[{"available":true,"c_guid":"d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","shortLead":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","id":"20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866.jpg","index":0,"item":"f1871353-28c6-4753-a608-84c036e1c9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","timestamp":"2025. január. 11. 15:06","title":"Kanada visszavág: ha Trump kereskedelmi háborút indít, lesz válaszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16d907d-0061-4ae4-b221-1005d71cc61a.jpg","index":0,"item":"613a931e-f1b7-4512-9ea7-5c7991609a5e","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-mendelssohn-mahler-mupa","timestamp":"2025. január. 11. 16:00","title":"Egy híres hangszer, egy népszerű romantikus hegedűverseny, és egy skizofrén szimfónia a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kettes és a nyolcas szám szerelmeseinek kedvezett a szerencse.","shortLead":"A kettes és a nyolcas szám szerelmeseinek kedvezett a szerencse.","id":"20250111_lottoszamok-masodik-het-otos-lotto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868.jpg","index":0,"item":"4488a821-ca2f-4ca3-a398-d09d5dcf975b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_lottoszamok-masodik-het-otos-lotto","timestamp":"2025. január. 11. 20:14","title":"Kihúzták a lottószámokat, többen milliomosok lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan, hogy micsoda, és elvileg nem is lehetnének ott.","shortLead":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan...","id":"20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600.jpg","index":0,"item":"493ebecb-c200-4b7e-943b-9eddfa293f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","timestamp":"2025. január. 10. 18:03","title":"Átvilágították a Föld mélyét, a tudósok sem értik, mit találtak a Csendes-óceán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó V12-es Mercedest. Tűz, Csucsu!","shortLead":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó...","id":"20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c.jpg","index":0,"item":"1af815ea-40ab-4765-9def-33d57ac9fb36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 11. 18:30","title":"Kék villogó, páncél, V12: kipróbáltuk a 4,2 tonnás kancellári über Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e93700-20e2-406a-a144-0a02e2e79c8e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyszer használatos, nyálalapú teszteszköz, mesterséges intelligencia alapú értékelés, és már laborba sem kell mennie annak, aki kíváncsi például a stresszhormon-szintjére. Mindezt az Eli Health cég CES 2025 technológiai kiállításon bemutatott újdonsága teszi lehetővé.","shortLead":"Egyszer használatos, nyálalapú teszteszköz, mesterséges intelligencia alapú értékelés, és már laborba sem kell mennie...","id":"20250111_otthoni-hormonmero-teszt-eli-health-hormometer-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e93700-20e2-406a-a144-0a02e2e79c8e.jpg","index":0,"item":"5cac4327-3458-4e5f-9f13-4d31e7aea3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_otthoni-hormonmero-teszt-eli-health-hormometer-ces-2025","timestamp":"2025. január. 11. 10:03","title":"Nem kell laborba mennie: megjelent a hormonszintjeit megmutató otthoni teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet, hogy a mesterséges intelligencia bevetése jelenti majd a megoldást?","shortLead":"Még dollárban is milliárdokban mérhető veszteséget okoz Japánnak évente az anime- és mangakalózkodás. Lehet...","id":"20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b92cbd7-3237-4342-8bee-9e7c54adf31a.jpg","index":0,"item":"a1c86300-13db-431e-8cb9-4f7f53cf2bbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_japan-anime-manga-lopas-kalozkodas-eszlelese-mesterseges-intelligencia-japan","timestamp":"2025. január. 11. 16:03","title":"Óriási kárt okoz Japánban a mangakalózkodás, most kitaláltak ellene egy 770 millió forintos trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a671ac0-cf45-4346-b334-24cf29451e42","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Légzőszervi betegségek diagnosztikájára fejlesztenek új, hordozható, otthoni használatra is alkalmas légzésfunkciós mérőeszközt a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE).","shortLead":"Légzőszervi betegségek diagnosztikájára fejlesztenek új, hordozható, otthoni használatra is alkalmas légzésfunkciós...","id":"20250110_szegedi-tudomanyegyetem-legzoszervi-betegsegek-diagnosztikaja-uj-eszkoz-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a671ac0-cf45-4346-b334-24cf29451e42.jpg","index":0,"item":"b8377c56-a670-4fdf-a2ad-35acbc6c95e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_szegedi-tudomanyegyetem-legzoszervi-betegsegek-diagnosztikaja-uj-eszkoz-fejlesztes","timestamp":"2025. január. 10. 19:03","title":"Szegedi kutatók dolgoznak rajta: olyan eszköz jöhet, ami otthon is kiszúrja a légzőszervi betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]