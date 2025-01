Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 első 11 hónapjában 2,9 százalékkal nőtt a volumen.","shortLead":"2024 első 11 hónapjában 2,9 százalékkal nőtt a volumen.","id":"20250109_2024-januar-oktober-kiskereskedelmi-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a.jpg","index":0,"item":"afac4270-8e5c-4328-b603-a0d81c0cac52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_2024-januar-oktober-kiskereskedelmi-forgalom","timestamp":"2025. január. 09. 08:33","title":"Alig nőtt tavaly a kiskereskedelmi forgalom, az NGM szerint ez lendületet ad a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","shortLead":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","id":"20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"e5374330-4819-4e1f-9226-d36d0fb8ec9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","timestamp":"2025. január. 08. 10:18","title":"Trump lehetséges budapesti nagykövete szerint szégyen, amit Rogánnal csinálnak most az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már akkor is nőhet a rák kockázata, ha átlagosan napi egy pohár alkoholt fogyaszt – hívja fel a figyelmet az amerikai tiszti főorvos.","shortLead":"Már akkor is nőhet a rák kockázata, ha átlagosan napi egy pohár alkoholt fogyaszt – hívja fel a figyelmet az amerikai...","id":"20250108_alkoholfogyasztas-rak-kapcsolat-tiszti-foorvos-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f.jpg","index":0,"item":"4f0420fe-0e68-4623-a340-f4ac2e3866e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_alkoholfogyasztas-rak-kapcsolat-tiszti-foorvos-ajanlas","timestamp":"2025. január. 08. 20:03","title":"Kimondták: nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Óriási poén, hogy Rogán lenne a korrupció középpontja. Amerika így viccel.","shortLead":"Óriási poén, hogy Rogán lenne a korrupció középpontja. Amerika így viccel.","id":"20250108_A-kemenyen-szankcionalt-kisember-tota-w","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"76511355-d50f-4e65-8c31-cd5b2b9f47e0","keywords":null,"link":"/360/20250108_A-kemenyen-szankcionalt-kisember-tota-w","timestamp":"2025. január. 08. 08:58","title":"Tóta W. Árpád: Rogán, a keményen szankcionált kisember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","shortLead":"A stúdiók sorban jelentik be a halasztásokat. ","id":"20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adadc255-0b5f-40b9-9fcc-54dd71e3ee35.jpg","index":0,"item":"37e7b2ba-0d20-45b4-96ac-7aedd3a56022","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Kalifornia-tuzvesz-filmpremier-halasztas","timestamp":"2025. január. 08. 12:24","title":"Több hollywoodi filmpremiert is töröltek a Kaliforniában pusztító tűzvészek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f495729c-9fdd-4477-9c9e-2a8ac9028889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belügyminisztérium jövőre ígéri a fegyverpénz kifizetését, de csak az állomány egy részének.","shortLead":"A Belügyminisztérium jövőre ígéri a fegyverpénz kifizetését, de csak az állomány egy részének.","id":"20250109_rendorseg-fegyverpenz-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f495729c-9fdd-4477-9c9e-2a8ac9028889.jpg","index":0,"item":"13793a68-30bd-44a0-b449-5ce29a8f4cda","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_rendorseg-fegyverpenz-belugyminiszterium","timestamp":"2025. január. 09. 12:56","title":"Az ígéret ellenére nem kapnak idén pluszpénzt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62eee30a-97da-4246-a2d3-cce3a25bbd36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnéje tíz évvel ezelőtt fogadta örökbe az apró termetű beagle-t, most fotósorozattal emlékezett meg róla.","shortLead":"Sussex hercegnéje tíz évvel ezelőtt fogadta örökbe az apró termetű beagle-t, most fotósorozattal emlékezett meg róla.","id":"20250108_Elpusztult-Meghan-Markle-kutyaja-Guy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62eee30a-97da-4246-a2d3-cce3a25bbd36.jpg","index":0,"item":"b542856a-6821-4c5c-8440-f2e7881eb4e4","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Elpusztult-Meghan-Markle-kutyaja-Guy","timestamp":"2025. január. 08. 15:58","title":"Elpusztult Meghan Markle kutyája, Guy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fafea6-d7b1-4270-8397-b2baaaa8b7df","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hunter Biden, az amerikai elnök fia megússza a börtönt, ugyanis apja, a még regnáló prezident elnöki kegyelemben részesítette. Mekkora ziccer, hogy drogfogyasztásra hivatkozva időlegesen el lehet bliccelni az adóbevallást, jegyzi meg KAP. Előkerül természetesen Joe Biden legendás memóriája is, valamint kiderül, miféle Hunter Biden-hunter kerül az FBI élére.","shortLead":"Hunter Biden, az amerikai elnök fia megússza a börtönt, ugyanis apja, a még regnáló prezident elnöki kegyelemben...","id":"20250109_duma-aktual-hunter-biden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50fafea6-d7b1-4270-8397-b2baaaa8b7df.jpg","index":0,"item":"4d280b56-f419-426c-aaf4-3737e5c7f477","keywords":null,"link":"/360/20250109_duma-aktual-hunter-biden","timestamp":"2025. január. 09. 18:30","title":"Duma Aktuál: És azt ismerik, hogy az amerikai elnök kegyelmet ad a fiának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]