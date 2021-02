Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy friss jelentés szerint a bűnözői csoportok még egyes egészségügyi beszerzéseknél is feltűntek, igaz, a zsarolást és az uzsorakölcsönt visszafogták a pandémia alatt.

Az olasz maffiának aranyat ér a járvány

Az emberek nyitást követelnek, a vírus viszont további szigorra kötelez – ez a kormány dilemmája. Az egészségügyben dolgozók vállát három teher nyomja: a fertőzött fekvőbetegek száma, az oltópontok működtetése és a munkaszerződésük változása. Nem jutnak levegőhöz a kórházak: "A harmadik hullám ránk rúgta az ajtót" Tavaly 80 édesvízi halfajt minősítettek kihaltnak. A jövő ennél is sokkal rosszabb lehet. Soha nem látott halpusztulás veszélyére figyelmeztetnek természetvédők

Hétfő éjfélig hosszabbították meg a határidőt a szerződések aláírására, szeptember 30-ig pedig felülbírálják az ügyeleti díjakat és egyértelműsítik a fizetett pihenőidőre vonatkozó szabályt. Fontos eredményeket értek el az új egészségügyi jogviszony miatt tiltakozó orvosok