[{"available":true,"c_guid":"65580cee-b2a0-458e-9613-628ce140d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Illetve mostantól azt is elvárják, hogy az épületeken ne legyenek olyan ablakok, amelyeken keresztül rálátni olyan helyekre, ahol egy nő ülhet vagy állhat.","shortLead":"Illetve mostantól azt is elvárják, hogy az épületeken ne legyenek olyan ablakok, amelyeken keresztül rálátni olyan...","id":"20241230_A-talibok-bezaratnak-minden-noket-foglalkoztato-civil-szervezetet-Afganisztanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65580cee-b2a0-458e-9613-628ce140d3ba.jpg","index":0,"item":"f8831a91-5919-4eea-bf0e-31491be226e1","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_A-talibok-bezaratnak-minden-noket-foglalkoztato-civil-szervezetet-Afganisztanban","timestamp":"2024. december. 30. 21:48","title":"A tálibok bezáratnak minden nőket foglalkoztató civil szervezetet Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha Ganxsta Zolee lenne az esztergomi érsek egy évig.","shortLead":"A humorista Barbárglamour című műsorából az is kiderül, hogy az Európai Unió magyar soros elnöksége olyan volt, mintha...","id":"20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be13fe4f-cdc3-436c-82d0-84a6a33eac61.jpg","index":0,"item":"adec63b2-54b5-4412-a8c4-7ad4593aae90","keywords":null,"link":"/elet/20241231_bodocs-barbarglamour-eloadas-szoke-torgyan-video","timestamp":"2024. december. 31. 09:57","title":"Bödőcs: A szőke Torgyán és a türk basa megbeszélték Amerikában, hogy a migráció rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8fcb0d-c4b1-4ce2-82b0-9c3685edb4f4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem feltétlenül kell odaadnunk a rendőrnek a személyi igazolványunkat. 