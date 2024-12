Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","shortLead":"Először azt hitték, defekt miatt veszítette el az uralmát a sofőr a busz fölött. ","id":"20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26466f8b-7bbd-4686-906a-356cd57ca66f.jpg","index":0,"item":"d64b54fd-1eab-46a0-94ca-eaaf7617b7d8","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_brazil-busz-tragikus-baleset","timestamp":"2024. december. 21. 22:07","title":"Szikla zuhant rá, karambolozott és kigyulladt egy brazil busz, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja, a Financial Times pedig megkereste a pozitívumokat a most záruló évben. Válogatásunk a nemzetközi lapok írásaiból.","shortLead":"Timothy Garton Ash arról írt, hogyan alakulhat az ukrán háború 2025-ben, a Die Welt a NATO jövőjét taglalja...","id":"20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e93cb862-82f2-486d-bae0-d910b3307a77","keywords":null,"link":"/360/20241222_Nemzetkozi-lapszemle-kitol-fel-Vlagyimir-Putyin-es-mi-volt-jo-ebben-az-evben","timestamp":"2024. december. 22. 10:14","title":"Nemzetközi lapszemle: kitől fél Vlagyimir Putyin és mi volt jó ebben az évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f1ff15-d330-464f-ab48-0a4532afbb3f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Intrum követeléskezelő friss felmérése szerint a fogyasztók egyharmada a mesterséges intelligenciát választaná a tartozáskezelés során az emberi ügyintézéssel szemben, mivel szerintük az objektív, diszkrét és előítéletmentes megoldásokat kínál. Azonban sokan aggódnak az MI alkalmazásával kapcsolatban, különösen az adatvédelem és az empátia hiánya miatt.","shortLead":"Az Intrum követeléskezelő friss felmérése szerint a fogyasztók egyharmada a mesterséges intelligenciát választaná...","id":"20241222_tartozaskezeles-behajtas-mesterseges-intelligencia-intrum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f1ff15-d330-464f-ab48-0a4532afbb3f.jpg","index":0,"item":"009b325c-179a-488c-b943-5ec63a355b81","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_tartozaskezeles-behajtas-mesterseges-intelligencia-intrum","timestamp":"2024. december. 22. 14:03","title":"100-ból 19 ember MI-vel kérne kölcsön, a tartozás behajtását 100-ból 34 bízná inkább a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle a kilók. Azonban a szervezet megbosszulja ezt a stresszt, például azzal, hogy lelassítja a szőrnövekedést.","shortLead":"Sokan próbálkoznak manapság a fogyókúra egyik módszerével, az időszakos böjttel, és úgy tűnik, olvadnak is le tőle...","id":"20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b421c01-1e6d-4f54-a193-f992bcce3757.jpg","index":0,"item":"36c4f6f2-726d-452e-9140-d612fbb9a5ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_idoszakos-bojt-hatasa-szornovekedesre-egerek-emberek-haj-novekedese-lassabb","timestamp":"2024. december. 21. 16:03","title":"Fogyhat vele, de ne csodálkozzon, ha nem nő rendesen a haja: 18%-kal lassabb a hajnövekedés azoknál, akik belekezdenek az időszakos böjtbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","shortLead":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","id":"20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8.jpg","index":0,"item":"71cf827c-d97e-4f05-9d06-36494533606e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 21. 21:35","title":"Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot, ha a GDP öt százalékára kellene emelni a NATO-kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ee9155-bd81-459a-a66c-12d4d9841101","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A neves Apple-szakértő értesülései szerint egy különleges, összehajtható iPaden dolgoznak a cupertinói cégnél. Ha sikerrel járnak, akkor egy valóban innovatív eszköz jelenhet meg a piacon.","shortLead":"A neves Apple-szakértő értesülései szerint egy különleges, összehajtható iPaden dolgoznak a cupertinói cégnél. Ha...","id":"20241222_apple-osszehajthato-nagy-ipad-mark-gurman-hirlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ee9155-bd81-459a-a66c-12d4d9841101.jpg","index":0,"item":"01a7765e-8f7b-46d0-a6ff-26c43be53a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_apple-osszehajthato-nagy-ipad-mark-gurman-hirlevel","timestamp":"2024. december. 22. 16:03","title":"Felforgathatja a piacot, ha az Apple tényleg megcsinálja ezt az iPadet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77782d38-f0a9-42f1-83c9-88dcdf996722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A ceremóniát Kevin Costner 160 hektáros Dunbar Ranch nevű birtokán tartják.","shortLead":" A ceremóniát Kevin Costner 160 hektáros Dunbar Ranch nevű birtokán tartják.","id":"20241222_Jeff-Bezos-es-Lauren-Sanchez-600-millio-dollaros-eskuvot-terveznek-Aspenben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77782d38-f0a9-42f1-83c9-88dcdf996722.jpg","index":0,"item":"41bc4309-13c6-404d-a955-13f87edd7c98","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Jeff-Bezos-es-Lauren-Sanchez-600-millio-dollaros-eskuvot-terveznek-Aspenben","timestamp":"2024. december. 22. 17:25","title":"Jeff Bezos és Lauren Sánchez 600 millió dolláros esküvőre készülnek Aspenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","shortLead":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","id":"20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2.jpg","index":0,"item":"0258897e-9f5f-469a-ab80-b0143415433a","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","timestamp":"2024. december. 21. 15:57","title":"Olaf Scholz Magdeburgba utazott, az Egyesült Államok felajánlotta a segítségét a karácsonyi vásárban történt tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]