorsan elúszhat az európai ranglistán, mert öt ország is a nyomunkban van.","shortLead":"A hetedik helyünk is gyorsan elúszhat az európai ranglistán, mert öt ország is a nyomunkban van.","id":"20210702_szijjarto_peter_oltasi_program_seychelle_szigetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea822cff-072c-4273-889f-2e98726b4012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c017b856-5987-441a-86ef-cc41930224b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_szijjarto_peter_oltasi_program_seychelle_szigetek","timestamp":"2021. július. 02. 18:36","title":"Szijjártó szerint éllovasok vagyunk az oltási programmal, de már hat ország is lehagyott minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49140f02-a1f7-4b80-a652-b3d227081d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elege lett a központosítás okozta problémákból Budaörsnek. A képviselőtestület úgy döntött, kilép a város az érdi hulladékgazdálkodási társulásból, a polgármester szerint a főváros cége lehet majd az új szolgáltatójuk.","shortLead":"Elege lett a központosítás okozta problémákból Budaörsnek. A képviselőtestület úgy döntött, kilép a város az érdi...","id":"20210703_budaors_szemetszalitas_budapesti_hulladekkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49140f02-a1f7-4b80-a652-b3d227081d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5057b04-7af6-485c-bea5-8a583c21ae2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_budaors_szemetszalitas_budapesti_hulladekkezelo","timestamp":"2021. július. 03. 20:47","title":"Jövőre már a fővárosi hulladékkezelő viheti el a szemetet Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","shortLead":"Bakuban nem lehet csak úgy ilyeneket lobogtatni.","id":"20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46be8ab3-26c1-4005-8ced-6dc7c5cc46ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72201acf-2e43-4fd9-b474-c742a45fcf0e","keywords":null,"link":"/elet/20210703_szivarvanyos_zaszlo_azerbajdzsan","timestamp":"2021. július. 03. 20:07","title":"Biztonsági őr rakatta el Bakuban a szivárványos zászló egy dán szurkolóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7214a17-de6f-4cb4-9322-fba7b3381363","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióműsorában vázolta, milyen intézkedésekre készül a kormány az építőiparban tapasztalható áremelkedések kapcsán. Az intézkedések egy része egyelőre homályos, ami konkrét, annak legkorábban ősszel lehet hatása az árakra. ","shortLead":"Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióműsorában vázolta, milyen intézkedésekre készül a kormány az építőiparban...","id":"20210702_Megsargulnak_a_falevelek_mire_gyumolcsot_hozhat_Orban_epitoanyagarak_elleni_hadjarata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7214a17-de6f-4cb4-9322-fba7b3381363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc9e172-7d7c-4f98-a58c-0ee4fc6c61f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Megsargulnak_a_falevelek_mire_gyumolcsot_hozhat_Orban_epitoanyagarak_elleni_hadjarata","timestamp":"2021. július. 02. 14:18","title":"Megsárgulnak a falevelek, mire gyümölcsöt hozhat Orbán építőanyagárak elleni hadjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","shortLead":"A Perseverance már tudományos kutatásokat is végez a vörös bolygón.","id":"20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15350dcb-29fe-4305-b2b8-799dd60fb937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce589cde-ff29-4e05-a2a5-1a6f5ff61776","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_nasa_mars_jaro_perseverance","timestamp":"2021. július. 02. 14:39","title":"Új területre merészkedett a NASA Mars-járója, ott is csodás a panoráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 12-én indul az elektromos járművek vásárlását támogató pályázat a cégek és egyéni vállalkozók számára. Egymilliárd forintot osztanak szét.","shortLead":"Július 12-én indul az elektromos járművek vásárlását támogató pályázat a cégek és egyéni vállalkozók számára...","id":"20210703_elektromos_auto_tamogatas_palyazat_itm_cegek_vallalkozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1e757f-1794-45b0-aead-cbfc33a22ca0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_elektromos_auto_tamogatas_palyazat_itm_cegek_vallalkozasok","timestamp":"2021. július. 03. 10:16","title":"Cégként venne elektromos autót? Üljön a gép elé hétfőhöz egy hétre reggel nyolckor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcc27fa-4c3e-4779-9e19-bad9681a4ba3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felmerült, hogy a gépet iszlamista lázadók támadták meg, de utólag kiderült, hogy baleset történt.","shortLead":"Felmerült, hogy a gépet iszlamista lázadók támadták meg, de utólag kiderült, hogy baleset történt.","id":"20210704_katonai_repulogep_fulop_szigetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bcc27fa-4c3e-4779-9e19-bad9681a4ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d214d6-ba03-463d-a711-8a8ca4a16abf","keywords":null,"link":"/vilag/20210704_katonai_repulogep_fulop_szigetek","timestamp":"2021. július. 04. 12:10","title":"92 emberrel a fedélzetén lezuhant egy katonai gép a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik, hogy ne lehetne jó üzletet csinálni belőle. ","shortLead":"Viharos tempóban zsugorodnak a tavaszi felfutásban bitcoinba fektetett megtakarítások, de ebből még nem következik...","id":"202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=366e3ed5-bbdb-48f5-b52f-dbb8f88c5088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22372829-6d40-40a1-ada5-2b12b6a0400a","keywords":null,"link":"/360/202126__bitcoin__kinai_tiltas__magyar_adoamnesztia__szabadesesben","timestamp":"2021. július. 03. 16:00","title":"Szabadesésben a bitcoin, de a profik még mindig bizakodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]