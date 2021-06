„Úgy döntöttünk, hogy a magasra nőtt gaz-erdőt közösségileg lekaszáljuk! Élhetőbb, tisztább, dugóktól és gaztól mentes Fővárost érdemelnek a budapestiek!”

– büszkélkedett el a Fidelitas a Facebookon. Nem sok idő kellett, hogy a kommentelők jelezzék: valójában nem parlagon hagyott területet kaszáltak le, hanem a főváros és a Főkert Vadvirágos Budapest programjában magasabban hagyott gyepfelületnek mentek neki.

A programot mi is részletesen bemutattuk – hasonló próbálkozás amúgy nem csak külföldi nagyvárosokban van egyre több, hanem például a fideszes vezetésű Székesfehérváron is -, a Főkert röviden úgy foglalta össze a lényegét: a korábbi intenzív, évi 5-7 alkalom helyett évente 1-3 kaszálást tartanak meg, így a vadvirágoknak van idejük kifejlődni és terjedni, ez a rovaroknak és az azokkal táplálkozó madaraknak is jó, ráadásul az ilyen felületek az aszályos időszakban, mint amilyen a mostani, kevésbé száradnak ki. Azt a programleírásban is elismerik, hogy a terület nem az első évben lesz látványosan szép.