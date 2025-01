Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","shortLead":"Most először akadt komoly ellenfele a Fidesznek, akiről bumerángként pattan vissza a rezsim – erről ír David Bear.","id":"20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"df9938c9-4e81-44ba-8300-de784f5db14f","keywords":null,"link":"/360/20250117_Magyar-Peter-miatt-Orban-fidesz-lapszemle","timestamp":"2025. január. 17. 07:30","title":"Magyar Péter miatt Orbán közelebb került a leplezetlen tekintélyelvűséghez – egy konzervatív amerikai híroldal szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet része: az útvonal a Mount Everest havas hegycsúcsai mellett halad el, a pilótákat is próbára tevő leszálláshoz pedig egy kolostorokkal szegélyezett völgyön kell végigrepülnie a gépnek. ","shortLead":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet...","id":"20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4.jpg","index":0,"item":"42233d39-df28-4fb1-b613-4bed5fbfad83","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","timestamp":"2025. január. 16. 05:31","title":"A világ legszebb repülőútja alig tart egy óráig, de csak néhány pilóta repülhet végig rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63040379-1d90-431b-b495-f18c0d800e8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak orosz, hanem kínai cégekre is büntetőintézkedést vetett ki az amerikai kormányzat.","shortLead":"Nemcsak orosz, hanem kínai cégekre is büntetőintézkedést vetett ki az amerikai kormányzat.","id":"20250115_szankcio-usa-orosz-vedelmi-energetikai-agazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63040379-1d90-431b-b495-f18c0d800e8c.jpg","index":0,"item":"141be7af-f44a-4e38-9478-a75178facbbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_szankcio-usa-orosz-vedelmi-energetikai-agazat","timestamp":"2025. január. 15. 21:18","title":"Szankciókat vetett ki az USA az orosz védelmi és energetikai ágazat több száz szereplőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d20fe5-b196-484b-86ba-8ab56a777146","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Nagyot fordult Európa gazdasága, míg egy évtizeddel ezelőtt a szolgáltatásra épülő déli államokat a termelő és gyártó északi országok húzták ki a csávából, ez mostanra megfordult. Idén a nagybank szakértői szerint is egy pozitív nullára lehet építkezni 2024-et követően. A cég sajtóbeszélgetést tartott, ahol faggathattuk hozzáértő vezetőiket a közeli, és a távoli jövőről is.","shortLead":"Nagyot fordult Európa gazdasága, míg egy évtizeddel ezelőtt a szolgáltatásra épülő déli államokat a termelő és gyártó...","id":"20250116_Bukfencezett-az-europai-gazdasag-az-OTP-szerint-teljes-az-atalakulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0d20fe5-b196-484b-86ba-8ab56a777146.jpg","index":0,"item":"e07f3829-5870-4afc-a6e0-ffaaad6cf40c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Bukfencezett-az-europai-gazdasag-az-OTP-szerint-teljes-az-atalakulas","timestamp":"2025. január. 16. 19:06","title":"Bukfencezett az európai gazdaság – az OTP szerint teljes az átalakulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a773929-35d8-4781-9280-baf496ddf5ee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szezonban elég jó pénz ütheti a markát. A gyümölcsszedőknek is összejöhet több százezres bér – amíg érik a gyümölcs.","shortLead":"A szezonban elég jó pénz ütheti a markát. A gyümölcsszedőknek is összejöhet több százezres bér – amíg érik a gyümölcs.","id":"20250117_mezogazdasag-traktoros-atlag-kereset-gyumolcsszedes-alkalmi-munka-agrarium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a773929-35d8-4781-9280-baf496ddf5ee.jpg","index":0,"item":"690e4dd4-49c2-42e7-9422-c9b82c89cbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_mezogazdasag-traktoros-atlag-kereset-gyumolcsszedes-alkalmi-munka-agrarium","timestamp":"2025. január. 17. 11:17","title":"Tudja, mennyit keres most egy traktoros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dán kutatók szerint a székletmikrobióta transzplantáció (FMT) segíthet a cukorbetegeknek abban, hogy enyhüljenek a gyomor-bélrendszeri panaszaik.","shortLead":"Dán kutatók szerint a székletmikrobióta transzplantáció (FMT) segíthet a cukorbetegeknek abban, hogy enyhüljenek...","id":"20250115_szeklettranszplantacio-mikrobiom-1-es-tipusu-cukorbetegseg-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2.jpg","index":0,"item":"0c7c4145-9e49-4876-b7c1-8b2ae9fb4be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_szeklettranszplantacio-mikrobiom-1-es-tipusu-cukorbetegseg-kezelese","timestamp":"2025. január. 15. 20:03","title":"Szájon át bevehető székletkapszula segíthet a cukorbetegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d530e70-19bc-402e-8210-ecb8534437f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fischer Mihályt február 10-ig mindenféle sporttal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották, azt követően pedig csak felnőttekkel foglalkozhat.","shortLead":"Fischer Mihályt február 10-ig mindenféle sporttal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották, azt követően pedig csak...","id":"20250116_mtk-karateedzo-pofon-abuzus-edzes-fegyelmi-vetseg-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d530e70-19bc-402e-8210-ecb8534437f4.jpg","index":0,"item":"d9815eb0-99b8-4c47-923c-d36f31257498","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_mtk-karateedzo-pofon-abuzus-edzes-fegyelmi-vetseg-eltiltas","timestamp":"2025. január. 16. 06:38","title":"Fél évig nem dolgozhat korosztályos sportolókkal a MTK karateedzője, aki pofon vágta egy tanítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek ellen lett létrehozva. Van azonban egy kiskapu.","shortLead":"Pofonegyszerű módszerrel lehet kijátszani az iPhone-os üzenetküldő azon védelmét, ami kimondottan az adathalász linkek...","id":"20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9.jpg","index":0,"item":"3b7cada6-c750-4cd6-9fc4-5bfe6cc07e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_apple-imessage-adathalaszat-csalok-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. január. 16. 13:03","title":"Szintet léptek a netes csalók: rájöttek, hogyan lehet kijátszani az ellenük létrehozott védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]