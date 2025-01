Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gedó az egyetlen magyar bokszoló, aki négy olimpián is szerepelt.","shortLead":"Gedó az egyetlen magyar bokszoló, aki négy olimpián is szerepelt.","id":"20250121_Agyverzest-kapott-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c16654-611f-47c7-a5ff-a8e1fdb48d11.jpg","index":0,"item":"f3404b22-fb90-4201-8932-d15be26b7992","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Agyverzest-kapott-Gedo-Gyorgy-olimpiai-bajnok-okolvivo","timestamp":"2025. január. 21. 06:17","title":"Agyvérzést kapott Gedó György olimpiai bajnok ökölvívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01202323-6795-49a5-9d41-f2b99318d952","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Gárdony önkormányzata majdnem ötvenszer annyi olaj elszivárgásáról tud, mint amiről a Mol eredetileg beszámolt. Az olajcég már nem visz a környéken élőknek ingyen palackos vizet, azt sérelmezve, hogy nem váltottak vissza elég palackot.","shortLead":"Gárdony önkormányzata majdnem ötvenszer annyi olaj elszivárgásáról tud, mint amiről a Mol eredetileg beszámolt...","id":"20250120_Atlatszo-gardony-mol-vezetek-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01202323-6795-49a5-9d41-f2b99318d952.jpg","index":0,"item":"53f2c7fd-5c6c-45ab-ac89-11e3111493e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_Atlatszo-gardony-mol-vezetek-szivargas","timestamp":"2025. január. 20. 08:09","title":"Átlátszó: Nem 10, hanem 487 köbméter olaj szivároghatott el a gárdonyi Mol-vezetékből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e349d5f-1e02-4648-9df6-3923ca654abc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eximbankos Hoffmann Mihály váltja a vezérigazgatói poszton az azt 2019 óta betöltő Kurali Zoltánt.","shortLead":"Az eximbankos Hoffmann Mihály váltja a vezérigazgatói poszton az azt 2019 óta betöltő Kurali Zoltánt.","id":"20250117_uj-vezeto-az-allamadossag-kezelo-kozpont-elen-hoffmann-mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e349d5f-1e02-4648-9df6-3923ca654abc.jpg","index":0,"item":"380e76ec-fb2b-41e0-be82-fde30740dfc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_uj-vezeto-az-allamadossag-kezelo-kozpont-elen-hoffmann-mihaly","timestamp":"2025. január. 20. 10:31","title":"Új vezetőt nevez Nagy Márton az Államadósság Kezelő Központ élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül megvalósulnak – állapította meg a GKI, amely megnézte, van-e szabad munkaerő ezeken a helyeken, és nem talált ilyet. Nem csoda, hogy arra jutottak: a nagyberuházások szétverik a helyi munkaerőpiacot.","shortLead":"Munkaerőpiaci szempontok alapján sem oda kellett volna telepíteni az államilag kiemelt nagyberuházásokat, ahol végül...","id":"20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"0c720acb-91d5-495f-8379-a8b87d56535c","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_allamilag-kiemelt-beruhazasok-munkaeropiac-vallalkozas-gyarepites-gki-gazdasagkutato-elemzes","timestamp":"2025. január. 21. 10:48","title":"Akkugyárak országa: a GKI szerint óriási hibát követett el a kormány a helyszínek kiválasztásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","shortLead":"A tanítónő azonban gyorsan cselekedett, és képes volt ártalmatlanná tenni a tanulót.","id":"20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"d8a2b2f3-65af-4d08-9210-9b6ac69f48cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_lofegyver-tanar-diak-iskola-csehorszag","timestamp":"2025. január. 20. 19:38","title":"Lőfegyverrel fenyegette meg tanárát egy diák Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","shortLead":"Még a miniszterelnök is megszólalt a teniszező és a tévés kellemetlen ügyéről.","id":"20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70229b13-ec78-4c33-8e97-0aa4f2a68570.jpg","index":0,"item":"71304cf8-c4ae-4a48-9654-b2c8f2b2c4dd","keywords":null,"link":"/sport/20250119_novak-djokovic-teves-musorvezeto-sertes-szurkolok-bocsanatkeres","timestamp":"2025. január. 20. 14:00","title":"Viccesnek szánt szavakon húzta fel magát Djokovic, kérdés, megelégszik-e a bocsánatkéréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","shortLead":"Az országban kilőtt a benzin ára, miután a kormány megszüntette az arra adott támogatást.","id":"20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758edfa9-26ed-4f06-b92a-10a899622811.jpg","index":0,"item":"8518ce61-b496-46fd-a167-a56f73d8e5b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_nigeria-olajszallito-tartalykocsi-robbanas-benzin","timestamp":"2025. január. 20. 11:45","title":"Sérült tartálykocsiból próbálták áttölteni a benzint Nigériában, felrobbant, legalább 86-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3508bc-9a7a-4339-a270-07cc8a4ab60a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 4,77 méter hosszú és akár 265 lóerős Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A 4,77 méter hosszú és akár 265 lóerős Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20250121_magyar-arakat-kapott-a-vadonatuj-7-uleses-vw-tayron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a3508bc-9a7a-4339-a270-07cc8a4ab60a.jpg","index":0,"item":"025d52b8-e307-4a33-b9e5-0c77b81d1a81","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_magyar-arakat-kapott-a-vadonatuj-7-uleses-vw-tayron","timestamp":"2025. január. 21. 07:21","title":"Magyar árakat kapott a vadonatúj 7 üléses VW Tayron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]