[{"available":true,"c_guid":"5e1c9f21-56d5-4f33-add7-ea062cd92e14","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"További kettőt pedig életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.","shortLead":"További kettőt pedig életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.","id":"20241231_Tuz-utott-ki-egy-szofiai-vasuti-kocsiban-negy-hajlektalan-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1c9f21-56d5-4f33-add7-ea062cd92e14.jpg","index":0,"item":"6fea06f7-9d9f-45a5-8e8b-6e4f50cb7788","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Tuz-utott-ki-egy-szofiai-vasuti-kocsiban-negy-hajlektalan-meghalt","timestamp":"2024. december. 31. 20:15","title":"Tűz ütött ki egy szófiai vasúti kocsiban, négy hajléktalan meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer ez válthatja majd le a mérgező elektronikai alkatrészeket.","shortLead":"Ausztrál kutatók olyan biológiai rendszert építettek, amely fehérjék segítségével képes áramot vezetni. Egyszer...","id":"20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe778396-9722-4d49-b1d4-af289e528908.jpg","index":0,"item":"e004228d-cb7b-4267-b64a-69a3c153e090","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_kolibakterium-elektromos-aram-eloallitasa-a-levegobol-ingyen-aram","timestamp":"2024. december. 30. 08:03","title":"A levegőből csinál elektromos áramot egy új rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","shortLead":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","id":"20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6.jpg","index":0,"item":"ffb3c8a2-251f-4dc7-8f59-e211a3142e3d","keywords":null,"link":"/zhvg/20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","timestamp":"2024. december. 30. 11:53","title":"A part mentén már befagyott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze, amelyek a csalás mértéke és újszerűsége miatt kitűnnek a sorból. Írtunk arról, hogyan lesz egy vietnámi piaci árusból a világ egyik legnagyobb banki csalója; kiderült, ki a leghíresebb piramisjáték atyja; olvashatott arról, hogyan vitte csődbe egy huszonéves kereskedő azt a bankot, ahol még az angol királynőnek is volt számlája; emellett például arra is fény derült, miként volt képes Donald Trump több mint 4000 peres ügyet összehozni.","shortLead":"Bár a csalókkal Dunát lehetne rekeszteni, pénzügyi bűnügyekkel foglalkozó sorozatunkban olyan ügyeket szedtünk össze...","id":"20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a2381d-c843-4226-b23f-2b7251e623b7.jpg","index":0,"item":"717f740f-8269-4f56-8c6c-3b20d70ba2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Minden-idok-legnagyobb-csaloi-vietnami-piaci-arustol-Donald-Trumpig-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 10:30","title":"Minden idők legnagyobb csalói a vietnámi piaci árustól Donald Trumpig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál az ügyfelek. A vállalat szerint a tendencia azt mutatja, ez a szám a jövőben még tovább nőhet.","shortLead":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál...","id":"20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93.jpg","index":0,"item":"6f36ff85-024f-4372-ac32-2f30a95f3f21","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","timestamp":"2024. december. 30. 11:13","title":"Telekom: Ezeket a mobilokat veszik most az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz árnyékflottához tartozó hajót több bűncselekmény gyanújával is összefüggésbe hozták, beleértve a távközlés súlyos megzavarását, rongálást és jogsértéseket.","shortLead":"Az orosz árnyékflottához tartozó hajót több bűncselekmény gyanújával is összefüggésbe hozták, beleértve a távközlés...","id":"20241230_Finnorszag-Oroszorszag-kibertamadas-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2fa42ec-45a9-4ca0-9a31-a2db60838a81.jpg","index":0,"item":"38709e76-0288-40b0-b313-1ac68c8c48fb","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Finnorszag-Oroszorszag-kibertamadas-vizsgalat","timestamp":"2024. december. 30. 16:58","title":"Száz kilométeren át húzta a tengerfenéken a horgonyát a balti villamosvezetéket megrongáló hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során. Mint kiderült, messze nem egyedi esetről van szó.","shortLead":"Egy Reddit-felhasználó osztott meg egy fotót arról, hogy konkrétan pornót ajánlott neki a Spotify a keresése során...","id":"20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"63a6c2d4-1d33-4b19-b873-15b1e8197995","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_spotify-pornograf-videok-podcastok-felnott-tartalmak","timestamp":"2024. december. 30. 11:03","title":"Pornóvideók lepték el a Spotifyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]